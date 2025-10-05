Češi potvrdili vášeň pro kroužkování. Milují Lipavského, potopili Okamuru

Libor Novák

5. října 2025 16:58

Jan Lipavský
Jan Lipavský Foto: Michael Zelinka / INCORP images

V letošních volbách do Poslanecké sněmovny opět sehrály klíčovou roli preferenční hlasy, které ve velkém upravovaly pořadí kandidátů. Díky takzvaným kroužkům se do Sněmovny dostali i politici z nečelních míst kandidátních listin. V některých případech však preferenční hlasy paradoxně rozhodly o dvojité porážce i pro předsedy nejsilnějších stran.

Vítězem v počtu preferenčních hlasů se stal předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který kandidoval jako lídr v Moravskoslezském kraji. Získal přes 72 tisíc kroužků, což je spíše potvrzením jeho popularity.

Jiné to však bylo v Jihomoravském kraji, kde se střetli předseda ODS Petr Fiala a jednička ANO, Alena Schillerová. Fiala sice získal téměř 37 tisíc preferenčních hlasů, ale to pro něj nebylo dostatečné. Jeho soupeřka Alena Schillerová jej předčila o více než dva tisíce kroužků.

Pro Petra Fialu to představuje dvojí porážku – nejenže v kraji prohrál ve výsledku, ale neuspěl ani v souboji o nejvíce preferenčních hlasů. Oproti volbám v roce 2021 Fialovi klesl počet kroužků, zatímco Schillerová si naopak polepšila o zhruba 16 tisíc hlasů. 

Úspěch zaznamenal končící ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (navržený ODS za Spolu), kterého pražští voliči posunuli na první místo na kandidátce koalice. Získal přes 62 tisíc preferenčních hlasů a přeskočil i jedničku kandidátky, ministryni obrany Jana Černochovou z ODS. V případě Lipavského je to pikantní situace, jelikož do vlády šel původně jako reprezentant Pirátů a po jejich odchodu v ní zůstal jako zástupce Spolu.

Zato předseda SPD Tomio Okamura může pociťovat jisté znepokojení. Ve snaze netříštit hlasy pozval na kandidátku zástupce hnutí PRO, Svobodné a Trikolory. Okamura sice získal přes 12 tisíc preferenčních hlasů, ale v rámci vlastní kandidátky se propadl až na třetí místo. Porazil ho totiž předseda strany PRO Jindřich Rajchl (o více než dva tisíce hlasů) a z hlediska podílu hlasů byla úspěšnější i Markéta Šichtařová za Svobodné.

Tomia Okamuru navíc kroužky porazil i jeho bratr, lidovec Hayato Okamura (kandidující za Spolu v Praze), kterému dalo přednostní hlas téměř 30 tisíc voličů. Nejvýraznější „skok“ voleb však předvedl ústecký hejtman Richard Brabec (ANO). Ten startoval až z posledního, 26. místa, ale díky devíti tisícům kroužkům se může do Sněmovny také těšit.

Ve Sněmovně bude pokračovat i dlouholetý poslanec Marek Benda (ODS), který zasedá v lavicích s krátkou přestávkou od roku 1990. I když letos kandidoval ze čtvrtého místa, v minulosti patřil k velkým skokanům. Například ve volbách 2017 se dostal do Sněmovny i ze 17. místa kandidátky.

před 1 hodinou

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Volební štáb Spolu

Lídři se zastali Spolu, ale budoucnost je nejistá. Neví se ani, kdo o ní bude rozhodovat

Občanští demokraté, lidovci a zástupci TOP 09 se v sobotu sešli v hotelu v centru Prahy, aby společně sledovali výsledky sněmovních voleb. Možná naposledy. Již v průběhu večera začaly prosakovat první informace ohledně nejisté budoucnosti koalice Spolu. Předsedové trojice stran ale nechtěli dopředu odhadovat, zdali bude projekt pokračovat i pro další volby.

Volební štáb Stačilo!

Identitu nemůžete měnit jako ponožky. Maláčová a spol. možná za neúspěch nebudou muset vyvodit odpovědnost, říká Ostrá

Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.

Petr Fiala a zástupci koalice Spolu na tiskové konferenci k výsledkům voleb. (4.10.2025)

Budou padat hlavy? ODS urychluje volební kongres, výměnu vedení připouští i Piráti a SPD

Po jednání s prezidentem Petr Fiala naznačil, že v koalici Spolu by mělo dojít k programovým a personálním změnám. I přes tento záměr však Martin Kupka z ODS v České televizi vyloučil jakékoli roztříštění sil uvnitř koalice. Samotná ODS přitom posunula nadcházející sněm strany o tři měsíce dopředu, na leden, a není jedinou stranou, která po volbách zvažuje personální změny.

Petr Pavel a Petr Fiala

Pavel Babiše premiérem nejmenoval, na Hrad dorazil Fiala

Prezident Petr Pavel se od rána schází s lídry vítězných stran, které se po víkendových volbách dostaly do Poslanecké sněmovny. Andrej Babiš, jehož hnutí ANO volby ovládlo, byl u Pavla jako první, odjel ale bez postu budoucího premiéra.

Volební štáb ANO Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: ANO po oslavách rozpustilo štáb. Babiš odjel jednat s Motoristy a SPD

Hnutí ANO oslavilo ve volbách do Poslanecké sněmovny triumf, když s jasnou převahou zvítězilo nad současnými vládními stranami. To byl pro štáb důvod k oslavám, po kterých předseda strany Andrej Babiš oznámil, že jede domů. Tam za ním ale dorazili lídři SPD a Motoristů na jednání o budoucí koalici.

Volební štáb ANO

Triumf Babiše otřásá EU: Populista slibuje konec pomoci Ukrajině a boj proti Green Dealu, píše Politico

Pravicový populista Andrej Babiš a jeho hnutí ANO zvítězili v klíčových českých parlamentních volbách. Podle předběžných výsledků, kdy bylo sečteno přes 98 procent okrsků, získalo ANO rozhodující náskok s 35 procenty hlasů. Tento výsledek představuje pro Evropskou unii nové potenciální problémy, píše server Politico. Babiš totiž slibuje ukončit iniciativu pro dodávky munice na Ukrajinu, zpochybnit plány NATO na zvýšení vojenských výdajů a postavit se Evropské komisi kvůli Green Dealu.

Volební štáb Spolu Prohlédněte si galerii

OBRAZEM: Lídři Spolu se ve štábu jen "zastavili". Po tiskovce promptně zmizeli

Historie si pamatuje jen vítěze. Koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, triumfovala ve sněmovních volbách před čtyřmi lety a doufala, že si to zopakuje i letos. Marně. Tentokrát jasně kralovalo hnutí ANO Andreje Babiše. Premiér Petr Fiala mu na tiskové konferenci pogratuloval, ale zároveň ho varoval, že nepřestane bojovat proti populismu a extremismu.

Vít Rakušan neskrývá zklamání: STAN nenaplnil ambici „demokratické stojedničky“

Přestože hnutí Starostové a nezávislí (STAN) obsadilo ve volbách třetí místo, předseda Vít Rakušan neskrývá zklamání. Na tiskové konferenci, kterou zahájil úryvek z písně Mám malý stan (s narážkou na hudební vložku ve štábu ANO), Rakušan prohlásil, že „nebudu se radovat ze třetího místa“. Plně respektuje výsledky, ale cílem byla „demokratická stojednička“, která by zabránila současnému vývoji.

