"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.
Aktivista Jan Voves z Greenpeace prohlásil: „Víte, jaký rozdíl je mezi námi a Motoristy Motoristé zvedají pravačky, my zvedáme svoje hlasy.“ Demonstrace byla uspořádána „za záchranu ministerstva životního prostředí před popírači vědeckých faktů o klimatické krizi“. Organizátoři nesouhlasí s tím, aby resort vedl člověk, který k tomu nemá žádné vzdělání ani kompetence.
Organizátoři akce vyzvali prezidenta republiky, aby do čela MŽP jmenoval někoho, kdo bude mít ochranu přírody na prvním místě. Jmenování předsedy Motoristů Petra Macinky považují za riskantní, především kvůli jeho dřívějším vyjádřením. Macinka se netají názorem, že lidská činnost k zásadním změnám klimatu nepřispívá, což je podle aktivistů v přímém rozporu s vědeckými poznatky.
„Když nevěří vědeckým poznatkům, jak můžeme věřit my jim?“ ptala se Anna Hradilková, zakladatelka platformy Klimababičky. Podle ní by jmenování Macinky bylo srovnatelné s tím, jako by průmyslový resort vedl někdo, kdo by volal po návratu k manufakturám. Hradilková vzkázala budoucímu premiérovi Andrejovi Babišovi, že „jste rovněž otec, dědeček, a věříme, že ani vám není lhostejné, v jakém světě budou vaše děti žít“.
Proti dosazení zástupce Motoristů na post ministra životního prostředí protestují v posledních týdnech i stovky vědců, kteří zaslali otevřený dopis prezidentovi. Jednou z nich je Martina Franková z Právnické fakulty Univerzity Karlovy.
Ta na demonstraci zdůraznila, že kvalita životního prostředí přímo určuje kvalitu lidského života. Uvedla, že strana, která toto nechápe, předem dává najevo, že nehodlá naplňovat ústavou zakotvenou ochranu životního prostředí.
Jaroslav Bican z Greenpeace dodal, že by se ministrem měl stát nezávislý a respektovaný odborník, na kterém se Motoristé shodnou s hnutím ANO. Měl by to být člověk, u kterého bude důvěra, že nebude ministerstvo destruovat a bude hájit zájmy ochrany přírody.
Odpor proti Macinkově nominaci podpořily na dálku i osobnosti veřejného života, například duchovní Tomáš Halík a Marek Orko Vácha, politolog Jiří Pehe nebo bývalý ministr životního prostředí Bedřich Moldan. Pehe ve svém vzkazu uvedl, že jmenování Macinky by mohlo být pro českou politiku „katastrofou“. Celé toto obsazování ministerstev v rámci vznikající koalice ANO, SPD a Motoristů se prý řídí principem „kozel zahradníkem“.
