První kontroverzní cesta: Okamura jede za Ficem, bere s sebou Turka s Macinkou, opozice chybí

Předseda Poslanecké sněmovny a lídr SPD Tomio Okamura se vydal na svou vůbec první oficiální zahraniční cestu ve své nynější funkci, zamířil přitom na Slovensko. Během své úterní návštěvy Bratislavy se šéf sněmovny setká s několika klíčovými slovenskými představiteli.
Na programu má Okamura mimo jiné jednání s předsedou slovenské Národní rady Richardem Rašim, jenž je z uskupení Hlas-SD, a také se slovenským premiérem Robertem Ficem. V plánu je i setkání s prezidentem Peterem Pellegrinim. Cílem cesty je podle Okamury utvrdit "nadstandardní" vztahy mezi oběma parlamenty a znovuobnovit pravidelné schůzky se slovenskými partnery, které byly dříve českou stranou přerušeny. Reagovalo se tak především na proruské postoje slovenské vlády.
Okamura vyrazil na Slovensko na pozvání předsedy Národní rady Richarda Rašiho. Po příletu proběhne jejich první setkání spojené se společným obědem. Poté se Okamura přesune na Úřad vlády, kde bude jednat s premiérem Ficem. První den návštěvy bude zakončen společnou večeří se šéfy parlamentů Slavkovského formátu ze Slovenska a Rakouska.
Okamura totiž do devítičlenné delegace pozval výhradně poslance z formující se sněmovní koalice, kterou tvoří ANO, SPD a Motoristé sobě, zatímco zástupci opozice chybí. V delegaci Motoristů jsou i tři kandidáti na ministerské posty v chystané vládě. Konkrétně se jedná o Borise Šťastného, jenž kandiduje na ministra sportu, prevence a zdraví, Petra Macinku, který by se mohl stát šéfem diplomacie, a uchazeče o post ministra životního prostředí Filipa Turka.
Právě k Filipu Turkovi má prezident Petr Pavel řadu výhrad a podle vyjádření budoucího premiéra Andreje Babiše ho v nové vládě nechce. Zahraniční výbor zastupuje v delegaci jeho šéf Radek Vondráček z ANO. Návštěva bude zakončena prohlídkou výstavy věnované architektovi Josipu Plečnikovi, který se podílel na obnově Pražského hradu ve 20. letech minulého století.
