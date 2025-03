Trumpova cla jednu zemi nevykolejila. Zavedla vlastní a do Bílého domu poslala jasný vzkaz

Čínský premiér Li Čchiang v projevu na zasedání Národního lidového kongresu prohlásil, že "obří loď čínské ekonomiky bude stabilně plout do budoucnosti". Ministerstvo zahraničí se vyjádřilo ještě ostřeji, když uvedlo, že pokud Spojené státy povedou "celní válku, obchodní válku nebo jakoukoliv jinou válku", Čína bude bojovat až do konce, píše CNN.

Navzdory výzvám se zdá, že Peking nabývá na sebevědomí po obtížných letech spojených s pandemií, krizí na realitním trhu a technologickými restrikcemi uvalenými Washingtonem. Klíčovým slovem politického shromáždění se stala "důvěra", která se objevovala v projevech i ve státních médiích. Zatímco někteří Číňané nadále pociťují ekonomickou nejistotu a preferují spoření před utrácením, úspěchy čínských technologických firem a růst domácí spotřeby pomáhají obnovit optimismus.

Čínská dominance v oblasti zelených technologií je stále viditelnější, například automobilka BYD nyní soupeří s Teslou o globální prodeje elektromobilů. Kromě toho místní firmy v oblasti umělé inteligence, jako DeepSeek, začínají překvapovat i západní odborníky. Podle některých čínských komentátorů je Trumpovo zaměření na obchodní soupeření s Čínou důkazem jejího rostoucího vlivu.

Nicméně i přes sebevědomou rétoriku si čínská vláda uvědomuje výzvy, které ji čekají. Premiér Li varoval, že "vnější prostředí se stává složitějším", což by mohlo ovlivnit obchod, vědu a technologie. V reakci na to Peking oznámil ambiciózní plán růstu o 5 % ročně a snahu zvýšit domácí spotřebu. Podle expertů je však otázkou, zda jsou přijatá opatření dostatečně agresivní na to, aby stimulovala ekonomiku.

Jedním z hlavních témat čínské politiky pro rok 2025 je podpora inovací v umělé inteligenci, robotice a kvantových technologiích. Peking také vytvořil státní fond na podporu technologického vývoje a změnil svou rétoriku vůči zahraničním firmám, kterým chce umožnit větší zapojení do čínského trhu. To souvisí s čínskou snahou reagovat na americké pokusy omezit její přístup k pokročilým technologiím, zejména v oblasti polovodičů.

Trump zatím nezavedl nejtvrdší cla na čínský dovoz, která sliboval během kampaně, a zaměřil se na jiné oblasti světové politiky. Jeho kroky, včetně snížení americké zahraniční pomoci, posílení vztahů s Ruskem na úkor Ukrajiny a napětí v Evropě, by však mohly ovlivnit i Peking. Čínská diplomacie proto prezentuje zemi jako stabilního globálního hráče, který odmítá "mocenskou politiku a hegemonii".

Peking se snaží udržet umírněnou reakci na americká cla a doufá v setkání mezi Si Ťin-pchingem a Trumpem, které by mohlo předejít eskalaci obchodní války. Čína sice odpověděla vlastními cly na americkou energii a zemědělské produkty, ale stále se drží zdrženlivějšího přístupu. Zatímco obchodní napětí krátkodobě způsobuje ekonomické problémy, dlouhodobě Peking sází na to, že jeho význam v globálním dodavatelském řetězci zůstane klíčový.

Podle čínských analytiků se země připravuje na další čtyři roky ekonomického soupeření s Trumpem. Čína sice preferuje spolupráci, ale pokud Washington nastaví vztah jako konkurenční, Peking se prý "nebude bát bojovat".