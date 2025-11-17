Jedině Babiš. ANO nehodlá měnit nominaci na premiéra, potvrdil Havlíček

Předseda ANO Andrej Babiš je nadále jediným kandidátem hnutí na premiéra, řekl místopředseda zmíněného subjektu Karel Havlíček. Reagoval tak na dnešní vyjádření prezidenta Petra Pavla. Hlava státu trvá na tom, aby Babiš vysvětlil veřejnosti, jak vyřeší svůj střet zájmů.
"Náš kandidát je jediný, a tím je Andrej Babiš," řekl Havlíček stanici CNN Prima News. Zejména zdůraznil volební výsledek hnutí ANO. "Získali jsme rekordní počet hlasů a sestavili koalici, která plně podporuje Andreje Babiše v čele vlády," podotkl.
Podle někdejšího ministra průmyslu a obchodu či dopravy hodlá Babiš udělat patřičné kroky, aby se mohl stát předsedou vlády. "Co se týče střetu zájmů, vše bude vyřešeno v souladu s českým i evropským právem tak, jak bylo již mnohokrát řečeno," dodal Havlíček.
"Máme-li s důvěrou jmenovat nového premiéra, je zapotřebí transparentnost," řekl dnes Pavel v rozhovoru pro Radiožurnál. Zmínil, že se jako hlava státu řídí nálezem Ústavního soudu, proto má povinnost se Babiše ptát na řešení střetu zájmů. "Pokud by Andrej Babiš nebyl schopen uspokojivě vyřešit svůj střet zájmů, pak bych se jeho jmenováním podílel na vzniku protiprávního stavu. To ode mě neočekává Ústava ani veřejnost," podotkl.
Prezident proto připustil, že by mohlo dojít k tomu, že hnutí ANO, které jasně triumfovalo v říjnových sněmovních volbách, požádá o jiného kandidáta na post předsedy vlády. "V takovém případě by asi bylo dobré, aby vítěz voleb nabídl jiného kandidáta, který není ve střetu zájmů," nechal se slyšet.
Pavel zároveň nadále trvá na tom, aby Babiš sdělil veřejnosti, jak svůj střet zájmů vyřeší. "Nechci po něm, aby ho vyřešil do jmenování, ale aby jasně a transparentně řekl způsob. Aby si veřejnost mohla udělat obrázek o tom, jestli to skutečně povede k odstranění střetu zájmů," konstatoval.
Pavel a Babiš se naposledy setkali při jednání na Pražském hradě v uplynulém týdnu. K posunu ve věci jmenování nového premiéra a vlády nicméně nedošlo. V demisi tak nadále vládne kabinet Petra Fialy (ODS). ANO už ale má podepsanou koaliční dohodu s Motoristy a SPD.
