Česko by mohlo dětem zakázat sociální sítě. Babiš se tomu nebrání

Jan Hrabě

Jan Hrabě

8. února 2026 12:08

Andrej Babiš přichází na zasedání vlády.
Andrej Babiš přichází na zasedání vlády. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) nevyloučil zákaz užívání sociálních sítí u dětí mladších 15 let. Podle předsedy vlády jsou internetové platformy pro nejmladší občany škodlivé. Česko by v případě zavedení zákazu následovalo některé evropské státy, které se rozhodly k takovému opatření přistoupit. 

"Tady například čtu, že Francie chce zakázat užívání sociálních sítí dětem pod 15 let," uvedl Babiš v nedělním videu. Poté vyzval Českou televizi, aby pozvala experty, kteří se k této problematice ve vysílání vyjádří. Následně se sám vyslovil pro věkové omezení.

"Já jsem pro, protože odborníci, které já znám, říkají, že je to strašně škodlivé pro děti. A my musíme ochránit naše děti," prohlásil premiér, který sám úspěšně využívá sociální sítě ke komunikaci s voliči. Aktuální video ostatně zveřejnil právě na diskutovaných platformách. 

Jak upozornil web DW, ve Francii už zákaz sociálních sítí pro děti mladší 15 let prošel dolní parlamentní komorou. Čeká se ještě na výsledek hlasování v horní komoře. O podobném opatření uvažují i další evropské státy.

Ve Španělsku se očekává schválení zákazu pro uživatele mladší 16 let. Opatření má podporu předsedy vlády Pedra Sancheze. "Dnes jsou naše děti vystaveny prostoru, kde se nemají pohybovat samy, prostoru plného závislosti, zneužívání, pornografie, manipulace a násilí," řekl Sanchez. 

Například Dánsko se již v uplynulém roce rozhodlo chránit děti a mladé lidi před zneužíváním na internetu. Několik politických stran se shodlo na tom, že přístup na některé sociální sítě by měl být zakázán. Příslušný zákon ale ještě neplatí. V Itálii vznikl zákon, který má omezit dětské influencery, jimž je méně než 15 let. 

