Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Jan Hrabě

Jan Hrabě

17. listopadu 2025 21:54

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

Podle vyjádření na webu Pražského hradu má prezident výhrady k rozpočtové politice příští vlády či k některým jejím plánovaným krokům v oblasti životního prostředí. "Další oblast výhrad se týká úprav důchodového systému, které povedou ke značným deficitům systému daleko za horizontem tohoto volebního období," uvedla prezidentská kancelář. 

Vypadá to tak, že Pavel vyslyšel apel končícího ministra práce a sociálních věcí. Podle Mariana Jurečky (KDU-ČSL) by všechny sliby hnutí ANO ohledně důchodů přišly stát na dalších až 240 miliard korun ročně. "Jelikož ANO nepředložilo plán, jak je zajistí bez dalšího zadlužování, apeloval jsem na pana prezidenta, aby využil autority svého úřadu a opět se zapojil do debaty ohledně budoucnosti důchodového systému," uvedl lidovecký politik na sociální síti X.

Ministr připomněl, že prezident při nástupu do úřadu řekl, že se o problematiku reformy důchodů a udržitelného důchodového systému bude zajímat. "To je v zájmu nás všech a věřím, že k tomu pan prezident může přispět," konstatoval a vyzdvihl změny, které prosadila Fialova vláda. "Naše důchodová reforma zajistila, že důchodový účet by měl být několik příštích let v přebytku a následně budou jeho deficity zvládnutelné. To je stav, jehož zachování je v zájmu nás všech," dodal.

Podle návrhu programového prohlášení vznikající vlády se počítá se zastropováním důchodového věku na 65 letech. ANO, SPD a Motoristé také slibují obnovení spravedlivého valorizačního vzorce tak, aby zohledňoval růst životních nákladů důchodců i polovinu růstu reálných mezd. Možný by měl být také dřívější odchod do důchodu z náročných profesí. 

Důchodci tak mají momentálně jednu jistotu, kterou je pravidelná valorizace. V nadcházejícím lednu se základní výměra důchodu zvýší o 240 korun, zatímco ta procentní vzroste o 2,6 procenta. Průměrný měsíční starobní důchod v Česku tak vzroste o 668 korun na 21 839 korun. 

25. října 2025 20:22

Jurečka podrobil sliby ANO kritice. Na vyšší důchody nemáme, vzkázal lidem

Související

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025) Rozhovor

Ekonom o Babišově vládě: Má nerozumný program. Ekonomika teď funguje poměrně dobře

Ekonom Libor Žídek z brněnské Masarykovy univerzity v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz promluvil o tom, jak vnímá ekonomickou politiku budoucí vlády. Naše redakce s ním probrala například deklarované udržování deficitu pod třemi procenty hrubého domácího produktu, státní podporu bydlení a hypoték nebo znovuzavedení EET. „Z mého pohledu je samozřejmě správné, pokud se omezí možnosti obcházení výběru daní. Na druhou stranu to pochopitelně bude znamenat zátěž, zejména pro menší živnostníky,“ říká ekonom.

Více souvisejících

důchody Andrej Babiš Petr Pavel

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Důchody, ilustrační fotografie.

Důchody by se za Babiše mohly pozměnit. Pavel má však výhrady

Změny týkající se důchodů, které slibuje příští vláda, jsou zatím v nedohlednu, protože Petr Pavel ještě nejmenoval Andreje Babiše (ANO) premiérem. Po středečním jednání obou politiků na Pražském hradě je navíc jasné, že prezident s úpravami penzijního systému nesouhlasí. 

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Češi v pondělí 17. listopadu také demonstrovali. (17.11.2025) Prohlédněte si galerii

Česko není na prodej. Na Staroměstském náměstí demonstrovalo více než 15 tisíc lidí

V den výročí 17. listopadu zaplnilo Staroměstské náměstí v Praze více než 15 tisíc lidí, kteří přišli společně s Milionem chvilek pro demokracii oslavit svobodu, odvahu a občanskou soudržnost. Letošní shromáždění s názvem Česko není na prodej připomnělo, že i po 36 letech od Sametové revoluce zůstává v zemi silná občanská společnost, která nechce přihlížet rozkladu důvěry, zneužívání moci ani oslabování demokratických institucí.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Proti Gibraltaru nepomůže ani obránce Vitík. Kvůli zranění už mužstvo opustil

Už během víkendu opustil kvůli zdravotním potížím záložník Lukáš Provod, bohužel pro českou fotbalovou reprezentaci ale před pondělním večerním kvalifikačním duelem s Gibraltarem nezůstalo jen u jednoho odchodu z mužstva. Dočasný trenér národního týmu Jaroslav Köstl totiž nebude moct proti Gibraltaru nasadit ani obránce Martina Vitíka.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Americký dolar, ilustrační fotografie.

Blíží se globální finanční panika? USA ztrácejí důvěryhodnost, Čína ani EU je ale nenahradí

Světový finanční řád vstupuje do nebezpečné fáze. Americký dolar, trh s vládními dluhopisy Spojených států i samotná globalizace ztrácejí dřívější opěrné body, zatímco Washington není schopen zkrotit dluh ani garantovat stabilitu systému. Nového hegemona není vidět, trhy stojí na rostoucí nedůvěře a stačí relativně malý šok, aby se napětí přelilo v globální paniku – možná ne zítra, ale ekonomické prostředí na ni nikdy nebylo připravenější.

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Fotbal, ilustrační fotografie.

Sváteční duel s Gibraltarem bude ve znamení fanouškovských protestů proti výkonům reprezentace

Fotbalový fanoušek nemůže uniknout záplavě zpráv a článků o tom, jak se české fotbalové reprezentaci v poslední době nedaří. Dokonce tak, že se ve čtvrtek zmohla v přípravném zápase proti nejslabšímu národnímu týmu v žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA San Marinu pouze na jeden gól. Proto se tak nejskalnější fanoušci českého národního týmu sdružující se ve skupině „Fanatismus Česko“ rozhodli, že dají fotbalistům a jejich trenérům najevo svou narůstající nespokojenost s jejich výkony a výsledky.

před 9 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Donald Trump

Trump vyzval ke zveřejnění dokumentů souvisejících s Epsteinem

Americký prezident Donald Trump vyzval republikány, aby dále nebránili zveřejnění tzv. Epstein Files. Podle Trumpa totiž není co skrývat. Šéf Bílého domu si zároveň přeje, aby se opět začalo řešit to, co je pro Spojené státy americké opravdu důležité. 

před 12 hodinami

Donald Tusk

Sabotáž v Polsku. Tusk potvrdil útok na železniční trať

Železniční trať v Polsku poškodila sabotáž, uvedl polský premiér Donald Tusk v pondělí na sociální síti. Dosud neznámí pachatelé měli použít výbušniny. Polské úřady zatím nechtějí spekulovat o tom, zda jsou za čin zodpovědní Rusové. 

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

Z trápících se Košic vyhodili trenéra Františka Straku. Ten neskrývá své rozčarování

Přestože další z mnoha angažmá Františka Straky na Slovensku začala pro zachraňující se Košice nadějně, po měsíci od jeho nástupu ale mužstvo upadlo zpátky do marasmu a nejen proto se klub rozhodl spolupráci s bývalým trenérem Sparty, Slavie i české fotbalové reprezentace ukončit. S odstupem času však začaly vyplouvat na povrch další podrobnosti, které ke konci Straky vedly. Podle nich prezidenta klubu Dušana Trnku naštvala ta skutečnost, že kouč chyběl na pondělním tréninku.

Zdroj: David Holub

Další zprávy