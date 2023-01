Likvidace chovu slepic v Brodu nad Tichou pokračuje, ve spalovně už skončily tři čtvrtiny

Likvidují se i miliony vajec, od čtvrtka by je měla začít spalovat také spalovna v Chotíkově u Plzně.

"Dle propočtu, který je komplikovaný, protože hmotnost nosnic se liší, odhadujeme, že vyvezeno bylo zatím přibližně 560.000 kadáverů (usmrcených kusů), tedy přibližně tři čtvrtiny," řekl Majer. Ve třech třípodlažních halách bylo původně na 750.000 nosnic. Veterináři počítají s tím, že do konce týdne by měla být všechna drůbež z chovu odvezena, následovat bude opakovaná dezinfekce a očista.

Podle Majera se z Brodu odvezlo přes 712 tun drůbeže, podle aktuálních informací mluvčího krajských hasičů Petra Poncara to bylo už 734 tun drůbeže. "Za úterý jsme zvládli vynosit 143 tun. Na vynášení pracuje 134 lidí rozdělených do 12 týmů. Práce by měly pokračovat do 19:00, kdy se budou dekontaminovat poslední pracovní skupiny," řekl Poncar. Hasičům z Plzeňského kraje pomáhají i kolegové ze sousedních krajů. Dnes hasiče z Karlovarského kraje opět vystřídalo 20 hasičů ze středních Čech.

"Dnes pokračuje prvotně vynášení uhynulých kusů, protože úhyny v hale jsou vysoké. V menší míře pokračuje utrácení zbývajících živých nosnic," řekl Majer. Drůbež se vozí do kafilerie v Biřkově na Klatovsku. Zlikvidovat je třeba také miliony vajec. Zatím jich kamiony odvezly z Brodu asi 5,3 milionu, dosud je vozily do asanačního podniku v Žichlínku na Orlickoústecku.

Od čtvrtka bude vejce likvidovat také spalovna společnosti Plzeňská teplárenská v Chotíkově u Plzně, kde dosud končil také komunální odpad z likvidace chovu. "V úterý jsme zkušebně spálili první várku vajec, bylo jich 13 tun, což by mělo být asi 220.000 kusů. Od čtvrtka by mělo začít pravidelné spalování s tím, že maximálně spálíme právě těch 13 tun vajec denně," řekla dnes ČTK mluvčí Plzeňské teplárenské Petra Sieberová.