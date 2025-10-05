Babiš SPD potřebuje, prohlásil po schůzce s Pavlem Výborný

Předseda KDU-ČSL Marek Výborný po schůzce s prezidentem Petrem Pavlem prohlásil, že je jasné, že se šéf vítězného hnutí ANO Andrej Babiš bude při sestavování vlády muset opřít o SPD. Dodal, že za lidovce to je nepřijatelné.
Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.
Po Fialovi na Hrad dorazil předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Následně bude Pavel jednat se šéfkou TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou a program uzavře schůzka s předsedou hnutí STAN Vítem Rakušanem.
Poté se očekává tisková konference prezidenta, která by měla proběhnout v 16:00.
Další část konzultací je v plánu na pondělí. Hlava státu v tento den přijme šéfa Pirátů Zdeňka Hřiba, předsedu SPD Tomia Okamuru a lídra Motoristů sobě Petra Macinka.
Volby do Poslanecké sněmovny ovládlo hnutí ANO, když získalo 34,51 procenta všech odevzdaných hlasů. Na základě kompletních výsledků, které byly sečteny až pozdě v noci, tak bude mít hnutí ve Sněmovně celkem 80 poslanců.
Babišův záměr je vytvořit vládu složenou pouze z ANO, která by se opírala o podporu SPD a Motoristů sobě. Tímto krokem by se vyhnul přímé účasti těchto subjektů v exekutivě, a přesto by dosáhl potřebné sněmovní většiny. SPD se ale naopak o účast ve vládě pokouší.
Poražená vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) řeší po neúspěšných sněmovních volbách svou budoucnost a možné přetrvání. Z řad všech tří stran se ozývají hlasy, které upozorňují, že projekt nebyl koncipován pro roli opozičního uskupení a že mu hrozí proměna, nebo dokonce rozpad. Nicméně jiní lídři trvají na tom, že by koalice měla zachovat jednotu minimálně do příštích volebních klání.
Daniel Sterzik, předseda hnutí Stačilo!, ve štábu už během sčítání hlasů potvrdil, ze nejsou naivní a postupně se smiřují s tím, ze nepřesáhnou 5%, zároveň zdůraznil, ze rozhodně nebudou házet flintu do žita.
Zdroj: Libor Novák