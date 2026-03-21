Minář opět zlákal slavné osobnosti. Lidé se na Letné sejdou odpoledne

Jan Hrabě

21. března 2026 8:23

Foto: Mikuláš Křepelka / INCORP images

Slavné osobnosti z umělecké sféry nebudou chybět na sobotním shromáždění spolku Milion chvilek pro demokracii na Letenské pláni v Praze. Organizátoři se chtějí vymezit proti snahám o zestátnění veřejnoprávních médií. 

Pořadatelé už ve čtvrtek oznámili, že během demonstrace vystoupí herec, scénárista a dramatik Zdeněk Svěrák. V pátek odtajnili další jména. Nechybí mezi nimi herečtí kolegové Ivan Trojan a Jiří Lábus či zpěvačka a skladatelka Aneta Langerová. K lidem má promluvit také podnikatel Dalibor Dědek. 

Podle organizátorů má být sobotní demonstrace největším veřejným setkáním v České republice za dlouhé roky. Akce na pražské Letné začne v 15 hodin. Očekává se, že do hlavního města dorazí desetitisíce lidí. 

Milion chvilek pro demokracii se chce během shromáždění vymezit proti snahám o zestátnění veřejnoprávních médií, škrtům v rozpočtové kapitole obranných výdajů či probíhajícím čistkám na úřadech. "Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí," tvrdí spolek na webu k demonstraci. 

"Pojďme ukázat naši kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice. Pojďme jim ukázat, že je nás hodně a že veřejnoprávní média ani další instituce nedáme. Na Letné pojmenujeme, co nám hrozí, a představíme plán, jak tomu můžeme čelit," vzkázali organizátoři občanům. 

Nynější vláda premiéra Andreje Babiše vzešla z říjnových sněmovních voleb, které jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

Současná Babišova vláda vystřídala kabinet premiéra Petra Fialy, který byl původně složen ze stran koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). Piráti nicméně v průběhu funkčního období opustili vládní koalici. Všechny zmíněné strany tvoří po loňských volbách sněmovní opozici. 

Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců

Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář oznámil na sociální síti X ambiciózní plán uspořádat 21. března masivní shromáždění na pražské Letné. Tato akce je podmíněna získáním jednoho milionu podpisů pod výzvu „Stojíme za prezidentem", k čemuž má spolek aktuálně velmi blízko. K dnešnímu dni se pod petici podepsalo již téměř 770 000 občanů, což organizátory naplňuje optimismem ohledně dosažení stanoveného cíle.
„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo

Spolek Milion chvilek svolává své příznivce na mimořádné shromáždění, které má vyjádřit jasnou podporu prezidentu republiky. Akce s názvem Stojíme za prezidentem se uskuteční v neděli 1. února v patnáct hodin v centru Prahy. Podle organizátorů je situace natolik vážná, že už není možné mlčet a nečinně přihlížet aktuálnímu dění na politické scéně.

