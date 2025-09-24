Důchody se v lednu zvýší o více než tři procenta, rozhodla vláda

Důchody v příštím roce byly ústředním bodem středečního jednání vlády. Její členové schválili lednovou valorizaci důchodů, průměrná penze se od Nového roku zvýší o 668 korun. Uvedl to Úřad vlády na webových stránkách.
Základní výměra důchodů se od 1. ledna 2026 zvýší o 240 korun, procentní výměra pak o 2,6 procenta. Průměrný samostatně vyplácený důchod se tak zvýší o 668 korun, což je navýšení o 3,1 procenta. Výpočet vychází ze statistických dat Českého statistického úřadu porovnávaných podle zákona o důchodovém pojištění.
Konkrétní hodnoty pro návrh vládního nařízení, které upravuje řádnou valorizaci penzí na příští rok, stanovilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Průměrný starobní důchod se tak v lednu zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.
Půjde o valorizaci v řádném lednovém termínu, vypočítanou na základě dat o růstu cen domácností důchodců. Zvýšení důchodů se odvíjí od růstu cen, který se měří indexem životních nákladů domácností důchodců. V lednu budou důchody valorizovány ve struktuře o 240 Kč u základní výměry a o 2,6 procenta u procentní výměry.
Úřad vlády zdůraznil, že se také o 2,6 procenta se zvýší příplatek k důchodu, který je přiznáván seniorům, kteří splňují podmínky zákona o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu a zákona o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich.
