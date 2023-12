Meteorický roj Geminidy bude dnes nejviditelnější. Kdy jej sledovat?

Tou nejbližší je maximum meteorického roje Geminidy v noci z 13. na 14. prosince, a to za ideálních podmínek. 16. a 17. prosince na večerní obloze nad jihozápadem spatříme hezké seskupení planet Jupiter a Saturn s Měsícem a 21. prosince nás čeká konjunkce Saturna s Jupiterem jako úkaz staletí - Betlémská hvězda. V tu samou noc, tedy z 21. na 22. prosince, především v druhé polovině noci a také následující noc do půlnoci to pak bude maximum dalšího meteorického roje Ursid. Ursidy jsou nepravidelným meteorickým rojem, pro letošek ale předpověď aktivity udává možnou meteorickou spršku. Prostě pořád bude na co koukat, navíc zimní obloha je díky velkému množství jasných hvězd a Mléčnou dráhou vysoko nad obzorem zajímavá i bez těchto mimořádných úkazů.