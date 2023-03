Státy Evropské unie se shodly na společných nákupech a financování munice pro Ukrajinu

"Zbývá dořešit ještě mnoho detailů, ale nejdůležitější pro mě je, že jsme úspěšně dotáhli jednání. To dokazuje jednu věc: kde je vůle, cesta se najde,“ řekl novinářům estonský ministr obrany Hanno Pevkur před odpolední části ministerského jednání. Milion kusů dělostřelecké munice by podle něj unie měla Ukrajině dodat do roka. Podle jeho německého kolegy Borise Pistoriuse by podstatná část dodávek měla být v zemi napadené Ruskem ještě letos.

Ministři budou během druhé části schůzky jednat o podrobnostech předběžně schváleného plánu, na jehož základě by z fondu nazvaného Evropský mírový nástroj (EPF) po sérii půlmiliardových plateb za zbraně pro Ukrajinu měly putovat dvě miliardy na munici. První miliarda má uhradit náklady zemím, které budou schopny z vlastních zásob rychle dodat Kyjevu dělostřeleckou munici, druhá má pak posloužit na společné nákupy munice nové.

Většina zemí včetně Česka již před jednáním plán podporovala. Německo a některé další země však dávaly najevo, že by místo společných nákupů mohly dát přednost vlastní cestě. Pistorius dnes prohlásil, že Berlín umožní ve svých smlouvách se zbrojovkami účast i dalším zemím v zájmu urychlení dodávek Ukrajině.