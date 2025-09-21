Volby v Německu se blíží. Kdo bude kandidovat na prezidenta? Média spekulují o jednom zásadním jméně

Libor Novák

21. září 2025 17:13

Ursula von der Leyenová u příležitosti udělování ceny ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Mezinárodní ceny Karla Velikého (14. května 2023).
Ursula von der Leyenová u příležitosti udělování ceny ukrajinskému prezidentovi Zelenskému Mezinárodní ceny Karla Velikého (14. května 2023). Foto: president.gov.ua

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že v tuto chvíli neuvažuje o kandidatuře na post německé prezidentky ve volbách v roce 2027. Své stanovisko sdělila v rozhovoru pro noviny Leading European Newspaper Alliance, kde uvedla, že je plně oddaná svým povinnostem v čele Evropské komise.

Von der Leyenová, která byla loni opětovně jmenována do čela Komise, zastává tuto funkci od roku 2019. Německá média letos v létě spekulovala, že by mohla opustit svou pozici ještě před koncem svého funkčního období v roce 2029, aby se mohla ucházet o post německé prezidentky.

 V rozhovoru se kromě politiky věnovala i dalším tématům, jako je obrana, obchodní dohoda mezi EU a USA a situace v Gaze. Von der Leyenová v této souvislosti zopakovala, že je nutné zajistit „skutečnou bezpečnost“ pro Izrael, zatímco všichni Palestinci si zaslouží „bezpečnou přítomnost a budoucnost“. Podle ní je dvoustátní řešení jedinou perspektivou pro trvalý mír v regionu.

Dále dodala, že akce izraelské vlády v minulém měsíci jsou „jasným pokusem o podkopání“ tohoto řešení. To je podle ní také důvod, proč se Evropská komise rozhodla navrhnout sadu „cílených a přiměřených opatření“ proti Izraeli kvůli porušování lidských práv v Gaze. Von der Leyenová si je však vědoma toho, že bude obtížné najít pro tato opatření většinu. 

Ursula von der Leyenová je německá politička, která v současné době zastává funkci předsedkyně Evropské komise. Tuto pozici převzala v roce 2019 a v roce 2024 byla opětovně jmenována do čela této výkonné unijní instituce.

Před nástupem do čela Evropské komise strávila von der Leyenová dlouhá léta v německé politice. Je členkou Křesťanskodemokratické unie (CDU) a postupně zastávala několik klíčových ministerských postů ve vládách kancléřky Angely Merkelové. Byla ministryní pro rodinné záležitosti, ministryní práce a sociálních věcí a nakonec ministryní obrany. Právě na této pozici si získala mezinárodní uznání a pověst silné političky.

Jako předsedkyně Evropské komise se von der Leyenová zaměřuje na několik klíčových oblastí. Mezi její hlavní priority patří Evropská zelená dohoda, která má za cíl učinit z Evropy do roku 2050 první klimaticky neutrální kontinent. Dále se věnuje digitalizaci evropské ekonomiky a posilování role EU v globálním měřítku. V souvislosti s válkou na Ukrajině hraje von der Leyenová důležitou roli v diplomatických jednáních a prosazuje sankce proti Rusku.

V poslední době se v médiích spekulovalo, že by von der Leyenová mohla opustit svou funkci v Bruselu a ucházet se o post německé prezidentky ve volbách v roce 2027. Sama však tyto spekulace odmítla s tím, že se chce plně soustředit na své povinnosti v čele Evropské komise. Uršula von der Leyenová je vdaná a má sedm dětí. Je považována za jednu z nejvlivnějších političek v Evropě. 

před 3 hodinami

Snaha o diplomatický zvrat: Macron chce přimět Západ, aby na Valném shromáždění OSN uznal Palestinu

