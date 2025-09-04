Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka

Seriál výluk v pražském metru bude pokračovat i během prvního zářijového víkendu. Provoz se opět zastaví na části linky C, kde neustále probíhá rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc. Právě tam v sobotu a neděli vlaky nepojedou.
O nadcházejícím víkendu proběhne plánovaná výluka na lince C. "Z důvodu rekonstrukce stropní desky ve stanici Florenc dochází v neděli 7. září 2025 k dočasnému přerušení provozu metra linky C v úseku Hlavní nádraží – Vltavská (obousměrně)," uvádí dopravní podnik na webu.
V denním provozu bude zavedena náhradní tramvajová linka XC v trase Hlavní nádraží (v Opletalově ulici) – Masarykovo nádraží – Bílá labuť – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – Strossmayerovo náměstí – Letenské náměstí – Špejchar.
Jezdit bude také tramvajová linka 36 v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Karlovo náměstí – Václavské náměstí – Masarykovo nádraží – Florenc – Křižíkova – Invalidovna – Palmovka – Bulovka – Kobylisy – Vozovna Kobylisy. Linka 23 pojede odklonem ze zastávky Bruselská přes zastávku Nuselské schody do obratiště Náměstí Bratří Synků.
