Volby v Německu: Lidé jednoznačně odmítli Scholzovu vládu. S kým sestaví Merz koalici?

Podle odhadů německé veřejnoprávní televize ARD je nespokojenost s vládou drtivá – nelibost vyjádřilo 82 % voličů, spokojenost naopak pouhých 17 %. Kritika přicházela ze všech voličských skupin, i když u Zelených byla podpora vlády relativně nejvyšší – 45 % jejich příznivců bylo s koalicí spokojeno.

Předčasné volby byly důsledkem rozpadu vládní koalice a rostoucí nedůvěry k vedení země. Samotný kancléř Scholz se těší pouze 26% podpoře, zatímco 72 % Němců s jeho výkonem nesouhlasí.

Lídr CDU Friedrich Merz nyní stojí před úkolem sestavit novou vládu. V rozhovoru pro ARD zdůraznil, že vítězství jeho strany je jasné a je připraven převzít odpovědnost za vedení země. „Vyhráli jsme a vyhráli jsme přesvědčivě. Nyní se pokusím sestavit vládu, která bude zastupovat celou republiku a řešit problémy země,“ uvedl Merz.

Co se týče podoby budoucí vlády, CDU preferuje menší koalici. „Není tajemstvím, že bych raději spolupracoval s jedním partnerem než se dvěma,“ dodal Merz s tím, že spolupráce s krajně pravicovou AfD není na stole. „Jejich voliči to věděli od začátku, a přesto jim dali hlas,“ řekl.

Z aktuálního rozložení sil v parlamentu však vyplývá, že CDU nemůže sestavit dvoučlennou koalici bez AfD. Ani velká koalice se sociálními demokraty by nedosáhla potřebné většiny, měla by jen 45 % křesel.

Jednou z možných variant je spojenectví CDU se Zelenými, které by zajistilo pohodlnou parlamentní většinu. Tento krok by ale mohl narazit na odpor mezi konzervativci. Přijatelnější možností by pro část CDU byla spolupráce s liberály z FDP, avšak ti se zatím pohybují kolem hranice 5 % potřebných pro vstup do parlamentu.

Vyjednávání o nové vládě tak slibují napjaté týdny, zatímco Německo čeká na svůj další politický směr.