Babiš po jednání s Pavlem: Prezident chce, abych vysvětlil řešení střetu zájmů veřejnosti

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš se ve středu odpoledne setkal na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Po schůzce Babiš novinářům sdělil, že hlavním tématem jednání bylo programové prohlášení vlády a komunikace ohledně řešení jeho střetu zájmů.
K diskusi o střetu zájmů, který by musel Babiš po jmenování do čela vlády vyřešit do 30 dnů, poznamenal: „Diskutovali jsme o tom, pan prezident má na to nějaký názor. Mluvili jsme o nějakých usneseních nějakých orgánů, takže my si to nastudujeme a já se k tomu ještě vrátím.“
Prezident Pavel požaduje, aby Babiš veřejnost seznámil s tím, jak se hodlá s touto problematikou vypořádat. I když Babiš sliboval vyřešení již před volbami, dosud odmítá sdělit, jak konkrétně bude postupovat.
„Já jsem v minulosti sliboval, že mu to vysvětlím. Teď to vypadá, že pan prezident hlavně chce, abych to vysvětlil veřejnosti, ne jemu,“ uvedl Babiš. Zároveň dodal, že problém řeší a výsledek bude v souladu s názory českých soudů a stanoviskem Evropské komise. Poznamenal také, že ačkoliv zemře, budou některá média i nadále psát o jeho střetu zájmů, čímž narážel na atmosféru v médiích.
S Pavlem projednával i návrh programového prohlášení vlády. Prezident již dříve dokumentu vytkl, že v něm postrádá zmínky o aktuální mezinárodní a bezpečnostní situaci. Konkrétně postrádá kontext hrozby ze strany Ruska pro bezpečnost České republiky.
Babiš k tomu řekl: „Pan prezident mi sdělil jeho názor na jednotlivé kapitoly a samozřejmě já ten jeho názor sdělím našim koaličním partnerům, jestli na základě toho doplníme nějaké formulace, nebo ne.“ Pavel navíc zmínil, že by nebylo od věci připomenout v dokumentu vedle obecných slibů také české závazky plynoucí z členství v EU a NATO.
Pravděpodobný budoucí premiér nechtěl komentovat personální obsazení nové vlády. Uvedl, že priority jsou jiné. „Určitě panu prezidentovi doručíme ta jména, když se k tomu dostaneme. Pro nás je priorita řešit rozpočet,“ řekl Babiš.
Ani na termínu další schůzky se s Pavlem nedomluvil. Pouze na „novém způsobu komunikace“, což znamená, že bude psát prezidentovi přímo. Babiš na sebe strhl pozornost již koncem října, když návrh programového prohlášení nepředal prezidentovi osobně, ale zaslal jej datovou schránkou prezidentské kanceláři.
Související
Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády
Babiš naznačil, že může dělat problémy. Střet zájmů není překážka, prohlásil
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Babiš po jednání s Pavlem: Prezident chce, abych vysvětlil řešení střetu zájmů veřejnosti
před 1 hodinou
Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci
před 2 hodinami
Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr
před 3 hodinami
Fialova vláda ustoupila tlaku. Rozpočet pošle do nové Sněmovny
před 3 hodinami
Kriminalisté vyšetřují vraždu v Přelouči. Obětí je žena
před 4 hodinami
Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou
před 4 hodinami
Rusové v mlze pronikají do Pokrovsku. Ukrajinci přiznávají komplikace i jinde
před 5 hodinami
Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha
před 5 hodinami
Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti
před 6 hodinami
Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste
před 7 hodinami
Británie částečně přerušila sdílení zpravodajských informací se Spojenými státy
před 9 hodinami
Počasí čeká citelné ochlazení. Blíží se mrazy, místy bude i sněžit
včera
Prokuratura na Slovensku potvrdila: Darování stíhaček Ukrajině nebylo trestným činem
včera
Průlomový rozsudek: Německý soud rozhodl, že ChatGPT porušil autorská práva při učení textů písní
včera
Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let
včera
Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný
včera
Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“
včera
Kyjev uspořádá summit EU k odblokování členství. Unie hledá cestu, jak obejít Orbánovo veto
včera
Rumunsko slibuje odvetu Moskvě po dopadu úlomků ruského dronu na své území
včera
Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví
Klimatický summit OSN COP30 v brazilském Belému sice v úvodní den zasáhla silná bouře s lijákem, ale jednání se zatím vyhnula obvyklým politickým rozepřím a zahájení proběhlo nečekaně klidně. Účastníci summitu se navíc předběžně dohodli, že hostitelem konference COP32 v roce 2027 bude africká Etiopie. O hostiteli COP31 v roce 2026 se naopak stále rozhoduje mezi Austrálií, která kandiduje ve spolupráci s tichomořskými ostrovy, a Tureckem.
Zdroj: Libor Novák