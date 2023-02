Slovensko nezavede zvláštní daň, která by zasáhla přepravce plynu Eustream

Podle Čaputové by plánované zavedení daně z plynovodů mohlo ohrozit nejen finanční a majetkovou stabilitu Eustreamu, ale také energetickou bezpečnost země. Eustream roční dopad této daně na své hospodaření už dříve vyčíslil na 171 milionů eur (čtyři miliardy Kč).

Předloha zákona počítala s tím, že bude zavedena daň 6000 eur (142.200 Kč) měsíčně za každý kilometr plynovodu, který slouží k přepravě zemního plynu s výjimkou distribuce suroviny. Sněmovna předlohu původně schválila loni v prosinci.

Eustream v lednu uvedl, že zvláštní daň by podnik stáhla do ztráty. Společnost v posledních pěti měsících loňského roku zaznamenala více než poloviční pokles přepraveného plynu a pokles zisku meziročně o 87 procent na 17 milionů eur (zhruba 400 milionů Kč). V minulosti firma zajišťovala hlavně tranzit ruského plynu přes Slovensko dál do západní Evropy; po invazi ruských vojsk na Ukrajinu z konce loňského února evropské země snížily svou závislost na dodávkách ruského plynu.

Součástí vetovaného zákona ohledně zavedení zvláštní daně z plynovodů bylo kromě jiných také zrušení koncesionářských poplatků od letošního července. Proti tomu Čaputová nic nenamítala a parlament návrh v hlasování potvrdil.

Sněmovna ale až na svou březnovou schůzi odložila rozhodnutí o návrzích zvýšit sazbu zvláštní daně ze zisku firem z regulovaných sektorů ekonomiky a její rozšíření také například na banky.