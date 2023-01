Další rebelie v ANO. Stranický starosta upřednostnil Pavla před Babišem

"Nelituji, že jsem volil v prvním kole pana Pavla. Jen čekám, jestli mě nakonec pan Babiš nepřesvědčí, že by byl lepším prezidentem. Zatím se to ale nestalo. Je to možná i tím, že kvůli svým zdravotním problémům nestíhám sledovat předvolební debaty a další výstupy. Potřebuji si to zpětně projít a udělat si lepší názor. Ještě nejsem úplně rozhodnutý," řekl Jarolím.

Podle svých slov dal v prvním kole hlas bývalému vysokému představiteli české armády a NATO generálu ve výslužbě Petru Pavlovi hlavně proto, že předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se více hodí do funkce premiéra než prezidenta. "Pan Babiš je spíše typ manažera, myslím, že by mu seděla více pozice předsedy vlády, kde by mohl více uplatnit své zkušenosti z byznysu. Jak jsem ale řekl, musím si to ještě promyslet," řekl ČTK Jarolím.

Pavla před prezidentskou volbou podpořili také ostravský primátor Tomáš Macura nebo moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák, oba z ANO. Oba už před prvním kolem prezidentské volby uvedli, že nepodpoří svého předsedu Babiše. Před druhým kolem zopakovali, že svůj postoj měnit nebudou.

Druhé kolo voleb v ČR začalo dnes na drive-in stanovištích, kde mohou z auta volit lidé v izolaci kvůli koronaviru. Ve čtvrtek a v pátek by mohli hlasovat lidé v zařízeních, která byla kvůli koronavirové nákaze uzavřena. Při prvním volebním kole krajské úřady žádné takové zařízení neevidovaly. Druhé kolo pro většinu voličů tak bude v pátek a v sobotu.

Šestnáctitisícový Dvůr Králové nad Labem je páté nejlidnatější město v Královéhradeckém kraji. Na dvorské radnici od loňských voleb vládne hnutí ANO a Síla Dvora, které tvoří hnutí Východočeši a STAN, mají nejtěsnější většinu 11 z 21 mandátů v zastupitelstvu. V sedmičlenné radě města má ANO pět lidí a Síla Dvora dva. ANO a Východočeši spolupracovali i v minulé čtyřčlenné koalici, kterou ještě tvořili ČSSD a Piráti. Starosta Jan Jarolím stojí v čele města od roku 2014.

Ve Dvoře Králové nad Labem zvítězil v prvním kole prezidentských voleb Petr Pavel, kterému odevzdalo hlas 36,31 procenta voličů, Andrej Babiš skončil druhý se 33,19 procenta hlasů. V celém Královéhradeckém kraji zvítězil Pavel, kterému odevzdalo hlas 36,29 procenta voličů. Druhý byl Babiš se 33,30 procenta hlasů. K volebním urnám přišlo v kraji 70,91 procenta voličů, v roce 2018 to bylo v prvním kole 64,19 procenta.