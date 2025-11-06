Fialova vláda podá demisi. Babišův kabinet ji ale ještě nevystřídá

Končící vláda premiéra Petra Fialy (ODS) podá na čtvrtečním zasedání demisi. Stane se tak v souladu s ústavními pořádky po ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, která proběhla v uplynulých dnech.
"Vláda Petra Fialy se sešla ve Strakově akademii, aby v souladu s Ústavou České republiky projednala svou demisi," informoval Úřad vlády po půl jedenácté na sociální síti X. Podle zveřejněných fotografií panuje na jednání dobrá nálada.
Fialova vláda byla jmenována 17. prosince 2021 tehdejším prezidentem Milošem Zemanem. Vzešla ze sněmovních voleb v říjnu téhož roku a složily ji strany koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). K dnešnímu dni už nejsou její součásti Piráti, pouze Jan Lipavský zůstal v čele ministerstva zahraničí, přičemž v letošních volbách kandidoval v Praze za Spolu.
Za necelé čtyři roky došlo v končícím kabinetu k několika personálním změnám. Původního ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) nahradil Petr Kulhánek (STAN), na postu ministra zěmědělství nahradil Zdeňka Nekulu (KDU-ČSL) stranický kolega Marek Výborný. Na pozici ministra školství se vystřídali Petr Gazdík, Vladimír Balaš a Mikuláš Bek (všichni STAN).
Ministerstvo životního prostředí původně vedla Anna Hubáčková (nestr. za KDU-ČSL), kterou nahradil Petr Hladík (KDU-ČSL). Beka po odchodu do čela resortu školství zastoupil Martin Dvořák (STAN) jako ministr pro evropské záležitosti. Poslední personální změna se uskutečnila v čele ministerstva spravedlnosti, když Eva Decroix nastoupila na místo Pavla Blažka (oba ODS).
Novou vládu se chystají utvořit vítězné hnutí ANO, SPD a Motoristé. V pondělí zástupci trojice uskupení podepsali koaliční smlouvu. Už také zveřejnili programové prohlášení a rozdělili si ministerstva. Andrej Babiš (ANO) ale zatím nebyl jmenován premiérem, příští týden se má setkat s prezidentem Petrem Pavlem.
Související
Fiala si vážil statečnosti kardinála Duky. Byl to muž pevné víry, uvedl Babiš
Kde je "zničená ekonomika"? Před nástupem rozhazovačů roste, dokonce i „sekera“ v rozpočtu má logiku
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Neohlášená návštěva Angeliny Jolie na Ukrajině se změnila v drama: její řidiče odvedli vojáci
před 10 minutami
Volební stížnost končí trestním oznámením. Soud odhalil chybu sčítání v Blansku
před 1 hodinou
Fialova vláda podá demisi. Babišův kabinet ji ale ještě nevystřídá
před 1 hodinou
Okamura může na jednu věc zapomenout, vysvětluje BIS
před 2 hodinami
Trump nařídil jaderné testy, ale k podnikatelům mluví jinak. Má prý plán
před 3 hodinami
Zeman podstoupil další operaci. Je stabilizovaný, uvedla manželka
před 3 hodinami
New York proti Trumpovi. Triumf Mamdaniho otevírá frontu mezi Bílým domem a nejvlivnějším městem USA
před 4 hodinami
Putin reaguje na Trumpa. Moskva prověří, zda je nutné začít s jadernými testy
před 6 hodinami
Počasí se tento týden bude už jen ochlazovat
včera
Válka se pro Ukrajinu nevyvíjí dobře. Situace v klíčovém Pokrovsku je kritická
Aktualizováno včera
Tomio Okamura byl zvolen šéfem Sněmovny. Místopředsedy jsou Nacher a Barták
včera
Rusko chce Západ finančně vyčerpat. Kremlem podporovaní hackeři útočí na města i úřady
včera
Znám ho nejdéle. U nás SPD nikdo nevolí, Tomio je labilní a bezpečnostní hrozba, varoval Hayato Okamura
včera
Proti Okamurovi se bouří polovina Sněmovny. Hledá se "8 statečných"
včera
Konference, která ve světě nemá obdoby. Na COP30 míří vědci, aktivisté, obránci i domorodci z celého světa
včera
Co když soud zatrhne Trumpova cla? Bílý dům se připravuje na plán B
včera
Bez služeb i bez výplaty. Shutdown v USA trvá už 36 dní, stal se nejdelším v americké historii
Aktualizováno včera
Nově zvolená Sněmovna si vybírá vedení. Okamura je bezpečnostní riziko, varují politici
včera
Otřes v Maďarsku: Spojenci Orbána kupují nejčtenější noviny, novináři nemají kam odejít
včera
Pavel si pozval Babiše na Hrad
Prezident republiky pozval předsedu hnutí ANO, Andreje Babiše, na setkání, které se uskuteční ve středu 12. listopadu 2025 ve 13:00 hodin na Pražském hradě.
Zdroj: Libor Novák