Fiala si vážil statečnosti kardinála Duky. Byl to muž pevné víry, uvedl Babiš

Česko zasáhla smutná zpráva. V noci z pondělí na úterý zemřel kardinál Dominik Duka, bylo mu 82 let. Od rána na jeho odchod reagují politici. Premiér Petr Fiala (ODS) označil zesnulého za významnou osobnost. Podle Andreje Babiše byl Duka mužem pevné víry.
Končící premiér označil Duku za významnou osobnost katolické církve i veřejného života. "Poznal jsem ho v 80. letech, kdy nesměl veřejně působit, vážil jsem si jeho statečnosti a aktivit v době totality a oceňoval jsem jeho důležitou roli při obnově církve v demokratické společnosti, kterou sehrával, ať už jako představitel řádu nebo později v biskupské službě," napsal Fiala na síti X.
Babiš zmínil, že odchodu kardinála lituje. "Odešla velká osobnost, muž pevné víry, který po dlouhá léta spoluutvářel duchovní i společenský život naší země. Měl jsem ho velmi rád a rád jsem naslouchal jeho laskavému hlasu," sdělil předseda hnutí ANO.
O kardinálově úmrtí informovalo pražské arcibiskupství. Duka podle spolupracovníků zemřel tři hodiny po půlnoci z úterý na středu. "Kéž mu nekonečně milosrdný Bůh otevře svou náruč a naplní ho svou láskou a blažeností," uvedlo arcibiskupství.
S Dukou se bude možné osobně rozloučit v kostele Všech svatých na Pražském hradě ve čtvrtek 13. a pátek 14. listopadu od 12 do 18 hodin. Lidé budou moci připojit podpis do kondolenční knihy.
Kardinál bude po smutečním obřadu uložen v hrobce arcibiskupů v kapli svatého Víta ve svatovítské katedrále. Bližší informace o pohřbu zveřejní pražské arcibiskupství ve středu.
Duka byl v letech 2010 až 2022 arcibiskupem pražským a primasem českým, vyvrcholila tak jeho kariéra duchovního. Dříve byl provinciálem České provincie dominikánů, královéhradeckým biskupem či apoštolským administrátorem litoměřické diecéze. Za minulého režimu byl vězněm, v Plzni na Borech seděl ve stejnou dobu i Václav Havel.
Související
Zemřel kardinál Dominik Duka: Muž, který vzdoroval režimu a vedl českou církev. Bylo mu 82 let
Kardinál Duka je ve vážném stavu. Leží v Ústřední vojenské nemocnici
Dominik Duka , Petr Fiala (ODS) , Andrej Babiš
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Fiala si vážil statečnosti kardinála Duky. Byl to muž pevné víry, uvedl Babiš
před 58 minutami
Mračková Vildumetzová končí v čele kraje. Zvolila jsem rodinu, vysvětlila
před 1 hodinou
V Praze ráno na jedné z linek nejezdilo metro. Důvodem byla závada
před 2 hodinami
Zemřel kardinál Dominik Duka: Muž, který vzdoroval režimu a vedl českou církev. Bylo mu 82 let
před 3 hodinami
Počasí bude o víkendu chladnější. Během dne naměříme i 5 stupňů
včera
Politico: Populista Babiš udělá z Česka černou ovci EU. Chce rozvrátit Green Deal
včera
Slovenskem otřásá skandální úmrtí: Pacientka nepřežila zákrok, lékař si z operace odskočil na tiskovou konferenci
včera
Ukrajina přeměnila útok drony na styl počítačových her. Revoluční systém válčení se šíří
včera
USA řeší skandální Trumpův rozhovor. Z 90 minut televize neodvysílala ani půl hodiny
včera
Nová Sněmovna se poprvé sešla. Okamuru předsedou zvolí nejdříve ve středu
včera
Tragickou nehodu na Vyškovsku nepřežil jeden z řidičů
včera
Trump nemůže vyjednat s Ruskem mír na Ukrajině, dokud nepochopí jednu věc
včera
Kardinál Duka je ve vážném stavu. Leží v Ústřední vojenské nemocnici
včera
Česko je blíž nové vládě. ANO podepsalo s partnery koaliční smlouvu
včera
Zemana opět hospitalizovali. Rodina se vyjádří k jeho zdraví
včera
Za horor v britském vlaku je zodpovědný jeden muž. Počet zraněných stoupl
včera
Exministryně Maláčová odchází z vrcholné politiky
včera
Policie zasahuje v sídle VZP. Zadržela téměř dvě desítky lidí
včera
Koaliční smlouva unikla ještě před podpisem. Součástí je i dohoda o Okamurovi
včera
Velké problémy ve vlakové dopravě. Na koridoru někdo ukradl kabely
Na jednom ze železničních koridorů v Česku jsou už od nedělního večera hlášeny problémy. Kvůli krádeži kabelů došlo k výraznému omezení provozu, regionální dopravu zajišťují autobusy. Na obnovení provozu pracuje Správa železnic.
Zdroj: Jan Hrabě