Důchody se v lednu zvýší o více než tři procenta, rozhodla vláda

Jan Hrabě

Jan Hrabě

24. září 2025 15:43

Důchody, ilustrační fotografie.
Důchody, ilustrační fotografie. Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Důchody v příštím roce byly ústředním bodem středečního jednání vlády. Její členové schválili lednovou valorizaci důchodů, průměrná penze se od Nového roku zvýší o 668 korun. Uvedl to Úřad vlády na webových stránkách. 

Základní výměra důchodů se od 1. ledna 2026 zvýší o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění.

Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Průměrný starobní důchod se tak v lednu zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun. 

Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, vypočítanou na základě dat o růstu cen domácností důchodců. Zvýšení důchodů se odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. V lednu budou důchody valorizovány ve struktuře o 240 Kč u základní výměry a o 2,6 procenta u procentní výměry.

Úřad vlády zdůraznil, že se také o 2,6 procenta se zvýší příplatek k důchodu, který je přiznáván seniorům, kteří splňují podmínky zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu a zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. 

22. září 2025 21:08

Čas je do konce září. Úřad upozornil důchodce na lhůtu, která se chýlí ke konci

Další zprávy