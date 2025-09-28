Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).
"Pane prezidente, přestaňte zbaběle skrývat svou podporu české opozici za líbivou rétoriku o 'zlepšení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskem'," vyzvala ministryně Pellegriniho na sociální síti X a zmínila, kde vnímá v současnosti rozdíly mezi Prahou a Bratislavou.
"To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbíhání Kremlu a nehraje na falešnou pseudovlasteneckou strunu, ještě neznamená, že se svými slovenskými kolegy neudržujeme standardní pracovní vztahy a nepomáháme si tam, kde je to potřeba. Jen se u toho nepředvádíme před kamerami a nečiníme laciná gesta," konstatovala Černochová.
Černochová podotkla, že v oblasti obrany odvedli s protějškem Robertem Kaliňákem velký kus práce. Jednání podle jejích slov probíhají pravidelně a přinášejí výsledky. "Naposledy jsme se viděli minulý týden na Dnech NATO v Ostravě a měli jsme spolu formální schůzku i neformální setkání. Máme spolu zkrátka normální mezilidské vztahy," sdělila občanská demokratka, k jejímž poradcům patří bývalý slovenský ministr obrany Jaro Naď.
"Pomáháme Slovensku s ochranou vzdušného prostoru, koordinujeme svůj postup v oblasti obranných akvizic, hledáme příležitosti pro český i slovenský obranný průmysl," vyjmenovala členka Fialovy vlády.
Podle Černochové se o špatných vztazích sousedících zemí zejména mluví. Pellgriniho nařkla ze zasahování do předvolebního boje. "Nemusíme milovat ani Vás, ani Roberta Fica, ale Slovensko a Slováci jsou a zůstanou našemu národu nejbližší. Prosím, věnujte Vaši energii spíše řešení velkých problémů Slovenska, než hledání problémů tam, kde nejsou," vzkázala ministryně slovenskému prezidentovi.
Jana Černochová , Peter Pellegrini , Andrej Babiš , Hnutí ANO , Slovensko , Volby
Zdroj: Jan Hrabě