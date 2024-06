PŮVODNÍ ZPRÁVA | Čokoláda jako pochutina bohatých? Krize ghanského kakaového průmyslu se zatím v ČR neprojevuje

Jen v letošním roce se hodnota kakaa zdvojnásobila v důsledku třetího roku špatné úrody ve Ghaně a v Pobřeží slonoviny. Právě tyto dvě země na pobřeží Guinejského zálivu jsou zodpovědné za 60 procent celosvětové produkce.

Úrodu podle Reuters ničí nepříznivé počasí, nemoci kakaových bobů a nelegální těžba zlata, která „často vytlačuje kakaové farmy“. „Ghanští zemědělci také pašují více bobů do sousedních zemí, kde je prodávají za vyšší ceny, než je státní nákupní cena, což dále snižuje to málo úrody, které je k dispozici pro dodávky v Ghaně,“ píše agentura.

Informace agentury Reuters potvrdilo také české Ministerstvo zemědělství. „Ceny zemědělských komodit specifických pro určité klimatické pásmo v posledních letech rostou. Důvodem jsou jak nové choroby či škůdci daných plodin rezistentní vůči ochranným prostředkům, tak i změna klimatu, jejímž důsledkem jsou častější výkyvy počasí,“ přiblížil mluvčí českého resortu zemědělství Vojtěch Bílý pro EuroZprávy.cz.

Více kakaa od Slovenska než Ghany

Co to ale znamená pro české spotřebitele? EuroZprávy.cz se obrátily na Český statistický úřad, aby zjistily, odkud Česká republika dováží nejvíce kakaa nebo produktů z něj – přesněji čokolády. Pavel Hortig z odboru komunikace ČSÚ poskytnul data, která objasňují také český obchod s Ghanou jako celek.

„Dovozní ceny kakaa do České republiky cca od poloviny roku 2023 rostly a po poklesu v říjnu a listopadu v následujících měsících velmi výrazně stoupaly, zejména u kakaového másla a hmoty, a kopírovaly tak vývoj světových cen,“ poznamenal mluvčí resortu zemědělství Bílý.

V roce 2021 do České republiky proudilo nejvíce kakaa z Německa a Nizozemska, v obou případech v hodnotách převyšujících 700 milionů korun. O dva roky později, tedy loni, Nizozemci v dovozu kakaa do České republiky sice Německo předčili, se žádnou jinou zemí ale kakaový obchod neprobíhal tak intenzivně.

Konkrétně z Ghany loni ČR dovezla kakao v hodnotě necelých 11 milionů korun, o rok dříve zaplatila ještě o tři miliony více. Druhý největší producent Pobřeží slonoviny prodal za rok 2023 České republice kakao za 137 tisíc korun. Poslední aktuální data z března 2024 vyčíslují dovoz kakaa z Ghany na 5,5 milionu korun v tomto roce.

Objemnější obchod s kakaem probíhal především mezi Českem a zeměmi Evropské unie a Švýcarskem. Z těch exotičtějších zemí české obchody získávaly kakao nejvíce od Peru (5 milionů korun), což ale není ani třetinový poměr kakaového obchodu se Slovenskem.

Kakao se samozřejmě z velké části uvádí do procesu a vytváří se z něj čokoláda, kterou většina lidí miluje. Proto pro server EuroZprávy.cz Hortig poskytl i data o této pochutině.

Za loňský rok Česko v kategorii „čokoláda a ostatní potravinářské přípravky“ produkty v největší hodnotě nakoupilo od Německa, a to za téměř 3,3 miliardy korun. Za Německo se v témže roce zařadily Polsko, Belgie, Itálie Rakousko a Slovensko. Jen s Polskem a Belgií ale obchod s čokoládou přesáhnul nákupy za miliardu.

„Dovozní cena čokolády zatím zůstává na úrovni cen z konce roku 2023. Další zvyšování dovozních cel lze pravděpodobně očekávat, patrně nejvíce u čokolády, kde se nárůst světových cen v roce 2023 zatím neprojevil,“ doplnil Bílý.

Podle něj je otázkou, kdy se tak přesně stane. „Jelikož ceny kakaových bobů se údajně do cen konečných výrobků v obchodech promítají až s ročním odstupem,“ uvedl mluvčí ministerstva.

Dovoz do České republiky se ale i přes rostoucí jednotkovou dovozní cenu zvýšil. „Přes rostoucí jednotkovou dovozní cenu se v r. 2023 do ČR dovezlo více banánů, kakaového másla, hmoty, prášku i čokolády než v roce 2022, a to jak co do hodnoty, tak co do objemu. Nejvíce meziročně vzrostl dovoz kakaové hmoty, o 26 % v hodnotovém vyjádření,“ vyčíslil Bílý.

Nárůst za loňský rok zaznamenala i Evropská unie jako celek. „EU dovezlo co do hodnoty více banánů, kakaového másla, hmoty, prášku i čokolády než v roce 2022. Co do objemu vzrostl pouze dovoz kakaové hmoty a banánů, byl dovezen stejný objem čokolády a méně kakaového másla a prášku. Nejvíce meziročně vzrostl dovoz kakaové hmoty (o 18 % v hodnotovém vyjádření), nejméně dovoz kakaového prášku o 2 %,“ doplnil mluvčí.

Jak obchodujeme s Ghanou?

Ghana se může zdát jako další ze zapadlých států afrického kontinentu, pro Českou republiku je ale poměrně významným obchodním partnerem. I o tato data se Hortig z ČSÚ podělil. Za rok 2023 ČR do dovozu z Ghany investovala 90 milionů korun.

Obchod roste navzdory tomu, že se Česká republika primárně zaměřuje na trhy Evropské unie. Zatímco v roce 2021 ČR z Ghany dovezla zboží za 56 milionů, o rok později už to bylo 81 milionů.

Z těchto 90 milionů tvořily kakao nebo kakaový prášek zhruba jednu devítinu. Důležitější dovozní komoditou pro ČR z Ghany je tuňák pruhovaný, kterého český obchod v Ghaně nakoupil za bezmála 40 milionů.

Další důležitou položkou jsou banány, kterých ČR nakoupila od Ghany za téměř 21 milionů korun. Dovoz překročil milion také u ananasu, kokosu, manga, kaučuku a tropického dřeva.

Banánová situace

Bílý serveru EuroZprávy.cz dále poskytnul statistiky vývoje cen banánů od roku 2021. Zatímco tehdy se jejich světová cena pohybovala okolo 27 760 korun za tunu, o rok později už tato cena narostla na 34-39 tisíc. Následně opět došlo k poklesu a letos v květnu banány stojí zhruba 32 tisíc korun za tunu.

Dovozní ceny banánů do České republiky se v posledních třech letech zvyšují. „V průběhu roku v letech 2021-2023 kolísaly s tím, že nejvyšších hodnot dosahovaly v únoru či březnu a nejnižších v červnu či srpnu. Trend z předchozích let se však v letošním roce nenaplňuje a ceny stále meziměsíčně rostou, v dubnu činily 22,2 korun za kilogram,“ dodal mluvčí.

„Vzhledem k poklesu ceny na světovém trhu a trendu v České republice z minulých let lze v příštích měsících očekávat spíše pokles dovozních cen do ČR,“ podotkl.