Havlíček připustil stažení ukrajinských vlajek z dalších veřejných budov

Nový předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD) v týdnu jako jeden z prvních kroků ve funkci sundal ukrajinskou vlajku ze sněmovní budovy. Stal se terčem kritiky některých občanů i vybraných politiků. Babišův nejbližší spolupracovník Karel Havlíček (ANO) nicméně naznačil, že by ukrajinské vlajky mohly zmizet i z budov dalších státních institucí.
Okamurovi se gesto svým způsobem vymstilo, protože strany končící vládní koalice následně vyvěsily z oken sněmovní budovy hned několik ukrajinských vlajek. Předsedu dolní parlamentní komory zároveň podrobili kritice. Šéfovi SPD ale nic nevyčítá Karel Havlíček, první místopředseda hnutí ANO.
"Vyvěšení vlajky splnilo svůj účel a logicky už ztrácí dřívější efekt. Měli bychom přejít od slov o hodnotách více k činům," řekl exministr v Partii. "Například na ministerstvu průmyslu sice visí vlajka Ukrajiny, přesto tato vláda nebyla schopna připravit záruční mechanismus pro české firmy, které vyvážejí investice na Ukrajinu," podotkl muž, který by měl členem příští vlády.
Havlíček poznamenal, že ukrajinská vlajka by dříve či později z budovy zmizela. "Jsem toho názoru, že vlajky by se měly z veřejných institucí sundávat. Na tom nevidím nic špatného," konstatoval.
Stranického šéfa podpořil i místopředseda SPD Radim Fiala, který prohlásil, že válka na Ukrajině měla už dávno skončit. "Pan předseda Okamura řekl, že jediné, co v programovém prohlášení o Ukrajině bude, je revize migrace. Chceme tedy vědět, kolik je zde Ukrajinců a kolik jich bere sociální dávky," zmínil.
Oběma politikům vznikající vládní koalice oponoval kandidát na předsedu ODS Martin Kupka. Česko by se podle jeho slov neobešlo bez ukrajinských uprchlíků ve stavebnictví či zdravotnictví. "Podle mě je to gesto hloupé," okomentoval Okamurův čin.
Okamura byl předsedou Poslanecké sněmovny zvolen ve středu na ustavující schůzi po říjnových sněmovních volbách. Vláda premiéra Petra Fialy (ODS) po ní v souladu s ústavou podala demisi.
Karel Havlíček , Ukrajina , Tomio Okamura , Poslanecká sněmovna , Radim Fiala /SPD/ , Martin Kupka (ODS)
