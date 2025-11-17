Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí.
Podle vyjádření na webu Pražského hradu má prezident výhrady k rozpočtové politice příští vlády či k některým jejím plánovaným krokům v oblasti životního prostředí. "Další oblast výhrad se týká úprav důchodového systému, které povedou ke značným deficitům systému daleko za horizontem tohoto volebního období," uvedla prezidentská kancelář.
Vypadá to tak, že Pavel vyslyšel apel končícího ministra práce a sociálních věcí. Podle Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by všechny sliby hnutí ANO ohledně důchodů přišly stát na dalších až 240 miliard korun ročně. "Jelikož ANO nepředložilo plán, jak je zajistí bez dalšího zadlužování, apeloval jsem na pana prezidenta, aby využil autority svého úřadu a opět se zapojil do debaty ohledně budoucnosti důchodového systému," uvedl lidovecký politik na sociální síti X.
Ministr připomněl, že prezident při nástupu do úřadu řekl, že se o problematiku reformy důchodů a udržitelného důchodového systému bude zajímat. "To je v zájmu nás všech a věřím, že k tomu pan prezident může přispět," konstatoval a vyzdvihl změny, které prosadila Fialova vláda. "Naše důchodová reforma zajistila, že důchodový účet by měl být několik příštích let v přebytku a následně budou jeho deficity zvládnutelné. To je stav, jehož zachování je v zájmu nás všech," dodal.
Podle návrhu programového prohlášení vznikající vlády se počítá se zastropováním důchodového věku na 65 letech. ANO, SPD a Motoristé také slibují obnovení spravedlivého valorizačního vzorce tak, aby zohledňoval růst životních nákladů důchodců i polovinu růstu reálných mezd. Možný by měl být také dřívější odchod do důchodu z náročných profesí.
Důchodci tak mají momentálně jednu jistotu, kterou je pravidelná valorizace. V nadcházejícím lednu se základní výměra důchodu zvýší o 240 korun, zatímco ta procentní vzroste o 2,6 procenta. Průměrný měsíční starobní důchod v Česku tak vzroste o 668 korun na 21 839 korun.
