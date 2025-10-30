Ekonomika překvapila značným meziročním růstem. Zvýšila se i nezaměstnanost

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. října 2025 11:55

Peníze, ilustrační foto
Peníze, ilustrační foto Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká ekonomika zaznamenala meziroční růst o více než dva a půl procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí od Českého statistického úřadu (ČSÚ). 

Hrubý domácí produkt při očištění o cenové vlivy a sezónnost byl ve třetím čtvrtletí letošního roku o sedm desetin procenta vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 2,7 %, uvedli statistici.

"Meziroční růst HDP o 2,7 % podpořily zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. K mezičtvrtletnímu růstu přispěla i zahraniční poptávka," sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Pozitivní vliv na meziroční růst ekonomiky mělo především stavebnictví a skupina odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se i ostatním službám.

Úřad vydal i nejnovější čísla ohledně nezaměstnanosti, která v září dosahovala 3,1 %. Byl tak evidován meziroční nárůst o tři desetiny procenta. Míra nezaměstnanosti mužů činila 2,7 %, u žen 3,4 %.

"Září nepřineslo změny na trhu práce, ovšem trend rychlého sbližování měr zaměstnanosti mužů a žen se patrně zastavil. Míra zaměstnanosti u mužů se stabilizovala na 80 % a u žen byla v posledních dvou měsících 71 %," vysvětlil ředitel odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí Dalibor Holý.

