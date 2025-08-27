Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat

Ameriku by měly kroky Indie znepokojovat, protože se Nové Dillí snaží o diplomatické sbližování s Čínou. Tato snaha je reakcí na ekonomický tlak ze strany Spojených států, především kvůli clům zavedeným bývalým prezidentem Donaldem Trumpem. Indický premiér Naréndra Módí tak plánuje po sedmi letech navštívit Čínu, aby se setkal s prezidentem Si Ťin-pchingem na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS). 

Nová cla ve výši 50 % na indické zboží, která uvalil Trump, mají výrazný dopad na Indii. Pro Módího, jenž si v průběhu prvního Trumpova funkčního období vypěstoval s americkým prezidentem "bratrský" vztah, je to obtížně stravitelné. Tato cla jsou mimo jiné důsledkem nákupů ruské ropy Indií.

Vztahy mezi USA a Indií se zhoršují. Washington léta usiloval o to, aby Indie sloužila jako protiváha rostoucí čínské moci. Snažil se o to prostřednictvím transferu technologií a společných vojenských cvičení, a to i v rámci uskupení Quad (společně s Japonskem a Austrálií). Ztráta Indie by pro USA představovala jeden z nejhorších možných scénářů.

Čínský ministr zahraničí Wang I a premiér Módí se nedávno sešli v Dillí, kde diskutovali o zlepšení vzájemných vztahů. Módí uvedl, že stabilní a konstruktivní vztahy mezi Indií a Čínou přispějí k regionálnímu i globálnímu míru a prosperitě. Podle odborníků z Washingtonu se Čína domnívá, že tento detente (uvolnění napětí) inicioval právě Trump svými kroky.

Indie se však nesnaží o úplné diplomatické oddělení od USA. Podle analytiků Dillí nerezignuje na partnerství s Amerikou, které považuje za nejdůležitější na světě. Čína je pro Indii sice největším sousedem, se kterým je nutné vycházet, ale strategická autonomie zůstává pro Indii klíčovou politikou.

Historie indicko-čínských vztahů je plná zvratů. Zpočátku, po získání nezávislosti, sdílely obě země vizi asijské solidarity. Ovšem v roce 1962 vzájemná válka a vleklé hraniční spory tuto idylu narušily. Vztahy byly sice dočasně normalizovány, ale v roce 2020 došlo k brutálnímu střetu v údolí Galwan, při kterém zemřelo několik desítek vojáků.

Právě tento incident výrazně poškodil vzájemnou důvěru. Indie ani Čína na sebe v 21. století neútočí střelnými zbraněmi, ale používají ruce, kameny, klacky a hole s hřeby. I po událostech v roce 2020 se desítky tisíc vojáků stále nacházejí na himálajské hranici.

Indie a Čína se snaží urovnat spory a postupné zmírňování napětí je již vidět. V loňském roce se Módí a Si Ťin-pching setkali na summitu BRICS v Rusku, a obě země se dohodly na obnovení přímých letů. Čína také znovu otevřela dvě poutní místa v Tibetu pro indické občany, jež byla pět let uzavřená.

Obě země rovněž obnovily vydávání turistických víz. Odborníci věří, že tento posun se soustředí spíše na udržení míru a stability na hranicích než na kompletní obnovení důvěry. Podle nich to není skutečný "reset" vztahů.

Hlavním důvodem sblížení je ekonomika. Loni byla Čína druhým největším obchodním partnerem Indie. Jejich vzájemný obchod dosáhl 118 miliard dolarů. Indie závisí na Číně v oblasti hotového zboží, ale také v dodávkách meziproduktů a surovin pro svůj průmysl.

Vztahy však zůstávají křehké. V roce 2020 Čína údajně z incidentu v údolí Galwan obvinila Indii, která podle ní dvakrát překročila hranici, čímž úmyslně vyvolala střet. Nadcházející summit tak prověří, zda Módího a Si Ťin-pchingova rétorika přeroste v reálnou deeskalaci napětí.

Budoucnost indicko-čínských vztahů bude definována schopností obou zemí udržet si tuto jemnou rovnováhu. Zatímco konkurence mezi nimi neskončí, cílem je, aby se předešlo ozbrojeným konfliktům a udržela se stabilita v regionu.

Tchajwanci se chystají na útok Číny. Sami přitom nevěří, že k němu dojde

Začala platit cla uvalená Trumpem na Indii. Kroky Nového Dillí by USA měly znepokojovat

