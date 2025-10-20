KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) uspořádá ještě v prosinci 2025 v Praze mimořádný sjezd. Rozhodl o tom nejvyšší orgán strany mezi sjezdy, který zasedal v sobotu. Cílem tohoto jednání bude stanovení dalšího směřování politické formace a rozhodnutí o způsobu, jakým se strana zúčastní nadcházejících komunálních voleb.
Jak uvedl tiskový mluvčí KSČM Roman Roun, součástí mimořádného sjezdu bude rovněž volba předsedy strany. Současná předsedkyně Kateřina Konečná totiž nabídla svou funkci k dispozici. Stalo se tak i navzdory tomu, že měla plnou podporu všech členů Ústředního výboru KSČM.
O tom, zda bude Kateřina Konečná do čela strany zvolena znovu, nebo zda delegáti vyberou jiného kandidáta, rozhodnou účastníci prosincového mimořádného sjezdu. Tuto informaci potvrdil mluvčí Roun.
V rámci nadcházející diskuse budou delegáti KSČM určitě řešit i otázku budoucí spolupráce s dalšími politickými subjekty. Dalším důležitým bodem bude příprava dlouhodobého programu strany. Ten by měl být následně schválen na řádném 12. sjezdu KSČM, který je prozatím plánován na květen roku 2026.
Mluvčí Roman Roun dodal, že v oblasti kooperace s dalšími politickými partnery nepředpokládá zásadní změny. Nicméně konečné rozhodnutí v této věci je plně v rukou delegátů, kteří se v prosinci sejdou.
komunisté , Kateřina Konečná (poslankyně KSČM)
V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.
Zdroj: Libor Novák