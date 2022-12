Janeček se kvůli vyřazení z prezidentských voleb obrací na Ústavní soud

V břeclavské tiskárně Walstead Moraviapress vytiskli minulý týden lístky k volbě prezidenta. Tisk trval čtyři dny a tento týden už je výrobce společně s Českou poštou rozváží na místa, odkud se budou roznášet lidem do schránek a také do volebních místností. ČTK to řekl generální ředitel tiskárny Jiří Myšík.