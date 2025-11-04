Fiala si vážil statečnosti kardinála Duky. Byl to muž pevné víry, uvedl Babiš

Jan Hrabě

4. listopadu 2025 9:46

Dominik Duka
Česko zasáhla smutná zpráva. V noci z pondělí na úterý zemřel kardinál Dominik Duka, bylo mu 82 let. Od rána na jeho odchod reagují politici. Premiér Petr Fiala (ODS) označil zesnulého za významnou osobnost. Podle Andreje Babiše byl Duka mužem pevné víry. 

Končící premiér označil Duku za významnou osobnost katolické církve i veřejného života. "Poznal jsem ho v 80. letech, kdy nesměl veřejně působit, vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu nebo později v biskupské službě," napsal Fiala na síti X.

Babiš zmínil, že odchodu kardinála lituje. "Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu," sdělil předseda hnutí ANO. 

O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedlo arcibiskupství.

S Dukou se bude možné osobně rozloučit v kostele Všech svatých na Pražském hradě ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12 do 18 hodin. Lidé budou moci připojit podpis do kondolenční knihy. 

Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále. Bližší informace o pohřbu zveřejní pražské arcibiskupství ve středu. 

Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel. 

před 2 hodinami

Zemřel kardinál Dominik Duka: Muž, který vzdoroval režimu a vedl českou církev. Bylo mu 82 let

