Ministr Blažek prozradil, jestli Zeman plánuje vyhlásit amnestii

Minulé prezidentské amnestie sklidily i kritiku. "Amnestie se dávají jednou za dlouhý čas a musíme si uvědomit, že ti prezidenti s tím nemají praktickou zkušenosti a dokonce ani aparáty ne," řekl Blažek k předchozím, které vyhlásili prezidenti Václav Havel a Václav Klaus.

Havlova je podle něj kritizovaná za to, že věznice opustili i pachatelé násilných trestných činů. Klaus chtěl podle Blažka tomuto zabránit, kritizovaný je ale za to, že zastavil příliš dlouhá stíhání. "Aniž by si možná uvědomil, na koho všeho se to bude vztahovat," dodal ministr.

Milostí, o kterých prezident rozhoduje sám, udělil Zeman 27. Jeho předchůdce Klaus omilostnil řádově stovky, Havel více než tisíc. Zeman při nástupu do funkce stanovil, že milosti bude udílet jen u závažných zdravotních a humanitárních důvodů. Negativní ohlas proto v minulosti vzbudila jeho milost pro bývalého šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka, ale také pro doživotně odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka.

Blažek ale nepodporuje návrhy na nutnost kontrasignace i pro prezidentské milosti. Podle něj by se souhlas premiéra mohl v takovou chvíli stát nástrojem politického obchodu. Proti změně by byla i bývalá ministryně spravedlnosti Helena Válková (za ANO). Pro by naopak byl místopředseda Vrchního soudu v Praze Robert Fremr. "Umožnil bych justici, aby ona sama mohla napravovat tvrdost zákona," uvedl.

Zatím poslední amnestii vyhlásil Zemanův předchůdce Václav Klaus, a to v roce 2013 ke 20. výročí vzniku ČR. Z věznic tehdy odešlo přes 6400 odsouzených.

Amnestie byla na českém území od roku 1990 vyhlášena pětkrát. Nejmasovější udělil k 1. lednu 1990 první polistopadový prezident Václav Havel. Další amnestii, která se týkala pouze abolice ve věcech nedovoleného ozbrojování, vyhlásil v únoru stejného roku. Další následovaly v letech 1993 a 1998.