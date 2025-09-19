Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci

Dny NATO v Mošnově
Poslední hodiny zbývají do začátku letošních Dnů NATO, kde nejenom česká armáda představí lidem svou techniku. Stane se tak v době zvýšeného napětí na východním křídle NATO, kdy v rozmezí několika dní pronikly téměř dvě desítky ruských dronů do Polska a tři ruské stíhačky nad Estonsko. 

Letošní ročník Dnů NATO se koná v sobotu 20. a neděli 21. září na Letišti Leoše Janáčka Ostrava u Mošnova. Doprovodný program začal již ve středu odpoledne. 

Akci mohou sledovat i lidé, kteří se nemohou dostavit osobně. Odpolední program bude vysílat veřejnoprávní ČT24, diváci se dočkají i zajímavých rozhovorů. Krátké živé vysílání už dnes proběhlo na YouTube kanále NATO Days. Možné bylo vidět přílety účastníků či nejzajímavější nácviky programu. 

Dny NATO v Ostravě & Dny Vzdušných sil AČR jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě a probíhají pod mottem Naše bezpečnost není samozřejmost a bez bezpečnosti není prosperita. Akce patří do klubu prestižních evropských show a vstup na ni je zdarma. 

Hlavní program se odehrává na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově a skládá se z prezentace těžké vojenské, policejní i záchranářské techniky, dynamických ukázek výcviku speciálních jednotek, leteckých ukázek a prezentace výzbroje, výstroje a vybavení útvarů.

"Nikde jinde přitom není možné na jediném místě shlédnout špičkové umění a techniku nejenom vojáků, hasičů a policistů, ale také celníků, vězeňské služby, městské policie a dalších elitních útvarů," uvádí organizátoři.

Dny NATO v Mošnově

