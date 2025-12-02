První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí

Libor Novák

2. prosince 2025 8:27

Tomio Okamura byl zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny
Tomio Okamura byl zvolen novým předsedou Poslanecké sněmovny Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura se vydal na svou vůbec první oficiální zahraniční cestu ve své nynější funkci, zamířil přitom na Slovensko. Během své úterní návštěvy Bratislavy se šéf sněmovny setká s několika klíčovými slovenskými představiteli.

Deník Shopaholičky

Na programu má Okamura mimo jiné jednání s předsedou slovenské Národní rady Richardem Rašim, jenž je z uskupení Hlas-SD, a také se slovenským premiérem Robertem Ficem. V plánu je i setkání s prezidentem Peterem Pellegrinim. Cílem cesty je podle Okamury utvrdit "nadstandardní" vztahy mezi oběma parlamenty a znovuobnovit pravidelné schůzky se slovenskými partnery, které byly dříve českou stranou přerušeny. Reagovalo se tak především na proruské postoje slovenské vlády.

Okamura vyrazil na Slovensko na pozvání předsedy Národní rady Richarda Rašiho. Po příletu proběhne jejich první setkání spojené se společným obědem. Poté se Okamura přesune na Úřad vlády, kde bude jednat s premiérem Ficem. První den návštěvy bude zakončen společnou večeří se šéfy parlamentů Slavkovského formátu ze Slovenska a Rakouska.

Okamura totiž do devítičlenné delegace pozval výhradně poslance z formující se sněmovní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé sobě, zatímco zástupci opozice chybí. V delegaci Motoristů jsou i tři kandidáti na ministerské posty v chystané vládě. Konkrétně se jedná o Borise Šťastného, jenž kandiduje na ministra sportu, prevence a zdraví, Petra Macinku, který by se mohl stát šéfem diplomacie, a uchazeče o post ministra životního prostředí Filipa Turka.

Právě k Filipu Turkovi má prezident Petr Pavel řadu výhrad a podle vyjádření budoucího premiéra Andreje Babiše ho v nové vládě nechce. Zahraniční výbor zastupuje v delegaci jeho šéf Radek Vondráček z ANO. Návštěva bude zakončena prohlídkou výstavy věnované architektovi Josipu Plečnikovi, který se podílel na obnově Pražského hradu ve 20. letech minulého století.

včera

Politico: Pavel by mohl odmítnout jmenovat populistického politika Turka ministrem

Deník Shopaholičky

Související

Tomio Okamura (SPD) ve sněmovní lavici vedle bratra Hayata (KDU-ČSL). Komentář

Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr

Tomio Okamura, předseda krajně pravicové SPD, usedl do čela Poslanecké sněmovny a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Do jeho rukou skládá prezident přísahu, v případě krize může převzít část jeho pravomocí. Moc, která by měla patřit osobnosti sjednocující veřejnost, se tak dostala do rukou politika, jenž staví kariéru na strachu, dezinformacích a rozdělování společnosti. Okamurův nástup do čela Sněmovny je varováním před erozí samotné demokracie.
Karel Havlíček v Poslanecké sněmovně

Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí. 

Více souvisejících

Tomio Okamura Slovensko

Aktuálně se děje

před 28 minutami

před 37 minutami

Manželská postel

Jak umístit manželskou postel 180x200 cm v malé ložnici

Manželská postel o rozměrech 180x200 cm je oblíbenou volbou pro páry, které hledají dostatek prostoru ke spánku. V malé ložnici však může její umístění představovat výzvu, protože zabírá značnou část prostoru. Správné rozmístění postele a její kombinace s vhodným nábytkem jsou klíčem k tomu, aby byla ložnice funkční a zároveň útulná.

před 1 hodinou

včera

včera

Kaja Kallasová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Kallasová: Tento týden může být pro Ukrajinu klíčový

Diplomatické úsilí o ukončení války na Ukrajině by mohlo vstoupit do „klíčového týdne“. Uvedla to nejvyšší diplomatka Evropské unie v době, kdy se speciální vyslanec Donalda Trumpa připravuje na jednání s Vladimirem Putinem po víkendových rozhovorech s Ukrajinou.

včera

Povodně v Asii

Asie čelí katastrofálním povodním. Zasáhly miliony lidí, přes 1100 zabily

Srí Lanka a Indonésie nasadily své ozbrojené síly ve snaze pomoci obětem ničivých záplav, které si ve čtyřech asijských zemích vyžádaly již více než 1100 obětí. V posledních dnech byly kombinací tropických cyklón a silných monzunových dešťů postiženy miliony lidí na Srí Lance, ve značné části indonéské Sumatry, v Thajsku a v severní Malajsii.

včera

Summit NATO 2024 ve Washingtonu

FT: NATO zvažuje preventivní úder proti Rusku

Moskva považuje výroky nejvyššího vojenského představitele NATO o možnosti „preventivního úderu“ proti Rusku za extrémně nezodpovědné a za pokus o eskalaci konfliktu. Admirál Giuseppe Cavo Dragone pro Financial Times uvedl, že NATO zvažuje zintenzivnění své reakce na hybridní válčení ze strany Moskvy. Řekl také, že „preventivní úder“ by mohl být považován za „obrannou akci“.

Aktualizováno včera

Karel Havlíček Prohlédněte si galerii

Motorem růstu nemůže být stát, ale privátní sektor, řekl Havlíček. Vláda bude do Vánoc, věří Schillerová

Prezident Petr Pavel pokračuje v jednáních s nominanty na členy budoucí koaliční vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. V pondělí na Hradě proběhly konzultace s dalšími třemi kandidáty z hnutí ANO: Karlem Havlíčkem, Alenou Schillerovou a Alešem Juchelkou. Hlava státu zároveň zopakovala své dřívější výhrady vůči poslanci Filipu Turkovi, čestnému prezidentovi Motoristů sobě.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Čtyři mrtví, 40 zraněných. Rusko jednání o míru nereflektuje, dál terorizuje Ukrajince

Ruský raketový útok na město Dnipro na východě Ukrajiny zabil čtyři lidi a čtyřicet zranil, oznámily tamní úřady. Neoficiální zprávy uvádějí, že při pondělním ranním úderu byla použita balistická střela. Záběry sdílené na internetu zachytily silnou explozi u dálnice a místní média informovala o zasažení či vážném poškození kancelářské budovy, obchodů a automobilů. Dnipro, které leží přibližně sto kilometrů od frontové linie, je častým terčem ruských útoků od zahájení plnohodnotné invaze v únoru 2022.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

EU vzkazuje Trumpovi: Putina za válečné zločiny na Ukrajině omilostnit nelze

Snaha Donalda Trumpa o dosažení míru na Ukrajině nesmí v žádném případě umožnit Vladimiru Putinovi vyhnout se odpovědnosti za válečné zločiny spáchané ruskými silami. Před touto hrozbou varoval vysoký představitel Evropské unie, který tak fakticky stanovil novou červenou linii pro jakoukoli mírovou dohodu.

včera

Zbyněk Stanjura

Schodek rozpočtu dosáhl 232,4 miliardy. Vláda v demisi věří v plnění cíle

Státní rozpočet České republiky vykázal na konci listopadu schodek ve výši 232,4 miliardy korun. Během posledního měsíce se tak deficit prohloubil o téměř 50 miliard korun. Informovalo o tom v pondělí Ministerstvo financí. Schválený deficit pro celý rok je přitom stanoven na 241 miliard korun. Zůstává tak otázkou, zda se vládě v demisi podaří stanovený cíl splnit, jelikož do limitu zbývá necelých devět miliard korun a například loni v prosinci deficit vzrostl o více než dvanáct miliard korun.

včera

Maduro, Nicolas

Trump dal venezuelskému prezidentovi ultimátum. Maduro ho odmítá, požaduje globální amnestii

Během nedávného telefonického rozhovoru údajně Donald Trump předložil venezuelskému prezidentovi Nicolási Madurovi ultimátum, aby se okamžitě vzdal moci. Venezuelský autoritářský lídr to měl odmítnout a místo toho požadoval „globální amnestii“ pro sebe a své spojence. Trump v neděli potvrdil, že rozhovor proběhl, a novinářům sdělil: „Neřekl bych, že to šlo dobře nebo špatně, byl to telefonát.“

včera

Vladimir Putin

Putin schválil rekordní rozpočet od dob Sovětského svazu. Na armádu půjde téměř polovina výdajů

