ANALÝZA | Organizovaný zločin nepolevuje. Mafiáni a gangsteři využijí každé možnosti k zisku

Jsou časy legendárních mafiánských klanů a organizovaných gangů pryč? Podle Europolu zdaleka ne. Ani italské organizace jako Cosa Nostra, Camorra nebo 'Ndrangheta nevymizely. „Působí po celém světě, ale mimo Itálii se často drží v ústraní, což ztěžuje práci orgánům činným v trestním řízení při jejich odhalování,“ uvádí Europol.

Europol je evropská policejní agentura, která podporuje spolupráci mezi členskými státy EU v boji proti přeshraničnímu zločinu, terorismu a kybernetickým hrozbám. Nemá však přímé výkonné pravomoci, jako jsou zatýkání nebo vyšetřování – tyto úkoly náleží národním orgánům. Jeho role je spíše koordinační – poskytuje podporu, informace a analýzy v boji proti přeshraničnímu zločinu, ale operace musí provádět národní orgány.

Pro italskou mafii jsou typické pojmy jako rodina, moc, respekt a kontrola území. Právě tato kontrola jim dává sílu, protože mohou využívat své postavení k ovládání místní komunity. „Jsou schopni manipulovat volby a dosazovat své lidi do správních funkcí i v místech, která přímo neovládají,“ uvádí Europol.

Hlavními oblastmi činnosti těchto organizací jsou praní špinavých peněz a obchod s drogami, ale spoléhat se také na korupci, padělání peněz a zboží a obchodování s toxickým odpadem. Zločinecká síť 'Ndrangheta má pod kontrolou převážně venkovské oblasti a věnuje se prostituci, drogám, podvodům a obchodování se zbraněmi, jak napsal server Crime Investigation.

Italská mafie je notoricky známá a budí strach i ve Spojených státech nebo v Austrálii. Přes Jaderské moře však najdeme další mafii, která je často ještě obávanější – albánskou. V Albánii působí patnáct hlavních zločineckých skupin a stovky menších gangů; ve Velké Británii tyto skupiny kontrolují většinu obchodování s lidmi. Podle odhadů provozují přes tři čtvrtiny britských nevěstinců.

Přesun postsovětských skupin

Ruská invaze proti Ukrajině z února 2022 vedla k masivní uprchlické vlně, jejíž součástí byl podle Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) také „přesun postsovětských kriminálních struktur a rodinných příslušníků zločineckých autorit do Evropy“.

NCOZ varovala, že tyto skupiny jsou schopné vysoké vzájemné koordinace a komunikace; rovněž se dokážou dobře prosadit v kriminální činnosti na novém území. „Nejistota spojená s odhadem ukončení ruské agrese povede ke snaze o dlouhodobé etablování těchto kriminálních struktur na novém teritoriu,“ uvádí NCOZ ve své zprávě za rok 2023.

Činnost ruskojazyčných zločineckých organizací spočívá hlavně v kriminalitě spojené s agenturním zaměstnáváním. „Agentury ovládané kriminálními organizacemi se dopouštějí daňových podvodů, kdy za své zaměstnance neodvádějí sociální nebo zdravotní pojištění a často ani daň z příjmu,“ píše NCOZ ve své výroční zprávě za rok 2022.

Kromě ukrajinských a ruských zločineckých struktur se na kriminalitě podílejí i ty balkánské. „Balkánské zločinecké skupiny mají často kořeny v rodinných klanech a zvykovém právu, kde vzhledem ke kulturním tradicím jsou jejich členy výhradně muži, což dlouhodobě komplikuje policejní pronikání do těchto struktur,“ uvedla NCOZ.

„Balkánské kriminální organizace na území ČR investují své nelegální zisky, pocházející jak z ČR, tak především ze zahraničí, do nemovitostí, hazardních her a sázek, a také do obchodování se zlatem (například zakládáním klenotnictví). Tím dochází nejen k legalizaci kriminálních zisků, ale také ke krácení daní, poplatků a dalších povinných plateb,“ shrnula centrála ve své zprávě za rok 2022.

V souvislosti s nelegální migrací, včetně té z Ukrajiny, se projevují také nelegální převaděčské skupiny. „Jedním z rizik, které se v roce 2023 jasně objevilo, je rostoucí pravděpodobnost, že pašerácké skupiny sáhnou k násilí. Tyto skupiny jsou ozbrojené a jsou ochotné použít násilí proti policii a dalším skupinám na migrační trase,“ informovala NCOZ o balkánské migrační trase.

