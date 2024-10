Trump je prý fašista, Harrisová pronásleduje katolíky. V zámoří je kampaň plná negací

Bývalý personální šéf Bílého domu John Kelly nedávno prohlásil o Trumpovi, že „splňuje definici fašisty“. „No, když se podíváme na definici fašismu: Je to krajně pravicová autoritářská, ultranacionalistická politická ideologie a hnutí, pro které je charakteristický diktátorský vůdce, centralizovaná autokracie, militarismus, násilné potlačování opozice, víra v přirozenou společenskou hierarchii,“ shrnul Kelly podle amerického listu New York Times.

Kelly je jedním z více zaměstnanců někdejšího prezidenta, kteří před Trumpem varovali. Podle Kellyho mu Trump ještě během svého působení v Bílém domě sdělil, že si přeje, aby mu vojenský personál prokazoval stejnou úctu jako nacističtí generálové Adolfu Hitlerovi.

„Myslíte Bismarckovy generály? Chci říct, že jsem věděl, že neví, kdo byl Bismarck nebo o prusko-francouzské válce. Řekl jsem: ‚Myslíte kaiserovy generály? Určitě nemyslíte Hitlerovy generály?‘. A on řekl: ‚Jo, jo, Hitlerovi generálové.‘ Vysvětlil jsem mu, že Rommel musel spáchat sebevraždu poté, co se zúčastnil spiknutí proti Hitlerovi,“ vylíčil Kelly svou reakci na slova bývalého prezidenta Spojených států.

Ke Kellymu se přidala někdejší vysoká úřednice z Trumpova ministerstva vnitřní bezpečnosti Elizabeth Neumannová. „Má autoritářské sklony? Ano. Je tak trochu nakloněn té ultranacionalistické složce? Rozhodně. To je tak trochu jeho značka, ne? Udělal z nacionalismu novou definici Republikánské strany,“ pronesla podle prestižního serveru Politico.

Demokratický kandidát na viceprezidenta Tim Walz k Trumpovým slovům řekl, že „se mi dělá pekelně špatně“. „Lidi, zábrany jsou pryč. Trump se řítí do tohoto šílenství – bývalý prezident Spojených států a kandidát na prezidenta Spojených států říká, že chce generály, jaké měl Adolf Hitler,“ rozčiloval se Walz na shromáždění ve Wisconsinu.

Harrisová na slova bývalého vysokého úředníka Trumpovy administrativy reagovala souhlasně. „Ze slov Johna Kellyho je zřejmé, že Trump je někdo, kdo, cituji, určitě spadá do obecné definice fašisty,“ popsala. Republikánského exprezidenta vylíčila jako stále více „labilnějšího a nestabilnějšího“ a podle ní bude vyžadovat, aby mu americká armáda byla osobně loajální, i kdyby v průběhu druhého funkčního období nedodržoval zákony.

Během čtvrtečního setkání s americkou stanicí CNN prohlásila, že Trump „představuje hrozbu pro základní principy národa“. „Pokud Trump vyhraje, bude tam sedět, labilní a nevyrovnaný, plánovat svou pomstu, plánovat svou odplatu, vytvářet seznam nepřátel,“ pokračovala Harrisová. Připomněla také Trumpovy výroky a „obracení armády“ proti těmto nepřátelům.

Harrisová se obává, že tentokrát už v Trumpově týmu nebudou „lidé jako John Kelly, kdo ho hlídali před jeho sklony a činy“. Dodala, že je „hluboce znepokojující“ a „neuvěřitelně nebezpečné“, že se Trump odvolává na Hitlera, který „je zodpovědný za smrt 6 milionů Židů a statisíců Američanů“. „Víme, co Donald Trump chce. Chce nekontrolovanou moc. Otázka za 13 dní bude znít: Co chce americký lid?“ poznamenala.

Trump na Kellyho prohlášení reagoval rozzlobeně. „Příběh o vojácích byl LŽÍ, stejně jako řada dalších příběhů, které vyprávěl. I když bych s ním neměl ztrácet čas, vždycky cítím, že je třeba mu to vrátit v honbě za PRAVDOU. John Kelly je NEMOCNÝ a špatný generál, jehož rady v Bílém domě jsem už nevyhledával a řekl jsem mu, aby se pohnul!“ vylíčil na své vlastní sociální síti Truth.

Demokratická kandidátka se už týdny snaží dostat na svou stranu republikány, kteří jsou skeptičtí vůči bývalému prezidentovi. Údajně Harrisovou podpořilo až 400 členů Republikánské strany. „… je mezi nimi oprávněná obava založená na slovech a činech Donalda Trumpa, že nebude dodržovat přísahu podporovat a bránit ústavu Spojených států,“ řekla kandidátka.

Na stranu Harrisové se připojila například bývalá republikánská poslankyně Liz Cheneyová. „Je to člověk, který není způsobilý být prezidentem tohoto dobrého, čestného a velkého národa,“ uvedla Cheneyová během setkání s Harrisovou z tohoto týdne.

„V těchto volbách máme na výběr. V osobě viceprezidentky Harrisové máme na výběr někoho, o kom víte, že bude prosazovat právní stát. Víte, že povede tuto zemi s upřímným srdcem. Víte, že bude vždy myslet na to, co je pro tento národ nejlepší,“ pokračovala někdejší vlivná republikánka, která ze strany odešla po výrazných neshodách s Trumpem a rozhodla se podpořit Harrisovou.

Voliči podle ní mají na výběr. „Možná se neshodneme ve všech otázkách, ale je to někdo, komu můžete důvěřovat, a někdo, ke komu mohou naše děti vzhlížet, a to je pro nás podle mě tak důležité,“ dodala Cheneyová.

Obviňování a útoky na protivníka ale přicházejí i z druhé strany, nejčastěji z úst Trumpa během jeho předvolebních mítinků s potenciálními voliči. „Je velmi destruktivní pro náboženství. Je velmi destruktivní pro křesťanství a velmi destruktivní pro evangelikály a katolickou církev,“ popisoval Trump tento týden na setkání ve městě Concord v Severní Karolině.

„Pokud chcete vědět, co je pro křesťany v tomto závodě v sázce, stačí si poslechnout, co minulý týden řekla Kamala Harrisová. Nevím, kolik je tady katolíků, ale pokud jste katolík, není možné, abyste tyto lidi volil. Tito lidé jsou noční můrou. Nevím, co mají proti katolíkům, ale s katolíky se zachází hůř než s kýmkoli jiným,“ doplnil exprezident.

Trump během tohoto setkání tvrdil, že administrativa současného prezidenta Joea Bidena „pronásleduje“ katolíky. „Nikdo neudělal to, co jsem udělal já, pokud jde o náboženství, pokud jde o křesťanství, ale pokud jde o náboženství, nikdo neudělal to, co jsem udělal já,“ zopakoval.