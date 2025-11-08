Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který byl pověřen jednáním o sestavení příští české vlády, naznačil, že nevidí ve svém střetu zájmů důvod k tomu, aby nebyl jmenován premiérem. Babiš nicméně nadále tvrdí, že prezidentovi Petru Pavlovi, který si ho opět pozval na Pražský hrad, předloží řešení problému.
Babiš v pátek natočil další ze svých pravidelných hlášení o povolebním dění. V úvodu se věnoval zejména ustavující schůzi dolní komory parlamentu, na které došlo ke zvolení Tomia Okamury (SPD) jejím předsedou a Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé) místopředsedy.
"Schválili jsme vedení Sněmovny, byl zvolen předseda a dva místopředsedové. Příští týden budou zvoleni členové jednotlivých výborů a komisí, které si potom zvolí vedení," uvedl lídr vítězného hnutí na videu.
Babiš také připomněl, že ho v následujících dnech čeká jednání na Pražském hradě. "Uvidíme, co mi řekne pan prezident příští středu," poznamenal. V pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové nicméně naznačil, že by nakonec mohl dělat problémy ohledně střetu zájmů, jenž by měl ze zákona vyřešit, aby se mohl stát předsedou vlády.
"Střet zájmů určitě není zákonná překážka pro jmenování premiéra. Žádný takový zákon nemáme," řekl v pořadu Deníku. "Já ale slíbil panu prezidentovi, že mu předložím, jak to vyřeším v souladu s našimi předpisy a zákony Evropské unie," dodal.
Prezidentská kancelář v týdnu informovala, že Pavel si Babiše pozval na středu 12. listopadu. Hlavním tématem má být diskuze o návrhu vládního programového prohlášení, nicméně řešit se má i možná překážka pro jmenování předsedy ANO do čela příštího kabinetu.
"Prezident republiky se zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů," sdělila kancelář na sociální síti X.
