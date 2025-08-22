Metro na lince B opět omezí výluka. Cestující musí do tramvají či vlaků

22. srpna 2025 20:13

Pražské metro, ilustrační fotografie.
Foto: Mariusz Stankowski / INCORP images

Druhý víkend po sobě se cestující pražskou hromadnou dopravou musí připravit na víkendovou výluku na části linky metra B. Lidé budou v sobotu a v neděli muset do tramvají, další alternativou budou vlaky. 

"Z důvodu prací v prostoru kolejí souvisejících s rekonstrukcí stanice Českomoravská je od soboty 23. srpna 2025 (zahájení provozu) do neděle 24. srpna 2025 (ukončení provozu) obousměrně přerušen provoz metra na lince B v úseku Florenc – Vysočanská," uvedl dopravní podnik na webu. 

Mezi stanicemi Černý Most a Vysočanská bude zaveden pásmový provoz po jedné koleji. Cestující budou přestupovat ve stanici Hloubětín mezi vlaky na první a druhé koleji, které budou na sebe vzájemně navazovat.

V denním provozu se také zavádí náhradní doprava. Konkrétně půjde o tramvajovou linku XB na trase Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Balabenka – Divadlo Gong – Nádraží Vysočany – Vysočanská. Cestující mohou využít také tramvajovou linku 12 a mezi stanicemi Florenc a Palmovka i linky 3 a 8

Další alternativou bude mimořádná vlaková linka S2X, která od 6 do 22 hodin pojede v trase Masarykovo nádraží – Nádraží Vysočany – Rajská zahrada – Horní Počernice. "Společně s pravidelnými linky S2 / S22, které odjíždějí z hlavního nádraží, je souhrnný interval mezi centrem města a Horními Počernicemi 15 minut," dodal dopravní podnik. 

Požár haly v Ostravě zaměstnal hasiče. Lidé dostali doporučení nevětrat

