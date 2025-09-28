Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Jan Hrabě

Jan Hrabě

28. září 2025 16:14

Jana Černochová
Jana Černochová Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).

"Pane prezidente, přestaňte zbaběle skrývat svou podporu české opozici za líbivou rétoriku o 'zlepšení vztahů mezi Českou republikou a Slovenskem'," vyzvala ministryně Pellegriniho na sociální síti X a zmínila, kde vnímá v současnosti rozdíly mezi Prahou a Bratislavou.

"To, že si česká vláda nenotuje s tou slovenskou v nadbíhání Kremlu a nehraje na falešnou pseudovlasteneckou strunu, ještě neznamená, že se svými slovenskými kolegy neudržujeme standardní pracovní vztahy a nepomáháme si tam, kde je to potřeba. Jen se u toho nepředvádíme před kamerami a nečiníme laciná gesta," konstatovala Černochová.

Černochová podotkla, že v oblasti obrany odvedli s protějškem Robertem Kaliňákem velký kus práce. Jednání podle jejích slov probíhají pravidelně a přinášejí výsledky. "Naposledy jsme se viděli minulý týden na Dnech NATO v Ostravě a měli jsme spolu formální schůzku i neformální setkání. Máme spolu zkrátka normální mezilidské vztahy," sdělila občanská demokratka, k jejímž poradcům patří bývalý slovenský ministr obrany Jaro Naď.

"Pomáháme Slovensku s ochranou vzdušného prostoru, koordinujeme svůj postup v oblasti obranných akvizic, hledáme příležitosti pro český i slovenský obranný průmysl," vyjmenovala členka Fialovy vlády. 

Podle Černochové se o špatných vztazích sousedících zemí zejména mluví. Pellgriniho nařkla ze zasahování do předvolebního boje. "Nemusíme milovat ani Vás, ani Roberta Fica, ale Slovensko a Slováci jsou a zůstanou našemu národu nejbližší. Prosím, věnujte Vaši energii spíše řešení velkých problémů Slovenska, než hledání problémů tam, kde nejsou," vzkázala ministryně slovenskému prezidentovi. 

před 55 minutami

ANO může volit i více než třetina voličů. Uspěje maximálně sedm uskupení

Související

Jana Černochová

České vrtulníky jsou na cestě do Polska, potvrdila Černochová

Vrtulníky české armády by v následujících dnech měly začít operovat v Polsku, které o jejich vyslání požádalo po průniku ruských dronů do svého vzdušného prostoru. Informovala o tom ministryně obrany Jana Černochová (ODS) v diskuzním pořadu Otázky Václava Moravce. 

Více souvisejících

Jana Černochová Peter Pellegrini Andrej Babiš Hnutí ANO Slovensko Volby

Aktuálně se děje

před 7 minutami

Jana Černochová

Černochová se pustila do Pellegriniho. Zbaběle prý skrývá podporu Babiše

Téma vztahů Česka se Slovenskem sice nepatří k hlavním tématům předvolební kampaně, ale zvedla ho ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Konkrétně se pustila do slovenského prezidenta Petera Pellegriniho, jehož nařkla z podpory současné české opozice. Pellegrini se nechal slyšet, že věří ve zlepšení vztahů, pokud se premiérem stane Andrej Babiš (ANO).

před 55 minutami

před 1 hodinou

ANO pokračovalo v kampani v Brně. (16.9.2025)

Politika drobných darů: Jak si strany "kupují" voliče. Gesta nahrazují debatu, kampaně ztrácejí podstatu

Koblihy, propisky, sluneční brýle – zdánlivé drobnosti, které však v předvolebním boji hrají překvapivě důležitou roli. Politické strany si jimi nenápadně budují vztah s voliči a využívají přirozený lidský sklon k oplácení laskavostí. Ve světě přehlceném informacemi se právě tato jednoduchá gesta mohou stát rozhodujícím faktorem. Kde tedy končí kampaň a začíná manipulace?

před 2 hodinami

Aktualizováno před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Peníze, ilustrační fotografie.

Česko by bez pracovní migrace čelilo problémům, říká ekonom Žídek pro EZ. Jde i o důchody

Česká ekonomika se bez pracovní migrace neobejde, jak pro EuroZprávy.cz zdůraznil ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity. Upozornil na trvale nízkou nezaměstnanost, stárnutí populace i fakt, že bez zahraničních pracovníků by některé sektory přestaly fungovat. Varoval před jednostrannou orientací na levnou pracovní sílu a zdůrazňuje význam kvalifikovaných migrantů pro inovace a udržitelnost důchodového systému. Bez migrace podle něj hrozí inflace i zpomalení růstu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 7 hodinami

Sergej Lavrov

Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN

Rusko nemá v úmyslu útočit na členskou zemi Evropské unie či NATO, řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov na půdě OSN. Šéf diplomacie zároveň varoval před rozhodnou odpovědí na jakoukoliv agresi namířenou proti Moskvě. Na jeho slova upozornila BBC. 

před 9 hodinami

včera

včera

FIFA, ilustrační fotografie.

Čeká MS další rozšíření? Jihoameričané přišli s návrhem, šéfovi fotbalu se zamlouvá

Jak známo, fotbalového mistrovství světa, které se v příštím roce uskuteční v USA, Kanadě a Mexiku, se zúčastní nově 48 reprezentačních mužstev oproti dosavadním dvaatřiceti. A nemusí zůstat nutně jen u tohoto rozšíření. Fotbaloví fanoušci se totiž mohou klidně dočkat v budoucnu i světového šampionátu až o 64 týmech. Právě s takovým návrhem přišel předseda jihoamerické konfederace CONMEBOL Alejandro Domínguez.

včera

včera

včera

včera

včera

Ústavní soud, ilustrační fotografie.

"Podvod na voliče" legalizován. Rozhodnutí Ústavního soudu může mít velké dopady

Ústavní soud zrušil zvýšené volební kvorum pro koalice a otevřel tím cestu do Sněmovny i stranám, které by jinak propadly. Verdikt, který má být výrazem rovnosti, však ve skutečnosti legitimizuje účelová spojenectví a umožňuje návrat komunistů s přímými vazbami na Moskvu. Historická paměť české justice selhává – a s ní i obranyschopnost demokracie.

včera

Do Evropy dorazil pozůstatek hurikánu. Počasí bude místy hodně nebezpečné

V Česku se nemusíme obávat, ale zesláblý exhurikán Gabrielle dorazil do pevninské Evropy. Počasí ovlivní hlavně v Portugalsku, nebezpečí hrozí také v Itálii a na západním pobřeží Řecka. Počítá se s vysokými vlnami, vydatnými srážkami, silným větrem či bouřkami. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy