Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

20. listopadu 2025 14:08

Petr Macinka dorazil na jednání s prezidentem na Pražský hrad. (20.11.2025)
Prohlédněte si 13 fotografií Petr Macinka dorazil na jednání s prezidentem na Pražský hrad. (20.11.2025) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Předseda Motoristů Petr Macinka odchází ze čtvrtečního jednání s prezidentem Petrem Pavlem s pocitem, že vláda pod vedením Andreje Babiše (ANO) vznikne. Macinka a Pavel spolu mluvili i o kontroverzním Filipu Turkovi. 

Dnešní setkání prezidenta s předsedou jedné ze stran rodící se vládní koalice bylo avizováno. Prezidentská kancelář ve středu uvedla, že Pavel přijme šéfa Motoristů Petra Macinku na jeho žádost. 

Macinka po čtvrtečním jednání na Pražském hradě uvedl, že debata s hlavou státu byla věcná a seriózní. Řeč se vedla například o programovém prohlášení vlády, prioritách či personáliích. Nově zvolený poslanec zdůraznil, že Česko by se mělo dočkat nového kabinetu. "Velmi důležitá schůzka, která naznačila jasný posun v tom, že vláda vznikne. Snad nebude vůbec ani nutné uvažovat o nějakých ústavních krizích," citoval Macinku web novinky.cz. 

Kandidát na ministra životního prostředí prozradil, že se mluvilo i o osobě možného příštího šéfa české diplomacie. "Bavili jsme se i o panu Turkovi, bavili jsme se o řadě věcí. Zatím platí vše, co jsem říkal doteď," dodal lídr Motoristů. Prezident Pavel zatím schůzku veřejně nekomentoval.

Motoristé mají v příští vládě obsadit posty ministrů životního prostředí, zahraničí, kultury a sportu. Zatím ale ještě nebyl Babiš jmenován premiérem. Pavel po lídrovi vítězného hnutí požaduje, aby nejprve veřejnosti vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. 

18. listopadu 2025 19:41

Babiš nebude řešit svůj střet zájmů, dokud nebude mít jistotu jmenování premiérem. Hrad chce seznam ministrů

Související

Daniela Ostrá Rozhovor

Babiš a Pavel budou v krizi spolupracovat, říká Ostrá. Prezidentské volby už nehrají roli

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvila o tom, jak vnímá vývoj vztahů mezi prezidentem republiky Petrem Pavlem a zřejmě budoucím premiérem Andrejem Babišem. Podle ní už nebude vzájemná negativita z prezidentských voleb roku 2023 hrát při stavění vlády roli. „Jeho cílem je mít vládu co nejrychleji a bez výraznějších překážek. Toho nedosáhne tím, když půjde s prezidentem do zbytečných střetů založených čistě na osobní animozitě,“ říká.
Demonstrace, ilustrační foto

"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.

Více souvisejících

Petr Macinka Petr Pavel Motoristé Filip Turek Vláda ČR

Aktuálně se děje

před 25 minutami

Marco Rubio

Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu

Nový mírový návrh pro Ukrajinu, který vypracovala administrativa prezidenta Donalda Trumpa, by po Kyjevu požadoval územní ústupky a omezení velikosti armády výměnou za bezpečnostní záruky ze strany Spojených států. Podle západního představitele obeznámeného s dokumentem by Ukrajina musela postoupit Rusku východní Donbas, píše CNN.

před 42 minutami

Robert Fico

Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc

Masové protesty v Bratislavě ukázaly, že odpor vůči vládě Roberta Fica roste a spolu s ním i obavy ze stále více otrávené politické atmosféry na Slovensku. Případ studenta Michala, předvolaného k výslechu kvůli křídovým vzkazům na chodníku, se proměnil v symbol širšího napětí. Vládní reakce působí spíše jako projev nejistoty než síly a naznačují, že Ficova mocenská pozice začíná ztrácet stabilitu.

před 43 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Jeffrey Epstein

Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti zveřejnit veškeré spisy z vyšetřování odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Legislativa, která požaduje uvolnění souborů v prohledávatelném a stahovatelném formátu do třiceti dnů, byla v úterý drtivou většinou schválena v obou komorách Kongresu, tedy ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump oznámil podepsání zákona ve středu na své platformě Truth Social, čímž začal běžet čas pro uvolnění dokumentů.

