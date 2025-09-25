Česko o víkendu oslaví svou státnost. Obchody se podřídí zákonu

Ještě větší nejistotu ohledně otevírací doby obchodů během státního svátků může letos působit fakt, že 28. září vychází na neděli. Je každopádně dobré dopředu vědět, jak to bude, aby si lidé mohli nakoupit pro případ, že bude zavřeno.
Zavřeno během poslední zářijové neděle opravdu bude, protože Den české státnosti, tedy státní svátek, který se váže k nedělnímu datu 28. září, je jedním ze státních svátků, na které se vztahuje příslušný zákon.
Od roku 2016 v Česku platí zákon o prodejní době v maloobchodě, jehož hlavním záměrem je úprava prodejní doby v maloobchodě tak, aby byl v prodejnách nad 200 metrů čtverečních stanoven zákaz prodeje ve vyjmenované svátky. Lidé, kteří si chtějí udělat větší nákup, tak musí vyrazit do supermarketu již dnes, případně zítra nebo pozítří.
Zákaz prodeje v Česku platí na Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok (1. ledna), Velikonoční pondělí, Den vítězství (8. května) či oba svátky vánoční (25. a 26. prosinec). Na Štědrý den pak nakoupíte jen do pravého poledne. Zavřeno bývá také během dvou podzimních svátků, konkrétně jde právě o Den české státnosti (28. září) a také o Den vzniku samostatného československého státu (28. října).
