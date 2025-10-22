Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady

Koaliční strany ANO, SPD a Motoristé, které aktuálně jednají o vytvoření nové vlády, by mohly ovlivnit osud návrhu státního rozpočtu na příští rok. Podle končících lidoveckých ministrů má smysl, aby stávající vláda rozpočet znovu předložila sněmovně, pokud nová koalice přijme jeho základní parametry. Ministři Marek Výborný (zemědělství) a Marian Jurečka (práce a sociálních věcí) se shodují, že by k tomuto kroku mělo dojít až po ustavení sněmovny na začátku listopadu.
Vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) na jednání vlády předloží vyhodnocení problémů, které provázely používání aplikace eDoklady během letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Při příchodu na zasedání kabinetu uvedl, že hlavním důvodem potíží bylo nedostatečné testování systému.
Jako problém se ukázala také nízká kapacita infrastruktury, když zájem o elektronické doklady překonal veškeré odhady. Jurečka proto navrhuje nejen zvýšení kapacit do budoucna, ale také vhodnou legislativní úpravu.
Jurečka se vyjádřil i k plánu stran budoucí koalice na zmrazení důchodového věku na 65 letech. Podle něj by takové rozhodnutí, na kterém se ANO, SPD a Motoristé shodují, znamenalo pouze přesunutí problému udržitelnosti penzijního systému na další, případně přespříští vládu.
Ministr práce a sociálních věcí upozornil, že pokud by se věková hranice nepřesouvala, po roce 2032 by si stát musel na důchody ročně půjčovat zhruba jedno procento HDP. Při současných cenách tato částka představuje asi 80 miliard korun.
Končící ministr Jurečka proto vyzval budoucí vládu, aby jasně sdělila, kde hodlá peníze na zastropované penze získat.
Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.
Zdroj: Libor Novák