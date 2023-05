Válka ničí životy i životní prostředí. EU chce Rusko dohnat k odpovědnosti za ekocidu na Ukrajině

Bill Clinton už v roce 2011 věděl, že ruský prezident Vladimir Putin jednou napadne Ukrajinu. Odmítl totiž respektovat dohodu o celistvosti ukrajinských hranic, kterou tehdejší americký prezident uzavřel s Borisem Jelcinem. Podle serveru Financial Times to uvedl během diskuze s manželkou Hillary a spoluzakladatelem investiční společnosti Carlyle Group Davidem Rubensteinem v New Yorku.