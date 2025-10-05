Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.
Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stal předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který kandidoval jako lídr v Moravskoslezském kraji. Získal přes 72 tisíc kroužků, což je spíše potvrzením jeho popularity.
Jiné to však bylo v Jihomoravském kraji, kde se střetli předseda ODS Petr Fiala a jednička ANO, Alena Schillerová. Fiala sice získal téměř 37 tisíc preferenčních hlasů, ale to pro něj nebylo dostatečné. Jeho soupeřka Alena Schillerová jej předčila o více než dva tisíce kroužků.
Pro Petra Fialu to představuje dvojí porážku – nejenže v kraji prohrál ve výsledku, ale neuspěl ani v souboji o nejvíce preferenčních hlasů. Oproti volbám v roce 2021 Fialovi klesl počet kroužků, zatímco Schillerová si naopak polepšila o zhruba 16 tisíc hlasů.
Úspěch zaznamenal končící ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (navržený ODS za Spolu), kterého pražští voliči posunuli na první místo na kandidátce koalice. Získal přes 62 tisíc preferenčních hlasů a přeskočil i jedničku kandidátky, ministryni obrany Jana Černochovou z ODS. V případě Lipavského je to pikantní situace, jelikož do vlády šel původně jako reprezentant Pirátů a po jejich odchodu v ní zůstal jako zástupce Spolu.
Zato předseda SPD Tomio Okamura může pociťovat jisté znepokojení. Ve snaze netříštit hlasy pozval na kandidátku zástupce hnutí PRO, Svobodné a Trikolory. Okamura sice získal přes 12 tisíc preferenčních hlasů, ale v rámci vlastní kandidátky se propadl až na třetí místo. Porazil ho totiž předseda strany PRO Jindřich Rajchl (o více než dva tisíce hlasů) a z hlediska podílu hlasů byla úspěšnější i Markéta Šichtařová za Svobodné.
Tomia Okamuru navíc kroužky porazil i jeho bratr, lidovec Hayato Okamura (kandidující za Spolu v Praze), kterému dalo přednostní hlas téměř 30 tisíc voličů. Nejvýraznější „skok“ voleb však předvedl ústecký hejtman Richard Brabec (ANO). Ten startoval až z posledního, 26. místa, ale díky devíti tisícům kroužkům se může do Sněmovny také těšit.
Ve Sněmovně bude pokračovat i dlouholetý poslanec Marek Benda (ODS), který zasedá v lavicích s krátkou přestávkou od roku 1990. I když letos kandidoval ze čtvrtého místa, v minulosti patřil k velkým skokanům. Například ve volbách 2017 se dostal do Sněmovny i ze 17. místa kandidátky.
Související
Populista, spojenec Orbána a Trumpa, chce vládnout sám... Zahraniční média píší o volbách, ostře kritizují Babiše
Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat
volby do Poslanecké sněmovny 2025 , Jan Lipavský , Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) , hnutí ANO
Aktuálně se děje
před 32 minutami
Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru
před 1 hodinou
Populista, spojenec Orbána a Trumpa, chce vládnout sám... Zahraniční média píší o volbách, ostře kritizují Babiše
před 1 hodinou
Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat
před 1 hodinou
Pavel: Nová vláda bude začátkem listopadu. Pověření o jejím sestavení je předčasné
před 3 hodinami
Zrada voličů? SPD chce do vlády, od referenda o EU a NATO může ustoupit
před 3 hodinami
Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá
před 4 hodinami
Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD
před 5 hodinami
Babiš SPD potřebuje, prohlásil po schůzce s Pavlem Výborný
před 6 hodinami
Na Hrad dorazil Výborný. Pokládám za logické, že vítěz voleb sestaví vládu, řekl Fiala po jednání s Pavlem
před 7 hodinami
Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na Hrad dorazil Fiala
před 8 hodinami
Prezident Pavel zahájil povolební setkání s lídry. Jako první dorazil Babiš
před 9 hodinami
Volby do PS: Kompletně sečteno. ANO ovládlo všechny kraje kromě Prahy, SPD a komunisté propadli
před 17 hodinami
OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD
včera
Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico
Aktualizováno včera
Volby ovládlo hnutí ANO. Zvažuje koalici s Motoristy, většinu ve Sněmovně ale nesestaví
včera
Nová Sněmovna: Babiš získal nejvíc preferenčních hlasů, Stanjura neuspěl, Spolu řeší rozpad
včera
OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli
Aktualizováno včera
Online Volby do Poslanecké sněmovny vyhrálo hnutí ANO. S Motoristy a SPD začíná jednání o vládě
včera
Povolební jednání startují: Babiš se sešel s Macinkou, jednat bude i s Okamurou
včera
Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“
Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.
Zdroj: Libor Novák