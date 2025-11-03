Slovenskem otřásá skandální úmrtí: Pacientka nepřežila zákrok, lékař si z operace odskočil na tiskovou konferenci

Libor Novák

3. listopadu 2025 19:58

Ilustrační foto

Úřad pro dohled nad zdravotní péčí prověřuje případ úmrtí pacientky, která zemřela ve Východoslovenském ústavu srdečních a cévních chorob (VÚSCH) po operaci srdce. Zákrok proběhl 6. srpna, ale 65letá Mária Poklembová z Prešova se z něj neprobrala a o sedm dní později, 13. srpna, zemřela. Nešlo o akutní stav, ale o předem objednanou operaci mitrální chlopně, kterou vedl zkušený a oceňovaný kardiochirurg, docent Adrian Kolesár, přednosta kliniky srdeční chirurgie.

Případ podle deníku Sme nabral na dramatičnosti poté, co si děti zesnulé pacientky, Martin a Miroslava, všimly časové shody. V době, kdy paní Poklembová ležela na operačním sále, probíhal před ústavem brífing. Ministr investic Samuel Migaľ (Smer) tehdy v nemocnici podstoupil operaci srdce a přednosta kliniky, docent Kolesár, se brífingu zúčastnil a informoval o průběhu ministrova zákroku.

Syn Martin Poklemba uvedl, že s dcerou sledovali živý přenos z tiskové konference a zaregistrovali tam lékaře, který maminku operoval. Bylo to kolem poledne. Z toho usoudili, že matka je již po operaci. Když ale zavolali na „áro“ (ARO), bylo jim řečeno, že pacientka je stále na operačním sále. Přednosta kliniky byl přitom hlavním operatérem pacientky, která se v kritickém stavu, ve kterém byla v době brífingu, už neprobrala.

Rodina podala 25. září podnět k prošetření postupu ústavu Úřadu pro dohled nad zdravotní péčí. V podnětu se uvádí, že pacientce byla operace mitrální chlopně prezentována jako „běžná, standardní, často prováděná operace pro zlepšení kvality života“. Dcera Miroslava Korytková (rozená Poklembová) v podnětu poukazuje na to, že operatér „během operace mamky odešel z operační sály a zúčastnil se tiskové konference, kde ho vidělo celé Slovensko“. Dále se ptá, zda je v souladu s etikou a legislativou, aby operatér opustil sál, když pacientka byla ke konci operace v kritickém stavu.

V podnětu je také zmíněno, že při osobním setkání generální ředitel VÚSCH, Štefan Lukačín, hovořil o tom, že během operace došlo k přiskřípnutí cévy, což je podle něj sice vzácná, ale známá komplikace. Pozůstalí se ptají, proč nebylo akutní vyšetření cév srdce provedeno ihned po operaci, ale až druhý den večer, když lékaři o přiskřípnuté cévě věděli. Další koronarografické vyšetření bylo provedeno druhý den. Konzilium kardiochirurgů poté neodsouhlasilo operační revizi, protože už bylo „příliš pozdě“. Rodina se domnívá, že mimořádně zkušený operatér Kolesár by měl znát možná rizika a komplikace a ptá se, proč nebyl včas proveden bypass přiskřípnuté cévy.

Příbuzní v podnětu dále uvádějí, že během hospitalizace dostávali od personálu rozporuplné a nejasné informace o zdravotním stavu. Navíc jim bylo sděleno, že pacientka dostala infarkt již během operace, ale rodinu informovali až o dva dny později. Objevila se i další komplikace v podobě mozkové mrtvice. Rodina se rovněž ptá, proč nebyla provedena pitva. „Na základě průběhu hospitalizace a informací, které jsme dostali, jsme přesvědčeni, že při poskytování zdravotní péče naší mamce došlo k vážným pochybením, která měla za následek její úmrtí,“ zdůvodňuje rodina svůj podnět.

Kardioústav situaci komentuje slovy lítosti a ujišťuje, že operaci vedl zkušený tým lékařů a všechny činnosti probíhaly „v standardním režimu“ s veškerým potřebným vybavením. Nemocnice potvrdila, že generální ředitel se osobně setkal s pozůstalými, vyjádřil soustrast a informoval je o průběhu případu, a že jim poskytla veškerou zdravotní dokumentaci. Ústav považuje obrácení se na dohledový úřad za správný krok, který umožní objektivní prošetření. Úřad pro dohled potvrdil, že šetření zahájil, ale nemůže poskytnout bližší informace. Lhůta pro ukončení výkonu dohledu je standardně devět měsíců s možným prodloužením o další tři měsíce.

