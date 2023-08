Blažek se omluvil za setkání s Nejedlým. Pokud bylo plánované, bylo by to na odchod z vlády, upozornil Fiala

Blažek se v pondělí prostřednictvím zaslaného vyjádření omluvil novinářům a všem, kterých se jeho setkání s poradcem bývalého prezidenta Miloše Zemana Martina Nejedlého dotklo. „Chci se omluvit všem, kterých se dotkla zpráva o mém soukromém setkání s Martinem Nejedlým. Ačkoli setkání bylo náhodné a nejednalo se o žádnou předem plánovanou ‚pracovní‘ schůzku, chápu, jaký dojem její zveřejnění vyvolalo v řadách široké veřejnosti. Uznávám, že mé setrvání v restauraci za přítomnosti Martina Nejedlého bylo nevhodné,“ vylíčil ve vyjádření.

Hájil své západně orientované směřování politiky „Chci občany ČR a zejména voliče vládních stran ujistit, že moje prozápadní a prodemokratická orientace je integrální součástí všech mých politických i soukromých aktivit,“ pokračoval. „V politice nejde vždy jen o fakta, ale o i symboly. A bylo mou politickou chybou, že právě toto jsem nedocenil. Mrzí mne to. Ještě jednou se omlouvám každému, koho se mé jednání dotklo,“ doplnil.

Předseda vlády Petr Fiala (ODS) ještě dříve během pondělí sdělil , že „pokud by schůzka Pavla Blažka s Martinem Nejedlým byla plánovaná, bylo by to na odchod z vlády“.

Plánované jednání s předsedou vlády oznámil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v neděli. Podle něj bylo setkání Blažka a Nejedlého „nevhodné“. „Je určitě pravda, že tento typ setkání není vhodný. I kdyby trakaře padaly, k člověku, jako je pan Nejedlý, bych si nepřisedl. Setkání člena vlády s tímto člověkem vhodné každopádně není,“ shrnul Rakušan.

Ministr vnitra zdůraznil, že vládní kolega Blažek je zdatným zákulisním vyjednavačem, který tak pomohl ke vzniku Fialovy vlády, protože měl nadstandardní vztahy s tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. „Martin Nejedlý ale, pokud vím, není v žádné oficiální funkci a jeho činnost na Pražském hradě budí pochybnosti,“ dodal předseda STAN.

Ministr spravedlnosti se ve středu sešel s poradcem bývalého prezidenta republiky Nejedlým. Na videu zveřejněném serverem Seznam Zprávy tvrdil, že šlo pouze „o shodu okolností“ s tím, že se „schovával před silnou bouřkou“. „Vzhledem k nevídané bouřce, v jejímž průběhu nebylo možné restauraci opustit, jsem si přisedl k jejich stolu,“ líčil Blažek.

Na dotaz reportérů, o čem se s Nejedlým bavil, odpověděl: „O všem možném. Nikdy jsem to netajil. Když vznikla tahle vláda, tak tehdy s Milošem Zemanem a s jeho okolím jsem domlouval mimo jiné já, aby ta vláda nějak vznikla,“ popisoval na videu. Následně se snažil ubezpečit, že s Nejedlým rozhodně „nejednal o resortu“.

Následně svá tvrzení obhajoval i na sociální síti X. „Sděluji to proto, že chci předejít jakýmkoliv konspirativním smyšlenkám. Žádná konspirace se na veřejném místě za přítomnosti desítek ostatních hostů restaurace skutečně nekonala,“ napsal .

Blažek je ministrem spravedlnosti od počátku fungování Fialovy vlády v prosinci 2021, stejnou pozici zastával už v éře Petra Nečase mezi lety 2012 a 2013. Nejedlý je kontroverzní podnikatel s vazbami na Rusko, působil jako poradce předchozího prezidenta Miloše Zemana.

Stejný server následně zveřejnil i vyjádření Nejedlého. „A pan Blažek šel domů a začaly padat kroupy. A najednou koukne do této hospody a tam sedí Nejedlý. A toho viděl před 40 lety na volejbale. A on říká, já mám od těch krup pomlácenou hlavu, přišel tam,“ vylíčil. Podle dostupných zjištění ale Nejedlý seděl v zadní části restaurace, kam nebylo vidět.

O to kurióznější na jejich „neplánovaném“ setkání je fakt, že v restauraci strávili pět hodin. „Připadá vám, že bych já dneska po 40 letech, co znám Pavla a chodili jsme spolu hrávat volejbal, teď něco chtěl řešit? Že bych byl takový idiot, že bych to dělal takto? Můžeme vám psát s Pavlem, když se potkáme, že byste tam přijeli rovnou?“ tázal se reportérů.

Nejedlý je dlouhodobě známý pro své vazby na Moskvu. V Rusku se například v roce 2020 setkal s poradcem prezidenta Vladimira Putina Jurijem Ušakovem, tématem tehdy měla být příprava setkání obou prezidentů.

V dubnu letošního roku na světlo světa vyšly další informace . Mezi lety 2019 a 2020 se Nejedlý opakovaně scházel se šéfem Bezpečnostní informační služby Michalem Koudelkou. Nejedlý o schůzkách nechtěl mluvit. „Nemám k tomu žádné vyjádření. Nemám právo to komentovat, protože se jednalo o období práce u Miloše Zemana a nechci mluvit o osobních schůzkách,“ řekl Deníku N někdejší poradce hlavy státu.

Kontrarozvědka setkání potvrdila s tím, že první kontakt přišel od Nejedlého. „Celkem proběhly čtyři zpravodajsky zajištěné schůzky a omezená SMS komunikace,“ uvedl mluvčí BIS Ladislav Šticha. O schůzkách byl podle něj informován tehdejší premiér Andrej Babiš (ANO) a posléze také sněmovní komise pro kontrolu BIS. Jeden z tehdejších členů komise pod podmínkou anonymity tuto informaci potvrdil, Babiš uvedl, že o tom nic neví.