Inauguraci Petra Pavla budou přihlížet stovky hostů, mezi nimi i příznivci

Inauguraci nového prezidenta Petra Pavla bude za týden ve čtvrtek přihlížet asi 800 hostů, budou mezi nimi i příznivci a podporovatelé z prezidentské kampaně. Další lidé dostali pozvánku na číši vína do Španělského sálu. Veřejnost bude moct sledovat slavnostní akt na velkoplošných obrazovkách na Hradčanském náměstí nebo třetím hradním nádvoří. Část příchozích se dostane i do katedrály svatého Víta, kde se po inauguraci uskuteční modlitba a koncert České filharmonie. ČTK to řekla budoucí kancléřka prezidenta Jana Vohralíková. Vladislavský sál bude podle ní vyzdoben květinami vypěstovanými přímo ve sklenících Pražského hradu.