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal zákon o rozpočtu na rok 2026 a následující tři roky. Schválený dokument počítá s příjmy ve výši 40,27 bilionu rublů a výdaji 44,06 bilionu rublů. Rozpočtový deficit se očekává ve výši 3,78 bilionu rublů, což odpovídá 1,6 % HDP. Dle dostupných informací ruských médií půjde 40 % rozpočtu na financování války a bezpečnosti Ruska.

včera

Súdán, ilustrační fotografie (Photo by Yusuf Yassir)

"Viděl jsem, jak přejíždějí zraněné lidi. Svědci promluvili o nejbrutálnější kapitole súdánské občanské války

Pád súdánského města Fášir (el-Fasher) po osmnáctiměsíčním obléhání ze strany paramilitárních Sil rychlé podpory (RSF) představuje obzvláště brutální kapitolu súdánské občanské války. Redaktoři BBC cestovali do uprchlického tábora Al-Dabbah, vzdáleného stovky kilometrů v poušti na severu Súdánu, v oblasti kontrolované súdánskou armádou, aby získali přímá svědectví od těch, kterým se podařilo uprchnout.

včera

Protesty v Gruzii, ilustrační fotografie.

BBC: Úřady v Gruzii použily proti demonstrantům chemickou látku z první světové války

Důkazy shromážděné BBC naznačují, že gruzínské úřady loni použily chemickou látku z éry první světové války k potlačení protivládních demonstrantů. Jeden z protestujících popsal pocit pálení po zasažení vodním dělem v hlavním městě Tbilisi, který se nedal ihned smýt. Demonstranti proti pozastavení snahy gruzínské vlády o vstup do Evropské unie si stěžovali i na další příznaky. Patřila mezi ně dušnost, kašel a zvracení, které přetrvávaly týdny.

včera

Maduro, Nicolas

Uprchl ze země? Maduro se po řadě spekulací objevil na veřejnosti

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v neděli poprvé po několika dnech objevil na veřejnosti, čímž ukončil spekulace, že uprchl ze země uprostřed narůstajícího napětí se Spojenými státy. Maduro, který se obvykle objevuje ve venezuelské televizi několikrát týdně, nebyl na veřejnosti viděn od středy, kdy zveřejnil video, na kterém se projíždí Caracasem. Tato absence vedla k intenzivním dohadům o jeho pobytu. V neděli se prezident objevil na výročním ceremoniálu předávání cen pro výběrovou kávu ve východní části Caracasu.

včera

Marco Rubio na zápase UFC 316

Naděje chřadnou. USA jednaly s Kyjevem o "zákazu" vstupu Ukrajiny do NATO

Jednání mezi delegacemi z Washingtonu a Kyjeva se konala v exkluzivním soukromém klubu Shell Bay skupiny Witkoff na jižní Floridě a byla popsána jako „tvrdá, ale velmi konstruktivní“. Účastníci jedli ukrajinský boršč, řepnou a zelnou polévku, která prý byla „velmi vydatná masem“, a holubtsi, tradiční masové a zelné závitky. Podávání těchto pokrmů bylo považováno za vítané uznání ukrajinské kultury, což je obratné diplomatické gesto ve snaze Spojených států přimět Ukrajinu ke kompromisu v mírové dohodě s Ruskem.

včera

30. listopadu 2025 21:54

30. listopadu 2025 21:08

Navzdory červené kartě na závěr kvalifikace Ronaldo o start fotbalového MS nepřijde

Portugalským fanouškům spadl obrovský kámen ze srdce. Mezinárodní fotbalová federace FIFA totiž rozhodla, že jejich miláček a portugalská legenda Cristiano Ronaldo o úvod fotbalového mistrovství světa, které se bude příští rok konat v USA, Kanadě a Mexiku, nepřijde. 

Zdroj: David Holub

Další zprávy