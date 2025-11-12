Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení.
Pavel podle spolupracovníků nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. "Předsedovi hnutí zdůraznil, že jako prezident musí dostát svému slibu zachovávat Ústavu, proto chce, aby bylo zřetelné, jakým konkrétním způsobem Andrej Babiš splní své ústavní a zákonné povinnosti. V opačném případě by už jmenováním vznikalo podezření, že prezident zakládá neústavní stav," uvedl Hrad na webu.
Hlava státu hodlá jmenovat Babiše premiérem bezodkladně, pokud učiní kroky ukazující zájem vyřešit střet zájmů v souladu se zákony. "Rychlost dalších kroků směřujících k ustavení vlády je na Andreji Babišovi. Záleží, kdy zveřejní postup ve věci střetu zájmů a kandidáty na ministry vlády ANO," konstatovala prezidentská kancelář.
Pavel si ve středu vyslechl i Babišův komentář k programovému prohlášení vlády, kterou chce hnutí ANO vytvořit s SPD a Motoristy. "V oblastech, kde Ústava a ústavní zvyklosti dávají prezidentovi možnost koordinovat a podílet se na zajišťování zájmů naší země, požádal prezident, aby jeho postoje zohlednila vláda v budoucím návrhu textu. Jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku," zmínil Hrad.
Prezident navrhl, aby se v dokumentu objevily zmínky o mezinárodně-bezpečnostní situaci Česka a o postoji vlády k válce na Ukrajině. Požádal také o zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů.
Pavel na programu ocenil podporu hospodářsky a sociálně slabších regionů, vyzdvihl komplexní a solidně zpracovanou oblast zdravotnictví a podpořil většinu záměrů v oblasti vzdělávání, včetně důrazu na téma duševního zdraví.
"Prezident má výhrady k rozpočtové politice a hospodaření státu, dále k části životního prostředí, k formulaci o postavení a financování neziskových organizací, stejně jako i veřejnoprávních médií. Další oblast výhrad se týká úprav důchodového systému, které povedou ke značným deficitům systému daleko za horizontem tohoto volebního období," dodala kancelář.
