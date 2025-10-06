Co píší ve světě o volbách? Všímají si Pavlova postoje k NATO a EU

Prezident Petr Pavel v neděli po parlamentních volbách prohlásil, že při jmenování příštího premiéra a vlády budou klíčovými faktory silné prozápadní směřování a ochrana demokratických institucí. Zdůraznil tak, že prioritou zůstává členství v NATO a Evropské unii, všímá si zahraniční tisk.
Pavel na tiskové konferenci na Pražském hradě uvedl, že je v tuto chvíli stále „předčasné“ hovořit o tom, kdo získá mandát k sestavení nové vlády. Tuto situaci prožívá poté, co ve volbách jasně zvítězilo populistické hnutí ANO pod vedením Andreje Babiše.
Prezident zdůraznil, že nebude jmenovat ministry, kteří prosazují vystoupení České republiky z NATO nebo EU. Tuto informaci uvedl již dříve v podcastu Bruselský diktát, připomíná Politico.
Mezi další priority, které bude monitorovat během všech jednání, patří zachování všech institucí demokratického státu. Konkrétně zmínil nezávislost justičního systému, státního zastupitelství, bezpečnostních složek, veřejnoprávních médií a veřejných vysokých škol.
Babiš v sobotu oznámil, že se pokusí sestavit menšinovou vládu s podporou populistických Motoristů sobě a krajně pravicové SPD. Prezident Pavel se v neděli setkal s lídry několika stran, které získaly křesla ve Sněmovně. S ostatními předsedy stran se setká v pondělí.
Pavel zopakoval, že o mandátu k sestavení vlády má smysl hovořit, až se objeví jasnější obrysy kabinetu, který by měl reálnou šanci získat důvěru v dvousetčlenné dolní komoře Parlamentu. Předpokládá, že ustavující schůze nové Sněmovny proběhne v listopadu.
Prezident Pavel dříve konzultoval s právníky otázku možného zablokování Babiše kvůli konfliktu zájmů spojenému s jeho rozsáhlým zemědělským impériem Agrofert. Tuto záležitost s Babišem osobně projednal.
Babiš mu potvrdil, že pokud získá mandát a bude jmenován premiérem, konflikt zájmů vyřeší v souladu se zákonem. Pavel uvedl, že Babiš mu předložil několik možných řešení, která jsou skutečně způsoby, jak zákonu vyhovět. Detaily však prezident odmítl zatím komentovat, dokud to nebude relevantní.
Politoložka Daniela Ostrá z olomoucké Univerzity Palackého v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotila překvapivý neúspěch komunistické koalice Stačilo, která ve sněmovních volbách nedosáhla ani na pět procent potřebných pro vstup do dolní komory. Promluvila také o potenciální vládě Andreje Babiše s podporou SPD nebo Motoristů. „Uvědomme si jednu důležitou věc – kdo je dnes poslanec za SPD? Už to nejsou jedinci bez známosti, kteří vděčili úspěchu Okamurovi a byli mu tak poslušní. Máme tam Rajchla, Majerovou, Vondráčka, Ševčíka. Ti se mohou chovat více jako neřízené střely,“ zdůraznila.
Zdroj: Jakub Jurek