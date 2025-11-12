Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Jan Hrabě

12. listopadu 2025 18:20

Andrej Babiš a Petr Pavel
Andrej Babiš a Petr Pavel Foto: hrad.cz

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

Pavel podle spolupracovníků nadále požaduje, aby Babiš veřejně oznámil, jak hodlá vyřešit svůj střet zájmů. "Předsedovi hnutí zdůraznil, že jako prezident musí dostát svému slibu zachovávat Ústavu, proto chce, aby bylo zřetelné, jakým konkrétním způsobem Andrej Babiš splní své ústavní a zákonné povinnosti. V opačném případě by už jmenováním vznikalo podezření, že prezident zakládá neústavní stav," uvedl Hrad na webu

Hlava státu hodlá jmenovat Babiše premiérem bezodkladně, pokud učiní kroky ukazující zájem vyřešit střet zájmů v souladu se zákony. "Rychlost dalších kroků směřujících k ustavení vlády je na Andreji Babišovi. Záleží, kdy zveřejní postup ve věci střetu zájmů a kandidáty na ministry vlády ANO," konstatovala prezidentská kancelář.

Pavel si ve středu vyslechl i Babišův komentář k programovému prohlášení vlády, kterou chce hnutí ANO vytvořit s SPD a Motoristy. "V oblastech, kde Ústava a ústavní zvyklosti dávají prezidentovi možnost koordinovat a podílet se na zajišťování zájmů naší země, požádal prezident, aby jeho postoje zohlednila vláda v budoucím návrhu textu. Jde především o zahraniční a bezpečnostní politiku," zmínil Hrad.

Prezident navrhl, aby se v dokumentu objevily zmínky o mezinárodně-bezpečnostní situaci Česka a o postoji vlády k válce na Ukrajině. Požádal také o zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v rámci NATO a navyšování obranných výdajů. 

Pavel na programu ocenil podporu hospodářsky a sociálně slabších regionů, vyzdvihl komplexní a solidně zpracovanou oblast zdravotnictví a podpořil většinu záměrů v oblasti vzdělávání, včetně důrazu na téma duševního zdraví. 

"Prezident má výhrady k rozpočtové politice a hospodaření státu, dále k části životního prostředí, k formulaci o postavení a financování neziskových organizací, stejně jako i veřejnoprávních médií. Další oblast výhrad se týká úprav důchodového systému, které povedou ke značným deficitům systému daleko za horizontem tohoto volebního období," dodala kancelář. 

před 3 hodinami

Babiš po jednání s Pavlem: Prezident chce, abych vysvětlil řešení střetu zájmů veřejnosti

Petr Pavel

Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády

Prezident Petr Pavel se den před plánovanou schůzkou s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem kriticky vyjádřil k návrhu programu budoucí vlády, kterou mají tvořit hnutí ANO, SPD a Motoristé. Svůj nesouhlas s programem vyjádřil autenticky během debaty se studenty v Sokolově v rámci své návštěvy Karlovarského kraje.

Aktuálně se děje

před 6 minutami

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

před 44 minutami

před 1 hodinou

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností

Po desetiletí fungovala Evropská unie na nevyřčeném ujednání: Německo řešilo finanční otázky, zatímco Francie vojenské záležitosti. Tato situace se nyní mění, jelikož Německo usiluje o to, aby se stalo dominantní vojenskou mocností v Evropě, čímž dochází k masivnímu politickému přeskupení sil. Ve Francii panuje snaha udržet si svou relevanci, zatímco v Polsku německé zbrojení vyvolává jak staré obavy, tak pocit, že spojenectví Berlína a Varšavy by mohlo být nejúčinnější cestou k zadržení Ruska.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci

Venezuela oznámila, že spouští „masivní mobilizaci“ vojenského personálu, zbraní a techniky jako reakci na posilování amerických válečných lodí a jednotek v Karibském moři. Podle ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze budou pozemní, letecké, námořní a záložní síly provádět cvičení až do středy. Ministr popsal toto nasazení jako odpověď na „imperialistickou hrozbu“ představovanou americkým posilováním.

před 4 hodinami

Tomio Okamura (SPD) ve sněmovní lavici vedle bratra Hayata (KDU-ČSL).

Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr

Tomio Okamura, předseda krajně pravicové SPD, usedl do čela Poslanecké sněmovny a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Do jeho rukou skládá prezident přísahu, v případě krize může převzít část jeho pravomocí. Moc, která by měla patřit osobnosti sjednocující veřejnost, se tak dostala do rukou politika, jenž staví kariéru na strachu, dezinformacích a rozdělování společnosti. Okamurův nástup do čela Sněmovny je varováním před erozí samotné demokracie.

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Pavel Nedvěd

Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha

Dlouho diskutovaný a chystaný prodej fotbalového klubu Hradce Králové byl začátkem listopadu konečně schválen. Město se rozhodlo svůj 89procentní podíl prodat společnosti Fotbal HK 1905, jejímiž majiteli jsou současný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a Ivo Ulich společně s Ondřejem Tomkem, Pavlem Rejchrtem a Radkem Šenkem. Celý proces prodeje by měl být dokončen do konce kalendářního roku.

před 7 hodinami

Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. 

před 9 hodinami

Loděnice Northrop Grumman v Newport News ve Virginii staví největší letadlovou loď na světě USS Gerald R. Ford

Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste

Americké námořnictvo oznámilo, že USS Gerald R Ford, nejnovější a největší letadlová loď na světě, dorazila do oblasti odpovědnosti Jižního velitelství USA (US Southern Command), která zahrnuje Latinskou Ameriku a Karibik. Příchod lodi a úderné skupiny, kterou vede a jež zahrnuje desítky letadel a torpédoborců, znamená eskalaci vojenské přítomnosti mezi Spojenými státy a Venezuelou. Rozmístění letadlové lodi bylo ohlášeno téměř před třemi týdny.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

včera

včera

včera

Senioři, ilustrační foto

Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let

Čína se podle serveru New York Times naplno pustila do národního projektu, jehož cílem je porazit stárnutí. Součástí tohoto ambiciózního úsilí jsou laboratoře pro dlouhověkost, kontroverzní „ostrovy nesmrtelnosti“ a pilulky založené na někdy nejisté vědě a extravagantních tvrzeních. Téma se dostalo do centra pozornosti, když byl nedávno zachycen čínský nejvyšší vůdce Si Ťin-pching, jak si s ruským prezidentem Vladimirem Putinem povídá o možnosti dožít se 150 let nebo dokonce žít navždy.

včera

Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný

Nové vyšetřování, které provedl mediální portál Proekt, odhaluje, že tři ze čtyř nejvyšších ruských úředníků mají příbuzné zaměstnané ve vládě nebo ve státem kontrolovaných společnostech. Zpráva se zaměřuje na úředníky, kteří své posty pravděpodobně získali díky svým otcům a dědečkům, nebo kteří zajistili svým manželem, dětem a dalším příbuzným dobře placené pozice ve státní správě či ve státem financovaných institucích.

