Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil

Jan Hrabě

8. listopadu 2025 9:44

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který byl pověřen jednáním o sestavení příští české vlády, naznačil, že nevidí ve svém střetu zájmů důvod k tomu, aby nebyl jmenován premiérem. Babiš nicméně nadále tvrdí, že prezidentovi Petru Pavlovi, který si ho opět pozval na Pražský hrad, předloží řešení problému. 

Babiš v pátek natočil další ze svých pravidelných hlášení o povolebním dění. V úvodu se věnoval zejména ustavující schůzi dolní komory parlamentu, na které došlo ke zvolení Tomia Okamury (SPD) jejím předsedou a Patrika Nachera (ANO) a Jiřího Bartáka (Motoristé) místopředsedy. 

"Schválili jsme vedení Sněmovny, byl zvolen předseda a dva místopředsedové. Příští týden budou zvoleni členové jednotlivých výborů a komisí, které si potom zvolí vedení," uvedl lídr vítězného hnutí na videu. 

Babiš také připomněl, že ho v následujících dnech čeká jednání na Pražském hradě. "Uvidíme, co mi řekne pan prezident příští středu," poznamenal. V pořadu 15 minut Kateřiny Perknerové nicméně naznačil, že by nakonec mohl dělat problémy ohledně střetu zájmů, jenž by měl ze zákona vyřešit, aby se mohl stát předsedou vlády. 

"Střet zájmů určitě není zákonná překážka pro jmenování premiéra. Žádný takový zákon nemáme," řekl v pořadu Deníku. "Já ale slíbil panu prezidentovi, že mu předložím, jak to vyřeším v souladu s našimi předpisy a zákony Evropské unie," dodal. 

Prezidentská kancelář v týdnu informovala, že Pavel si Babiše pozval na středu 12. listopadu. Hlavním tématem má být diskuze o návrhu vládního programového prohlášení, nicméně řešit se má i možná překážka pro jmenování předsedy ANO do čela příštího kabinetu.

"Prezident republiky se zároveň hodlá informovat o krocích, které Andrej Babiš jako možný předseda vlády zamýšlí podniknout v souvislosti s řešením zákona o střetu zájmů," sdělila kancelář na sociální síti X. 

včera

Kauza Dozimetr bobtná. Policie obvinila dalších sedmnáct subjektů

Související

Andrej Babiš a Petr Pavel

Pavel si pozval Babiše na Hrad

Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.
Daniela Ostrá Rozhovor

Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá vývoj vztahů mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem. Podle ní už nebude vzájemná negativita z prezidentských voleb roku 2023 hrát při stavění vlády roli. „Jeho cílem je mít vládu co nejrychleji a bez výraznějších překážek. Toho nedosáhne tím, když půjde s prezidentem do zbytečných střetů založených čistě na osobní animozitě,“ říká.

Andrej Babiš Vláda ČR Petr Pavel Poslanecká sněmovna

