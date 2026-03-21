Minář opět zlákal slavné osobnosti. Lidé se na Letné sejdou odpoledne

Slavné osobnosti z umělecké sféry nebudou chybět na sobotním shromáždění spolku Milion chvilek pro demokracii na Letenské pláni v Praze. Organizátoři se chtějí vymezit proti snahám o zestátnění veřejnoprávních médií.
Pořadatelé už ve čtvrtek oznámili, že během demonstrace vystoupí herec, scénárista a dramatik Zdeněk Svěrák. V pátek odtajnili další jména. Nechybí mezi nimi herečtí kolegové Ivan Trojan a Jiří Lábus či zpěvačka a skladatelka Aneta Langerová. K lidem má promluvit také podnikatel Dalibor Dědek.
Podle organizátorů má být sobotní demonstrace největším veřejným setkáním v České republice za dlouhé roky. Akce na pražské Letné začne v 15 hodin. Očekává se, že do hlavního města dorazí desetitisíce lidí.
Milion chvilek pro demokracii se chce během shromáždění vymezit proti snahám o zestátnění veřejnoprávních médií, škrtům v rozpočtové kapitole obranných výdajů či probíhajícím čistkám na úřadech. "Arogance moci roste, ze státu je dojná kráva a extrémní politici si berou naši zemi jako rukojmí," tvrdí spolek na webu k demonstraci.
"Pojďme ukázat naši kolektivní sílu a nastavit politikům zdravé hranice. Pojďme jim ukázat, že je nás hodně a že veřejnoprávní média ani další instituce nedáme. Na Letné pojmenujeme, co nám hrozí, a představíme plán, jak tomu můžeme čelit," vzkázali organizátoři občanům.
Nynější vláda premiéra Andreje Babiše vzešla z říjnových sněmovních voleb, které jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé.
Současná Babišova vláda vystřídala kabinet premiéra Petra Fialy, který byl původně složen ze stran koalic Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a PirSTAN (Piráti, STAN). Piráti nicméně v průběhu funkčního období opustili vládní koalici. Všechny zmíněné strany tvoří po loňských volbách sněmovní opozici.
Související
Česko zažije v březnu demonstraci na Letné, oznámil Minář
„Stojíme za prezidentem.“ Demonstrace na podporu Pavla může být masivní, organizátoři přidali další místo
Milion chvilek pro demokracii , Jiří Lábus , Zdeněk Svěrák (herec režisér) , Ivan Trojan (herec) , Aneta Langerová , Demonstrace
Aktuálně se děje
před 34 minutami
Minář opět zlákal slavné osobnosti. Lidé se na Letné sejdou odpoledne
před 1 hodinou
Počasí slibuje zajímavou situaci. Do Česka by ještě mohla nakouknout zima
včera
Norská princezna zápasí s vážnou nemocí. Čeká ji transplantace
včera
Babiš vyzval zbrojařské firmy k maximálnímu zabezpečení areálů
včera
Začne další dlouhá výluka. Tramvaje nebudou jezdit u Pražského hradu
včera
Pavel chce počkat na závěry vyšetřování podezřelého požáru v Pardubicích
včera
Trump neví, s kým z Íránu mluvit. Američanům se prý daří extrémně dobře
včera
Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka
včera
Babiš svolává Bezpečnostní radu státu. Stupeň ohrožení terorismem se může zvýšit
včera
Zemřel legendární akční herec Chuck Norris
včera
Budeme si pamatovat, že jste zbabělci, vzkázal Trump členům NATO
včera
Podezřelý požár v Pardubicích. Mohlo jít o terorismus, poprvé se ozval Babiš
včera
Trump zvažuje, co udělá s íránským ostrovem Charg. Ropa tudy proudí do světa
včera
Policie vyšetřuje požár v Pardubicích. Hlásí se k němu skupina hájící zájmy Palestinců
včera
Dubnové počasí. Teploty budou stoupat, naznačuje předpověď
včera
Pavel přes výhrady podepsal rozpočet. Zodpovídat se bude Babišova vláda
včera
Metro opět staví ve všech stanicích linky B. Českomoravská hlásí otevřeno
včera
Dánové počítali s americkou invazí do Grónska. Vojáci měli jasné rozkazy
včera
Tragédie v Prostějově. Jeden člověk nepřežil fyzické napadení
včera
Netanjahu promluvil o útoku na íránské ropné pole. Jednali jsme sami, řekl
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu na čtvrteční tiskové konferenci prohlásil, že Izrael jednal sám při diskutovaném útoku na íránské ropné pole. Informovala o tom britská stanice BBC. Netanjahu zároveň odmítl obvinění, že jeho země zatáhla USA do nynějšího konfliktu.
Zdroj: Lucie Podzimková