Koaliční smlouva bude mít dodatek. Má zajistit i zvolení Okamury do čela Sněmovny

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. října 2025 15:07

Tomio Okamura
Tomio Okamura Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Už příští týden se má Tomio Okamura (SPD) na základě dohody stran příští vlády stát novým předsedou Poslanecké sněmovny. Pojistkou toho, že se tak opravdu stane, má být dodatek koaliční smlouvy, který budou podepisovat všichni poslanci zvolení za trojici uskupení. 

Potvrdil to zástupce vítězného hnutí ANO. "Poslanci podepisují dodatek, kde vyjadřují souhlas s textem koaliční smlouvy a zavazují se dodržovat vše, co z koaliční smlouvy vyplývá," uvedl první místopředseda hnutí Karel Havlíček pro web iDnes.cz. Příští vládní koalice si tak chce pojistit už jen to, že její poslanci zvolí Okamuru šéfem dolní komory parlamentu. 

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně vládního programu, uvedl Havlíček ve středu. Program má být představen v pondělí 3. listopadu, kdy také zástupci všech zastoupených uskupení podepíší koaliční smlouvu. To už v předchozím průběhu včerejšího dne oznámil pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš (ANO).

"Nemáme tam žádné rozpory. Upřesnili jsme si některé náležitosti a můžeme v tuto chvíli zkonstatovat, že je definitivně ze sta procent hotový," řekl Havlíček k programu podle ČT. Okamura označil debatu za pracovní, věcnou a pozitivní. Sám bude nominantem koalice na post předsedy Poslanecké sněmovny. Motoristé navrhnou do vedení dolní parlamentní komory poslance Jiřího Bartáka na post místopředsedy. 

Vládní personálie zatím uskupení tají. "Vládní jména budeme komentovat až v momentě, kdy bude finální seznam. Nejdříve s ním bude seznámen pan prezident," sdělil Havlíček. Okamura ho doplnil slovy, že SPD nebude mluvit jiné straně do nominací. 

"Máme domluvenou koaliční smlouvu. Domluvili jsme se, že ji podepíšeme v pondělí 3. listopadu. V den, kdy vlastně poprvé zasedne nová Sněmovna," řekl Babiš na záběrech, které ve středu zveřejnil na facebooku. 

Babiš zdůraznil, že nejvíce práce bude s návrhem státního rozpočtu na příští rok. "Doufáme, že ho konečně tato vláda pošle do Sněmovny, protože bez toho není možné ho projednávat. Je tam samozřejmě obrovská díra. Nebudeme měnit ten deficit, protože to ani z časových důvodů není možné, ale chybí tam všude peníze," poznamenal.

"Nejvíc práce samozřejmě máme s přípravou těch nových zákonů, které chceme změnit pro váš lepší život," dodal Babiš a konkrétně zmínil stavební zákon či reformu v problematice duševního zdraví. 

Babiš může přijít na Hrad s návrhem na jmenování Turka. Rozhodoval by Pavel

Karel Havlíček

Babišova vláda má definitivně hotový program, oznámil Havlíček

ANO, SPD a Motoristé dokončili jednání ohledně programu příští české vlády, uvedl první místopředseda vítězného hnutí Karel Havlíček. Podle jeho slov nedošlo k žádným rozporům. Strany zatím nechtějí prozradit, koho do kabinetu nominují. Ministerstva si každopádně rozdělily již dříve.  
Tomio Okamura Komentář

Okamura v čele Sněmovny otestuje zralost české demokracie. Extremismus se dostane do centra politického dění

Tomio Okamura míří do čela Poslanecké sněmovny, a tedy do pozice, která mu přinese nejen moc, ale i politickou legitimitu. Jeho nástup přitom není pouhou personální změnou, ale projevem hlubšího posunu. Extremistická rétorika se z okraje veřejného prostoru přesouvá do samotného centra české politiky. Demokracie tak stojí před zkouškou své odolnosti vůči těm, kdo využívají její pravidla k jejímu postupnému oslabování.

Tomio Okamura Karel Havlíček hnutí ANO Poslanecká sněmovna Vláda ČR Svoboda a přímá demokracie (SPD) Motoristé

Zdroj: Jan Hrabě

