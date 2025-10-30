Česká ekonomika zaznamenala meziroční růst o více než dva a půl procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí od Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Hrubý domácí produkt při očištění o cenové vlivy a sezónnost byl ve třetím čtvrtletí letošního roku o sedm desetin procenta vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 2,7 %, uvedli statistici.
"Meziroční růst HDP o 2,7 % podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka," sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.
Pozitivní vliv na meziroční růst ekonomiky mělo především stavebnictví a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se i ostatním službám.
Úřad vydal i nejnovější čísla ohledně nezaměstnanosti, která v září dosahovala 3,1 %. Byl tak evidován meziroční nárůst o tři desetiny procenta. Míra nezaměstnanosti mužů činila 2,7 %, u žen 3,4 %.
"Září nepřineslo změny na trhu práce, ovšem trend rychlého sbližování měr zaměstnanosti mužů a žen se patrně zastavil. Míra zaměstnanosti u mužů se stabilizovala na 80 % a u žen byla v posledních dvou měsících 71 %," vysvětlil ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Dalibor Holý.
Související
Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy
Jak si vede Evropa? Dolů ji táhne jediný stát, překvapivě jeden z těch největších
Ekonomika , nezaměstnanost / nezaměstnaní , Český statistický úřad
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Do Česka dorazí 125 tisíc vakcín proti žloutence, oznámilo ministerstvo
před 1 hodinou
Ekonomika překvapila značným meziročním růstem. Zvýšila se i nezaměstnanost
před 2 hodinami
Trump po schůzce se Si Ťin-pchingem hlásí průlom. Dohoda má uklidnit světové trhy
před 2 hodinami
Američané stahují vojáky z Rumunska. Není to odchod z Evropy, ujišťuje Pentagon
před 3 hodinami
Trump nařídil armádě spustit jaderné testy. Poprvé od roku 1992
před 4 hodinami
Novinky v případu krádeže šperků v Louvru. Policie dosáhla pokroku
před 4 hodinami
Wilders ztratil půdu pod nohama. Nizozemsko se po volbách vrací k umírněnému středu
před 6 hodinami
Teplejší počasí má přetrvat i po víkendu, ukazuje předpověď
včera
Případ, jaký policisté nepamatují. Na Strakonicku vyšetřují zneužití kozy
včera
Obchody se letos ještě podřídí zákonu. Znovu zavřeno bude v prosinci
včera
Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel
včera
Tragický případ na Karvinsku. Policie má podezření na vraždu a sebevraždu
včera
Jurečka chce, aby Pavel promluvil hnutí ANO do duše ohledně důchodů
včera
Učitelé si od ledna polepší, rozhodla končící Fialova vláda
včera
Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček
včera
Trump může na cestě po Asii změnit svět. Tváří se jako revolucionář, navazuje na předchůdce
včera
Listopad začne teplejším počasím. Podzim zase nastaví vlídnější tvář
včera
Odhodlání větší než kdy dřív. Putin chce pokračovat ve válce, zní z USA
včera
Pozoruhodná novinka na Slovensku. Chodcům stanovili maximální rychlost
včera
Peking poprvé potvrdil, že čínský prezident bude jednat s Trumpem
Čínská strana poprvé potvrdila, že americký prezident Donald Trump se během probíhající asijské cesty opravdu setká s čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Jednání lídrů obou zemí se má uskutečnit ve čtvrtek v Jižní Koreji.
Zdroj: Lucie Podzimková