Nepřátelství mezi Rusy a Ukrajinci?

Od rozpadu Sovětského svazu ruské a ukrajinské zločinecké organizace úzce spolupracovaly na obchodu s drogami, zbraněmi a lidmi a na korupci. To se však po ruské invazi částečně změnilo. „Drtivá většina ukrajinských zločinců se postavila na stranu Ukrajiny. Ale někteří nadále spolupracují s Ruskem,“ řekl pro server Euractiv pašerák cigaret pod pseudonymem Kirim.

Ruská invaze přerušila pašerácké trasy. Zločinci z obou zemí mají úzké kulturní, jazykové a historické vazby, což jim dříve umožňovalo úspěšnou spolupráci. „Byl to jeden z nejkompaktnějších zločineckých ekosystémů v Evropě. Bylo to jedno a totéž,“ upřesnil Tuesday Reitano z neziskové organizace Globální iniciativa proti nadnárodnímu organizovanému zločinu.

Projevilo se však vlastenectví. „Nálada ‚my proti nim‘ byla na Ukrajině velmi silná, a dokonce i zločinci cítili vlastenectví,“ dodal Reitano. „Nechci bojovat za ně, ale budu bojovat za své město,“ potvrdil oděský vymahač dluhů s pseudonymem Alexandr.

Navzdory válce zločinecké aktivity v Oděse pokračují. „Všechno to tam pořád jede. Oděsa je Oděsa,“ poznamenal pašerák Kirim.

Mimo Ukrajinu však spolupráce příliš neustává. „Ví se, že spolupráce mezi ruským a ukrajinským podsvětím mimo Ukrajinu zůstává častá,“ potvrdil Reitano, což podporují i zprávy Europolu.

„Nikdy neexistuje pouze jedna pašerácká cesta, takže uzavření jedné neznamená konec pašování. Mezinárodní zločinecké skupiny jsou z podstaty různorodé a flexibilní,“ dodává Europol.

Rozdělení na ruskou a ukrajinskou mafii je podle výkonné ředitelky Europolu Catherine De Bolleové minimální. „Dívají se na zisky, a i když je válka, pokračují ve svém zločineckém podnikání a hledají nejlepší příležitosti,“ vysvětlila.

Kyjev ve světle invaze „dočasně prominul“ ukrajinským podnikatelům a politikům, kteří byli zapleteni do kriminálních aktivit, pokud podporovali obranné úsilí dodávkami zbraní nebo munice. „Tento fakt, spolu se širší korupcí v ukrajinských veřejných zakázkách, která vedla k výpadkům v dodávkách zbraní, způsobil problémy s legitimitou uvnitř Ukrajiny,“ píše odborný server Brookings.

Ukrajinské zločinecké skupiny mohou hrát podstatnou roli nejen při obcházení sankcí, ale také při manipulaci s dodávkami západních zbraní. „Některé z těchto skupin mohou začít zvažovat, že přeběhnutí a spolupráce s ruskými aktéry by jim v dlouhodobém horizontu mohla přinést výhodnější postavení, zejména pokud se dynamika na bojišti změní.“

Do obcházení sankcí jsou zapojeny nejen ruské, ale i evropské zločinecké organizace. Ruské kriminální sítě například rozšiřují takzvanou „temnou flotilu“ – lodě bez státní vlajky, registračního čísla nebo pojištění. Kromě toho často využívají vlajky zemí s výhodnými podmínkami, jako jsou Panama, Malta, Libérie nebo Kamerun. Vyšetřovatelé rovněž sledují řecké společnosti, protože tankery z Řecka tvoří téměř polovinu těch, které odplouvají z ruských přístavů.

Před invazí ruské zpravodajské služby od tamních zločineckých sítí vybíraly poplatky, nyní jim však aktivně pomáhají a řídí pašování tabáku a drog. Podle Brookings to dělají nejen kvůli získání financí pro stát, ale i pro své vlastní operace.

Navíc je Moskva nyní více zaneprázdněna sledováním protiválečných aktivit, což dává zločineckým skupinám více prostoru pro pašování západního spotřebního zboží nebo automobilů. „Postupem času by boj o kontrolu nad těmito trhy mohl vyvolat konflikty mezi ruskými zločineckými skupinami, což by Kremlu způsobilo problémy s legitimitou a kontrolou,“ uvádí Brookings.