Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník

Páteřní českou dálnici D1 uzavřela v neděli dopoledne vážná dopravní nehoda. Podle strážců zákona se střetlo hned pět vozidel, nejméně jeden člověk utrpěl vážná zranění. Kolem poledne se dálnici podařilo opět zprůjezdnit.
Policie o incidentu informovala po 11. hodině na sociální síti X, kde uvedla, že dálnice je zcela uzavřena na 18. kilometru ve směru do hlavního města. Na místě probíhal zásah všech složek integrovaného záchranného systému.
Policisté také naznačili, proč k havárii došlo. "Podle prvotního šetření dostal řidič osobního vozidla na mokré vozovce smyk, havaroval do svodidel a následně došlo ke střetu dalších čtyř vozidel jedoucích za ním," sdělili.
Nehoda se neobešla bez zranění, záchranáři na místo přivolali vrtulník. "Jedna osoba byla letecky transportována do nemocnice," dodala policie. Kolem poledne se podařilo obnovit provoz dvěma jízdními pruhy.
Dopravní nehody , Dálnice D1 , Policie ČR , Středočeský kraj
