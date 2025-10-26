Hromadná nehoda uzavřela dálnici D1. Pro zraněnou osobu letěl vrtulník

Jan Hrabě

Jan Hrabě

26. října 2025 12:06

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Páteřní českou dálnici D1 uzavřela v neděli dopoledne vážná dopravní nehoda. Podle strážců zákona se střetlo hned pět vozidel, nejméně jeden člověk utrpěl vážná zranění. Kolem poledne se dálnici podařilo opět zprůjezdnit. 

Policie o incidentu informovala po 11. hodině na sociální síti X, kde uvedla, že dálnice je zcela uzavřena na 18. kilometru ve směru do hlavního města. Na místě probíhal zásah všech složek integrovaného záchranného systému. 

Policisté také naznačili, proč k havárii došlo. "Podle prvotního šetření dostal řidič osobního vozidla na mokré vozovce smyk, havaroval do svodidel a následně došlo ke střetu dalších čtyř vozidel jedoucích za ním," sdělili.

Nehoda se neobešla bez zranění, záchranáři na místo přivolali vrtulník. "Jedna osoba byla letecky transportována do nemocnice," dodala policie. Kolem poledne se podařilo obnovit provoz dvěma jízdními pruhy. 

včera

Metro omezila výluka na lince C. Lidé musí do tramvají

Související

Více souvisejících

Dopravní nehody Dálnice D1 Policie ČR Středočeský kraj

Aktuálně se děje

před 33 minutami

před 58 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

včera

Ilustrační foto

Ruští a běloruští lyžaři a snowboardisté se nebudou moct kvalifikovat na OH, rozhodla FIS

I nadcházejících zimních olympijských her, které se budou příští rok v únoru konat v Miláně a Cortině d'Ampezzo, se nebudou účastnit ruští ani běloruští lyžaři a snowboardisté. Rozhodla o tom ve svém hlasování Rada Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pokračuje tím tak bojkot sportovců z těchto zemí, které jsou vylučováni z mezinárodních soutěží od února 2022, kdy Rusko začalo svou agresi proti Ukrajině.

včera

včera

Tomáš Zdechovský

Budoucnost změny času v EU. Španělsko chce zrušit důležitou směrnici

Jen několik hodin zbývá do okamžiku, kdy se hodiny vrátí o hodinu nazpět kvůli střídání letního a zimního času. Dlouhá léta se na úrovni Evropské unie řeší zrušení změn času. Podle aktuálního vyjádření europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) na tom panuje shoda u zástupců většiny členských zemí. 

včera

včera

včera

včera

Donald Trump a Kim Čong-un

Trump se nebrání dalšímu setkání s "rakeťákem" Kim Čong-unem

Americký prezident Donald Trump se nechal slyšet, že by se během nadcházející asijské cesty rád setkal se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem. Pokud by k setkání došlo, Trump by tak navázal na společné rozhovory, které uskutečnil během prvního mandátu v Bílém domě. 

včera

Čínská armáda, ilustrační fotografie.

Čína buduje novou „velkou zeď“. Blíží se okamžik rozhodnutí mezi Washingtonem a Pekingem

Napětí v západním Pacifiku znovu narůstá, tentokrát nejen na diplomatické frontě, ale i v hlubinách oceánu. Čína zrychluje modernizaci své ponorkové flotily, zatímco Spojené státy, zmítané společensko-politickými turbulencemi a novým izolacionistickým impulsem v Bílém domě, hledají způsob, jak udržet vojenskou i politickou převahu v regionu, který se stává epicentrem globálního mocenského střetu.

včera

včera

včera

včera

Větrné počasí zaúřaduje i zítra. Meteorologové vydali výstrahu

Větrné počasí, které trápí Česko v posledních dnech, nepoleví ani během posledního říjnového víkendu. Naopak, pro neděli byla vydána výstraha před silným větrem v Čechách. Vyplývá to z informací na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). c

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy