Vrátí se do Izraele těla mrtvých? Pro Hamás je to větší výzva, než vrátit rukojmí

Libor Novák

14. října 2025 13:01

Teroristé Hamásu
Teroristé Hamásu Foto: Israel Defense Forces

Mezinárodní výbor Červeného kříže (ICRC) připouští, že předání ostatků izraelských rukojmích v Gaze bude časově náročné. Organizace to označuje za „masivní výzvu“ vzhledem k obtížnosti nalezení těl uprostřed sutin celého území. Mluvčí ICRC, Christian Cardon, uvedl pro agenturu Reuters, že jde o ještě větší problém než propuštění živých lidí.

Cardon dále řekl, že existuje jasné riziko, že to bude trvat mnohem déle. Uvedl, že oběma stranám sdělují, že by to měla být jejich nejvyšší priorita. Podle Cardona by to mohlo trvat dny nebo dokonce týdny a existuje i možnost, že některá těla nebudou nalezena vůbec.

ICRC, která v předávání rukojmích funguje jako neutrální zprostředkovatel, vyzvala k „důstojnému zacházení se zesnulými“. Rodiny čtyřiadvaceti izraelských rukojmích v současnosti úzkostlivě čekají na vydání jejich těl Hamásem z Gazy. Ve svém tiskovém prohlášení ICRC uvedla, že její týmy zajišťují, aby se s mrtvými zacházelo s respektem, a poskytují k tomu mimo jiné vaky na těla, chladicí vozidla a nasazují další personál.

Truhlící rodiny již podstoupily nepředstavitelné utrpení, proto musí všechny strany zajistit, aby byl návrat lidských ostatků proveden důstojně a aby byla zachována lidskost. ICRC potvrdila, že navrácení těl zesnulých rukojmích truchlícím izraelským rodinám je „zásadním prvkem“ pro plnou realizaci dohody zprostředkované USA.

Mezitím mnoho Palestinců čelí hladu a musí snášet extrémní strádání. OSN a další organizace narážejí na masivní logistické překážky. Mezi ně patří rozšířené rabování, izraelské bombardování, administrativní omezení a byrokracie ze strany Izraele, a také infrastruktura poškozená izraelskými útoky v Gaze.

Humanitární agentury se připravují „zaplavit“ Gazu potravinami a dalšími nezbytnými dodávkami, jak je stanoveno v podmínkách dohody o příměří. Podle OSN je potřeba minimálně 600 nákladních vozidel denně, aby se začala řešit zoufalá humanitární krize v Gaze. Palestinci v Gaze dostávali v posledních měsících jen minimální přísun pomoci.

Během konfliktu Izrael uzavřel příjezdové a odjezdové cesty. Došlo tak k blokování dodávek potravin a léků, což v mnoha částech Gazy způsobilo hladomor. Tedros Adhanom Ghebreyesus, šéf Světové zdravotnické organizace (WHO), uvedl, že od začátku příměří zintenzivňují své operace. Do regionu dorazilo osm nákladních aut se zdravotnickými potřebami, včetně inzulínu a laboratorního vybavení.

Ghebreyesus pro BBC řekl, že zdravotnický systém Gazy musí být obnoven a znovu vybudován. Podle něj tato krize dává příležitost k tomu, aby byl systém vybudován lépe – silnější, spravedlivější a zaměřený na potřeby lidí. Dodal, že nejlepší medicínou je mír. 

před 4 hodinami

Ukrajinu už neřeší. Trump po ukončení války v Gaze usiluje o mír jinde

