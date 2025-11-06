Fialova vláda končí s dobrými výsledky, míní prezident Pavel

Jan Hrabě

6. listopadu 2025 21:58

Petr Pavel a Petr Fiala
Petr Pavel a Petr Fiala Foto: hrad.cz

Petr Pavel u příležitosti podání demise ocenil končící Fialovu vládu, podle jeho mínění opouští Strakovu akademii s dobrými výsledky. Prezident se domnívá, že příští kabinet tak má na čem stavět. Uvedl to na sociální síti X. 

Pavel na úvod příspěvku potvrdil, že dnes přijal demisi Fialova kabinetu. "Přestože se vládě nepodařilo naplnit všechny stanovené cíle, považuji za důležité zmínit, že kabinet převzal vládu v náročné době a opouští ji s dobrými výsledky," konstatoval prezident, který poděkoval končícímu premiérovi za spolupráci a za odvážnou zahraniční a bezpečnostní politiku.

"Po pandemii covidu-19 se veřejné finance nacházely v hlubokém deficitu, brzy poté přišla ruská agrese vůči Ukrajině, která vyústila v energetickou a migrační krizi. Ekonomická data však ukazují, že si Česká republika vede velmi slušně – ať už jde o růst ekonomiky, nebo míru nezaměstnanosti či deficitu k HDP. Jsem proto přesvědčen, že se vláda Petra Fialy s těmito výzvami vypořádala zodpovědně a nastupující vláda má na čem stavět," dodal prezident. 

Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021 tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. Vzešla ze sněmovních voleb v říjnu téhož roku a složily ji strany koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). K dnešnímu dni už nejsou její součásti Piráti, pouze Jan Lipavský zůstal v čele ministerstva zahraničí, přičemž v letošních volbách kandidoval v Praze za Spolu. 

Za necelé čtyři roky došlo v končícím kabinetu k několika personálním změnám. Původního ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nahradil Petr Kulhánek (STAN), na postu ministra zěmědělství nahradil Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) stranický kolega Marek Výborný. Na pozici ministra školství se vystřídali Petr Gazdík, Vladimír Balaš a Mikuláš Bek (všichni STAN).

Ministerstvo životního prostředí původně vedla Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL), kterou nahradil Petr Hladík (KDU-ČSL). Beka po odchodu do čela resortu školství zastoupil Martin Dvořák (STAN) jako ministr pro evropské záležitosti. Poslední personální změna se uskutečnila v čele ministerstva spravedlnosti, když Eva Decroix nastoupila na místo Pavla Blažka (oba ODS).

Novou vládu se chystají utvořit vítězné hnutí ANO, SPD a Motoristé. V pondělí zástupci trojice uskupení podepsali koaliční smlouvu. Už také zveřejnili programové prohlášení a rozdělili si ministerstva. Andrej Babiš (ANO) ale zatím nebyl jmenován premiérem, příští týden se má setkat s prezidentem Pavlem. 

před 2 hodinami

Nová poslankyně za SPD přitahuje pozornost. Kvůli diplomové práci

