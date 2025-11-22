Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie

Nový mírový plán amerického vyslance Stevea Witkoffa, který představuje 28 bodů pro dosažení příměří na Ukrajině, vyvolal v Bruselu rozhořčení a hrozí, že zmaří snahy Evropské unie financovat ukrajinské válečné úsilí, píše Politico. Evropští diplomaté a úředníci se obávají, že tento plán, jenž počítá s využitím zmobilizovaných ruských státních aktiv k americkému zisku, zhatí jejich vlastní návrh na půjčku Kyjevu krytou těmito fondy.
Evropská unie se už měsíce snaží najít způsob, jak využít přibližně 140 miliard eur v imobilizovaných ruských aktivech, která jsou převážně držena v belgickém depozitáři Euroclear, na podporu Ukrajiny. Tyto peníze jsou naléhavě potřeba, protože Ukrajině hrozí, že jí na začátku příštího roku dojdou finance. Rozhovory v Bruselu jsou nyní v kritické fázi, jelikož se evropští představitelé snaží dotáhnout právní text, který by umožnil poskytnout z těchto fondů půjčku na reparace ukrajinské vládě.
Nový americký plán však přichází s konkurenční myšlenkou: využít stejná aktiva pro rekonstrukční úsilí vedené Spojenými státy po sjednání příměří. Dokument uvádí, že USA by si z tohoto projektu vzaly 50 % zisku. Zbytek zmrazených ruských aktiv by měl být investován do samostatného americko-ruského investičního nástroje pro společné projekty.
Tyto návrhy, pocházející od Trumpova vyslance, vzbudily mezi evropskými diplomaty značné obavy, že zhatí šanci na prosazení jejich vlastní dohody o půjčce Kyjevu. Evropští lídři přitom doufali, že dohodu dokončí na klíčovém summitu příští měsíc. Jeden bývalý francouzský úředník označil Witkoffovu myšlenku za „skandální“ a dodal, že Evropané se vyčerpávají hledáním udržitelného řešení pro Ukrajince, zatímco Trump chce z těchto aktiv profitovat. Další vysoce postavený politik EU dokonce ironicky poznamenal, že Witkoff „potřebuje psychiatra“.
Otázka použití ruských aktiv je pro spojence Ukrajiny právně, politicky i ekonomicky citlivá. EU navrhuje použít aktiva jako záruku pro úvěr, který by Ukrajina splatila pouze v případě, že jí Rusko zaplatí válečné reparace. Belgie však s plánem váhá, jelikož se obává finanční odpovědnosti v případě, že by se Rusko pokusilo získat své fondy zpět. Evropští představitelé se proto obávají, že americký plán ještě více ztíží získání souhlasu Belgie, a někteří vidí Trumpův návrh jako argument proti urychlenému schválení evropské reparační půjčky.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že nový americký plán staví jeho zemi před jeden z nejtěžších momentů v historii: potenciální volbu mezi ztrátou „důstojnosti“ a ztrátou „klíčového partnera“. Evropští lídři v reakci na to ujistili Zelenského o svém závazku ke „spravedlivému“ míru a shodli se, že jakákoli dohoda týkající se evropských států nebo NATO vyžaduje souhlas evropských partnerů nebo konsenzus mezi spojenci.
Související
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí
EU (Evropská unie) , Steve Witkoff
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie
před 1 hodinou
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
před 2 hodinami
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 4 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
včera
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
včera
Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským
včera
Evropa vzkazuje Trumpovi: Váš mírový plán není plán, ale seznam Putinových přání
včera
Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?
včera
Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům
včera
Opatrnost Německa po druhé světové válce je pryč. Rodí se nová nejsilnější armáda v Evropě
včera
Kirill Dmitrijev: Putinův propagandista, nebo klíč k míru s Ukrajinou?
Kirill Dmitrijev představuje neobvyklý typ ruského diplomata. Ve svých 50 letech je poměrně mladý a díky několikaletému studiu a práci v USA má hluboké znalosti amerického prostředí. Je také zkušeným obchodníkem, neboť stojí v čele Ruského fondu přímých investic (RDIF), což ho činí vhodným protějškem pro zvláštního vyslance Trumpovy administrativy Steva Witkoffa.
Zdroj: Libor Novák