Hasiči zažili pernou noc. Požárů bylo víc než loni i před covidem

Přestupový trh je v zimě otevřen pochopitelně i v českém fotbale a není divu, že toho i tuzemské největší kluby využívají k posílení svých kádrů. Pozadu v tomto ohledu rozhodně nezůstává pražská Slavia, která se nejprve během vánočních svátků rozloučila s nigérijským útočníkem Yirou Sorem, jenž odešel do belgického Genku, aby pak měla zájem o jiného afrického útočníka a to Ghaňana Emmanuela Yeboaha. Ten doposud obléká dres rumunské Kluži a právě on by se tak měl stát náhradou za zmiňovaného Sora.