před 4 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem

Vysocí představitelé Pentagonu, vedení tajemníkem americké armády Danem Driscollem, dorazili na Ukrajinu, aby projednali úsilí o ukončení války s Ruskem. Očekává se, že se ve čtvrtek v Kyjevě setkají s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Tato návštěva přichází ve chvíli, kdy se ve středu objevily zprávy o novém návrhu rámcového mírového plánu mezi USA a Ruskem. Ten má údajně požadovat významné ústupky ze strany Ukrajiny, včetně vzdání se stále kontrolovaných území a drastického snížení velikosti její armády.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Lidé na Ukrajině, ilustrační foto

Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů

Letos v červenci sedmnáctiletý mladík, kterému server BBC říká Vlad, procestoval 800 kilometrů z východní Ukrajiny, aby v parku v západním městě Rivne vyzvedl bombu a mobilní telefon. Jak sdělil BBC, bylo mu slíbeno 2 000 dolarů za to, že nastraží bombu do dodávky používané ukrajinskou vojenskou odvodní službou. Když zapojoval dráty, bál se, že bomba v ten moment exploduje a že zemře.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

včera

Jaderné zbraně

Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi

Evropská unie by měla vyvinout společný taktický jaderný odstrašující prostředek jako reakci na rostoucí arzenál Ruska. S tímto návrhem, který prolomil jedno z největších evropských obranných tabu, vystoupil ve středu předseda představenstva společnosti Airbus, René Obermann. Obranný gigant varuje, že kontinent musí mít silnější odstrašující sílu, aby čelil masivnímu ruskému arzenálu.

včera

Írán, ilustrační foto

Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky

Írán je ochoten obnovit jednání o jaderném programu se Spojenými státy americkými, ovšem pouze za předpokladu, že budou vedena s respektem. Zároveň trvá na tom, že neustoupí od pozice, kterou zastával před útokem USA a Izraele v červnu. Tuto informaci potvrdil v úterý vysoký íránský představitel pro CNN.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí

Ruský raketový a dronový útok zasáhl dva obytné domy v západoukrajinském Ternopilu a zabil nejméně 25 lidí, z toho tři děti. Ukrajinští představitelé uvedli, že při útoku, ke kterému došlo v časných ranních hodinách ve středu, bylo zraněno dalších 73 osob, včetně 15 dětí. Jedná se o jeden z nejkrvavějších útoků v regionu od doby, kdy Moskva zahájila plnohodnotnou invazi v únoru 2022.

včera

F-16 Israel Defense Forces

Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici

Fotografie zbytků munice, pořízené v jižním Libanonu, naznačují, že Izrael použil během nedávné třináctiměsíční války v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici. Jedná se o první důkaz použití kazetové munice Izraelem za téměř dvě desetiletí, od války v Libanonu v roce 2006. Snímky prozkoumalo šest různých zbrojních expertů.

včera

Stíhačky Tornádo britské Royal Air Force

Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF

Ruská špionážní loď Jantar poprvé použila lasery, aby narušila činnost pilotů britského Královského letectva (RAF), kteří sledovali její aktivitu v blízkosti vod Spojeného království. Britský ministr obrany John Healey označil tento „hluboce nebezpečný“ krok za incident, který vláda bere „extrémně vážně“. Plavidlo, které je součástí ruského Hlavního ředitelství pro hlubokomořský výzkum (GUGI), se podle něj pohybovalo na sever od Skotska a v posledních týdnech vstoupilo do vod Spojeného království již podruhé tento rok.

včera

F-35

Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil

Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.

včera

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Rusko se více bojí míru než války. Invazi do Pobaltí může zahájit už příští rok, varují experti

Německý ministr obrany Boris Pistorius nedávno varoval, že by Rusko mohlo zahájit válku s NATO již v roce 2029, přičemž někteří experti naznačují, že by k tomu mohlo dojít i dříve. Moskva na to reagovala rétorikou, kdy mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že „není pochyb o tom, kdo je agresor“, zatímco Dmitrij Peskov z Kremlu dodal, že Rusko „může být nuceno přijmout opatření k zajištění své bezpečnosti“.

včera

Jak bude vypadat polská reakce na sabotáž? Nebude jen diplomatická, Polsko se dokáže Rusku bránit i vojensky

Polsko čelí nejvážnějšímu narušení své bezpečnosti za poslední roky. Sabotáž na železnici, kterou premiér Donald Tusk spojuje s ruskými službami, otevřela otázku tvrdé reakce, již naznačil ministr Radosław Sikorski slovy o postupu „nejen diplomatickém“. Varšava zvažuje kroky od kontrarozvědných zásahů po omezení ruské diplomatické přítomnosti. Incident zároveň znovu ukazuje, že Polsko bere hrozbu ruské agrese vážněji než většina Evropy a systematicky se připravuje i na krajní scénáře.

Zdroj: Jakub Jurek

Další zprávy