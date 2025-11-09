Duka bojoval, měl zaťaté pěsti, prozradila dominikánská sestřička

Poslední dny života strávil zesnulý kardinál Dominik Duka v Ústřední vojenské nemocnici v pražských Střešovicích. Vrátil se tam po třech dnech, které po předchozí hospitalizaci strávil doma. Svědectví o posledních chvílích duchovního mezi námi poskytla jedna z dominikánských sester. 

Duka se v závěru života potýkal se zdravotními potížemi. Podle dominikánské sestřičky Dominiky Bohušové už to vypadalo, že se uzdraví. "Viděli jsme tu možnost, že se vrátí domů. Na tři dny tuto milost dostal," uvedla ve vysílání CNN Prima News. Po propuštění z nemocnice si prý kardinál neustále četl.

O víkendu ale nastal další zvrat, duchovní musel být opět hospitalizován. "V sobotu začal krvácet. Sobotu a neděli po operaci strávil v umělém spánku. Byla jsem u něj ještě v neděli ve čtyři hodiny, a přestože byl uveden do spánku, měl zaťaté pěstičky, jako když bojuje. Když jsem ho chytla za ruku, tak mě stisknul," popsala Bohušová poslední setkání. 

O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedlo arcibiskupství. Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále. 

Pohřeb se v katedrále uskuteční v sobotu 15. listopadu od 11 hodin pod vedením arcibiskupa Jana Graubnera. Důležitou roli bude mít také apoštolský nuncius v ČR Jude Thaddeus Okolo. V rámci zádušní mše zazní Requiem b-moll, Op. 89 od Antonína Dvořáka. Zatím neurčenou skladbu zahraje houslista Jaroslav Svěcený. Úryvek z Bible přednese režisér Jiří Strach. Do liturgie mají být zapojeni další přátelé a blízcí zesnulého. Pohřeb bude vysílat Česká televize.

Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel. 

