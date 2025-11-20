Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi

Předseda Motoristů Petr Macinka odchází ze čtvrtečního jednání s prezidentem Petrem Pavlem s pocitem, že vláda pod vedením Andreje Babiše (ANO) vznikne. Macinka a Pavel spolu mluvili i o kontroverzním Filipu Turkovi.
Dnešní setkání prezidenta s předsedou jedné ze stran rodící se vládní koalice bylo avizováno. Prezidentská kancelář ve středu uvedla, že Pavel přijme šéfa Motoristů Petra Macinku na jeho žádost.
Macinka po čtvrtečním jednání na Pražském hradě uvedl, že debata s hlavou státu byla věcná a seriózní. Řeč se vedla například o programovém prohlášení vlády, prioritách či personáliích. Nově zvolený poslanec zdůraznil, že Česko by se mělo dočkat nového kabinetu. "Velmi důležitá schůzka, která naznačila jasný posun v tom, že vláda vznikne. Snad nebude vůbec ani nutné uvažovat o nějakých ústavních krizích," citoval Macinku web novinky.cz.
Kandidát na ministra životního prostředí prozradil, že se mluvilo i o osobě možného příštího šéfa české diplomacie. "Bavili jsme se i o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí. Zatím platí vše, co jsem říkal doteď," dodal lídr Motoristů. Prezident Pavel zatím schůzku veřejně nekomentoval.
Motoristé mají v příští vládě obsadit posty ministrů životního prostředí, zahraničí, kultury a sportu. Zatím ale ještě nebyl Babiš jmenován premiérem. Pavel po lídrovi vítězného hnutí požaduje, aby nejprve veřejnosti vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů.
Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.
Zdroj: Jakub Jurek