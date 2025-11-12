Babiš po jednání s Pavlem: Prezident chce, abych vysvětlil řešení střetu zájmů veřejnosti

Libor Novák

12. listopadu 2025 15:16

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)
Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ve středu odpoledne setkal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Po schůzce Babiš novinářům sdělil, že hlavním tématem jednání bylo programové prohlášení vlády a komunikace ohledně řešení jeho střetu zájmů.

K diskusi o střetu zájmů, který by musel Babiš po jmenování do čela vlády vyřešit do 30 dnů, poznamenal: „Diskutovali jsme o tom, pan prezident má na to nějaký názor. Mluvili jsme o nějakých usneseních nějakých orgánů, takže my si to nastudujeme a já se k tomu ještě vrátím.“

Prezident Pavel požaduje, aby Babiš veřejnost seznámil s tím, jak se hodlá s touto problematikou vypořádat. I když Babiš sliboval vyřešení již před volbami, dosud odmítá sdělit, jak konkrétně bude postupovat.

„Já jsem v minulosti sliboval, že mu to vysvětlím. Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, ne jemu,“ uvedl Babiš. Zároveň dodal, že problém řeší a výsledek bude v souladu s názory českých soudů a stanoviskem Evropské komise. Poznamenal také, že ačkoliv zemře, budou některá média i nadále psát o jeho střetu zájmů, čímž narážel na atmosféru v médiích.

S Pavlem projednával i návrh programového prohlášení vlády. Prezident již dříve dokumentu vytkl, že v něm postrádá zmínky o aktuální mezinárodní a bezpečnostní situaci. Konkrétně postrádá kontext hrozby ze strany Ruska pro bezpečnost České republiky.

Babiš k tomu řekl: „Pan prezident mi sdělil jeho názor na jednotlivé kapitoly a samozřejmě já ten jeho názor sdělím našim koaličním partnerům, jestli na základě toho doplníme nějaké formulace, nebo ne.“ Pavel navíc zmínil, že by nebylo od věci připomenout v dokumentu vedle obecných slibů také české závazky plynoucí z členství v EU a NATO.

Pravděpodobný budoucí premiér nechtěl komentovat personální obsazení nové vlády. Uvedl, že priority jsou jiné. „Určitě panu prezidentovi doručíme ta jména, když se k tomu dostaneme. Pro nás je priorita řešit rozpočet,“ řekl Babiš.

Ani na termínu další schůzky se s Pavlem nedomluvil. Pouze na „novém způsobu komunikace“, což znamená, že bude psát prezidentovi přímo. Babiš na sebe strhl pozornost již koncem října, když návrh programového prohlášení nepředal prezidentovi osobně, ale zaslal jej datovou schránkou prezidentské kanceláři.

před 3 hodinami

Fialova vláda ustoupila tlaku. Rozpočet pošle do nové Sněmovny

